Închiderea centralei de la Cernavodă va avea un impact asupra prețurilor viitoare la energie pentru populație, a declarat joi seara, în exclusivitate la Digi24, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El spune că problema nu este reprezentată neapărat de importuri, ci de faptul că centrala, care producea peste 900 de MW în baza unor contracte bilaterale la preț fix, este în prezent oprită. Bușoi estimează că redeschiderea centralei din Ungaria va reduce presiunea asupra importurilor și, implicit, prețurile de pe piețele de energie din regiune.

Închiderea centralei de la Cernavodă va avea un impact asupra prețurilor viitoare la energie pentru populație, susține secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul explică faptul că centrala avea o capacitate de peste 900 de MW și furniza energie în baza unor contracte bilaterale la un preț fix, semnificativ mai mic decât cel de pe piața spot.

„În impact pentru populație va exista. Va exista, dar nu pentru că importăm neapărat, ci pentru că avem închisă centrala la Cernavodă, care avea peste 900 de megawați, contracte bilaterale la un preț fix, care este semnificativ mai mic decât prețul pieței spot românești, bulgărești, din Grecia sau din alte piețe”, a declarat Cristian Bușoi.

Declarația vine în contextul în care România se confruntă cu presiuni asupra sistemului energetic, iar producția de la Cernavodă este afectată de nivelul scăzut al Dunării.

Când ar putea fi reluată producția de la Cernavodă

Potrivit lui Bușoi, România ar putea vedea o îmbunătățire a situației hidrologice în următoarele 10-12 zile, ca urmare a ploilor recente din Austria și Germania. Oficialul avertizează însă că reluarea producției de la Cernavodă nu este garantată.

„Mai avem de așteptat, aș spune 10-12 zile până la sfârșitul acestei luni, ceea ce nu putem garanta și ceea ce nu putem estima”, a explicat secretarul de stat.

El a precizat că pentru repornirea centralei este nevoie ca nivelul apei să depășească pragul de siguranță cu câțiva centimetri și ca debitul Dunării să fie în creștere.

„Nu e sigur, pentru că vorbim de centimetri, vorbim de 2 cm, de 4 cm, care trebuie să fie peste nivelul de siguranță, să avem de asemenea certitudinea că debitul este în creștere, nivelul apei este în creștere”, a spus Bușoi.

Temperaturile ridicate și seceta reprezintă, de asemenea, factori care pot reduce debitul Dunării, prin evaporarea unei părți din apa provenită din amonte.

Autoritățile încearcă să câștige timp prin lucrări suplimentare de dragare în zona Cernavodă.

Bușoi: Redeschiderea centralei din Ungaria reduce presiunea pe importuri

Cristian Bușoi spune că reluarea producției unei centrale nucleare din Ungaria este benefică și pentru România, întrucât va reduce presiunea asupra importurilor de energie din regiune.

„Sunt însă bucuros că în Ungaria se redeschide centrala, pentru că asta înseamnă două lucruri: mai puțină bătaie pe capacități de import și asta înseamnă o creștere a securității și a siguranței, că nu vom ajunge la limitări ale consumatorilor industriali”, a declarat secretarul de stat.

Potrivit lui Bușoi, reducerea cererii pentru energia importată ar putea avea efect și asupra prețurilor.

„Scăzând presiunea pe importuri, vor scădea natural, datorită legilor cererii și ofertei, sensibil și prețurile pe bursele, pe piețele zilei următoare din toată regiunea”, a explicat el.

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Editor : C.A.