Burduja spune că statul are datorii de 1,4 miliarde de lei către consumatorii non-casnici pentru compensările la energie şi gaz

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a spus marţi seară, la Digi24, că statul are datorii de 1,4 miliarde de lei către consumatorii non-casnici pentru compensările la energie şi gaz, dar ordonanţa de reducere a cheltuielilor bugetare a lăsat o portiţă pentru ca acestea să poată fi plătite.

„Suntem cu restanţe de 1,4 miliarde de lei la Ministerul Energiei şi clarific pentru toată lumea - noi ne ocupăm doar de consumatorii non-casnici. Ministerul Muncii se ocupă de consumatorii casnici. Ambele ministere primesc aceste cereri de decontare, după o validare prealabilă a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)”, a afirmat Sebastian Burduja, marţi seară, la Digi24.

Potrivit acestuia, valoarea compensărilor a scăzut faţă de anul trecut, situându-se undeva la 8-9 miliarde de lei, faţă de 14-15 miliarde de lei anul trecut.

„Anul viitor se estimează chiar o valoare mai mică, de 3-4 miliarde de lei, pentru că au scăzut şi preţurile din piaţă şi, aşa cum ştim, ce reprezintă această valoare - diferenţa dintre preţul energiei electrice şi a gazelor naturale, aşa cum este în piaţă, şi preţul pe care îl vedem la factură fiecare dintre noi, acasă sau la companiile noastre. Cineva trebuie să plătească această diferenţă. O plătesc companiile din furnizare şi apoi statul trebuie să le dea banii.”, a mai precizat ministrul.

Potrivit acestuia, potrivit legii, statul ar trebui să plătească companiilor 40% în avans.

„Nu s-a întâmplat asta şi noi, ca Ministerul Energiei, tot timpul am susţinut că trebuie să găsim de la buget resurse necesare. Am găsit înţelegerea domnului Boloş săptămâna trecută (...) şi ordonanţa care vizează reducerea cheltuielilor a inclus această sintagmă să se plătească sume nu doar din fondul de tranziţie, unde până la final de an mai mult de 400-500 de milioane de lei nu sperăm să să strângă, ci şi din alte surse legal constituit. Asta înseamnă, practic, o deschidere să se poată efectua aceste plăţi şi inclusiv o deschidere din partea băncilor pentru a finanţa în continuare sectorul energetic”, a mai declarat ministrul.

