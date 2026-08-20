Live TV

Exclusiv Bușoi: Închiderea centralei de la Cernavodă va avea impact asupra prețurilor pentru populație. „Avea peste 900 de MW”

Data actualizării: Data publicării:
centrala nucleara de la cernavoda
Foto: Ilie Bolojan/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Când ar putea fi reluată producția de la Cernavodă Bușoi: Redeschiderea centralei din Ungaria reduce presiunea pe importuri

Închiderea centralei de la Cernavodă va avea un impact asupra prețurilor viitoare la energie pentru populație, a declarat joi seara, în exclusivitate la Digi24, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El spune că problema nu este reprezentată neapărat de importuri, ci de faptul că centrala, care producea peste 900 de MW în baza unor contracte bilaterale la preț fix, este în prezent oprită. Bușoi estimează că redeschiderea centralei din Ungaria va reduce presiunea asupra importurilor și, implicit, prețurile de pe piețele de energie din regiune.

Închiderea centralei de la Cernavodă va avea un impact asupra prețurilor viitoare la energie pentru populație, susține secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul explică faptul că centrala avea o capacitate de peste 900 de MW și furniza energie în baza unor contracte bilaterale la un preț fix, semnificativ mai mic decât cel de pe piața spot.

„În impact pentru populație va exista. Va exista, dar nu pentru că importăm neapărat, ci pentru că avem închisă centrala la Cernavodă, care avea peste 900 de megawați, contracte bilaterale la un preț fix, care este semnificativ mai mic decât prețul pieței spot românești, bulgărești, din Grecia sau din alte piețe”, a declarat Cristian Bușoi.

Declarația vine în contextul în care România se confruntă cu presiuni asupra sistemului energetic, iar producția de la Cernavodă este afectată de nivelul scăzut al Dunării.

Când ar putea fi reluată producția de la Cernavodă

Potrivit lui Bușoi, România ar putea vedea o îmbunătățire a situației hidrologice în următoarele 10-12 zile, ca urmare a ploilor recente din Austria și Germania. Oficialul avertizează însă că reluarea producției de la Cernavodă nu este garantată.

„Mai avem de așteptat, aș spune 10-12 zile până la sfârșitul acestei luni, ceea ce nu putem garanta și ceea ce nu putem estima”, a explicat secretarul de stat.

El a precizat că pentru repornirea centralei este nevoie ca nivelul apei să depășească pragul de siguranță cu câțiva centimetri și ca debitul Dunării să fie în creștere.

„Nu e sigur, pentru că vorbim de centimetri, vorbim de 2 cm, de 4 cm, care trebuie să fie peste nivelul de siguranță, să avem de asemenea certitudinea că debitul este în creștere, nivelul apei este în creștere”, a spus Bușoi.

Temperaturile ridicate și seceta reprezintă, de asemenea, factori care pot reduce debitul Dunării, prin evaporarea unei părți din apa provenită din amonte.

Autoritățile încearcă să câștige timp prin lucrări suplimentare de dragare în zona Cernavodă.

Bușoi: Redeschiderea centralei din Ungaria reduce presiunea pe importuri

Cristian Bușoi spune că reluarea producției unei centrale nucleare din Ungaria este benefică și pentru România, întrucât va reduce presiunea asupra importurilor de energie din regiune.

„Sunt însă bucuros că în Ungaria se redeschide centrala, pentru că asta înseamnă două lucruri: mai puțină bătaie pe capacități de import și asta înseamnă o creștere a securității și a siguranței, că nu vom ajunge la limitări ale consumatorilor industriali”, a declarat secretarul de stat.

Potrivit lui Bușoi, reducerea cererii pentru energia importată ar putea avea efect și asupra prețurilor.

„Scăzând presiunea pe importuri, vor scădea natural, datorită legilor cererii și ofertei, sensibil și prețurile pe bursele, pe piețele zilei următoare din toată regiunea”, a explicat el.

Citește și: România se pregătește pentru vârful de consum de vineri. Cristian Bușoi: Energia eoliană poate reduce presiunea pe importuri

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medic
1
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
20260802_144920
2
Experiența a doi neozeelandezi în Sulina, la graniță cu războiul din Ucraina: „Să fiu...
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
3
Cât timp trebuie păstrate taloanele de pensie. Documentele pe care românii nu ar trebui...
meghan si printul harry
4
Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
5
Documentul obligatoriu pentru o categorie de pensionari, care trebuie trimis până la 30...
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Digi Sport
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Stâlpi de electricitate.
Pană de curent în nordul Capitalei. Secretarul de stat Cristian Bușoi explică ce cauze ar putea avea incidentul
electricitate (1)
România se pregătește pentru vârful de consum de vineri. Cristian Bușoi: Energia eoliană poate reduce presiunea pe importuri
Intervenție pompieri si masini pompieri
Cum își unesc forțele pompierii români și ungari pentru intervenții rapide la graniță. Plan comun de pregătire
linii de inalta tensiune energie curent soare
Cristian Bușoi: „România ar putea ajunge la vârfuri de consum de 7.000 MW în următoarele zile. Situația este sub control”
peter magyar
„Rezultat uriaș”: centrala nucleară Paks evită oprirea completă, anunță Peter Magyar. Ce măsuri a luat Ungaria pe Dunăre
Recomandările redacţiei
dc8f6a84-a332-4a9b-9cd7-73bb44947457
Rusia testează apărarea României la Marea Neagră. Ce rol ar putea...
drona maritima - neptun deep
Noi imagini cu neutralizarea controlată a resturilor dronei maritime...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Noua Lege a salarizării vine cu o valoare de referință mai mică...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, atac la liderii politici: „Batjocoresc Constituția”...
Ultimele știri
Pîslaru, despre Legea salarizării: Am explorat toate variantele pentru acceptabilitatea socială, respectând realitatea fiscal-bugetară
Oana Gheorghiu anunță că mai sunt 428 de primării care lipsesc din platforma Ghișeul.ro. Termenul limită de înrolare este 25 august
SUA lovesc Hezbollah cu noi sancțiuni. Washingtonul vizează rețelele de finanțare ale grupării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea lor continuă să surprindă. S-a măritat cu fratele ei vitreg și e gravidă din nou: "Nu mai puteam...
Cancan
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Fanatik.ro
Gică Craioveanu, verdict dur după Universitatea Craiova – Ararat1-1: „Poate o să ziceți că sunt nebun…”
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Nu joacǎ la retur! Lovitură încasată de Universitatea Craiova cu Ararat! Un jucător de bază e out
Adevărul
Vacanță de 4.300 de euro încheiată la spital. Taticool, experiență amară: „Toată familia e afectată”. Copilul...
Playtech
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați
Digi FM
Marian Godină și-a dat demisia din Poliție după 20 de ani. Motivul pentru care renunță la uniformă cu 14 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
Pro FM
Ringo Starr e însurat de 45 de ani cu o fostă fată Bond. Cum arăta Barbara când juca alături de Roger Moore
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorii din „Fast & Furious”, reuniune emoționantă la 25 de ani de la lansarea filmului. Fiica lui Paul...
Adevarul
Greșeala lui Fedorov: cum a pierdut rivalul lui Zelenski sprijinul ucrainenilor care au ieșit în stradă...
Newsweek
O lună care schimbă totul. Povestea unei pensionare care a ratat ieșirea la pensie din cauza vechimii
Digi FM
Secretul ascuns timp de 20 de ani! Ce au dezvăluit băieții de la Animal X după concertul de la Untold
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Fiica regretatului Eric Dane își face debutul în actorie alături de mama ei. La 14 ani, Georgia uimește cu...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei