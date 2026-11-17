Prosumatorii persoane fizice se pot înscrie, în perioada 20-25 noiembrie, în programul Administrației Fondului pentru Mediu destinat achiziționării sistemelor de stocare a energiei electrice. AFM va acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, în limita a 15.000 de lei, cu TVA inclus, iar beneficiarii vor fi selectați pe baza unui punctaj, nu în funcție de rapiditatea depunerii cererii.

Înscrierile vor începe pe 20 noiembrie 2026, la ora 10:00, și se vor încheia pe 25 noiembrie, la ora 23:59, a anunțat marți Ministerul Mediului.

Programul se adresează persoanelor fizice care produc energie cu ajutorul panourilor fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru a păstra energia neconsumată imediat. Aceasta va putea fi utilizată ulterior, reducând cantitatea cumpărată din rețea.

„Din 20 noiembrie, prosumatorii persoane fizice se pot înscrie în programul AFM pentru o finanțare de până la 15.000 de lei destinată bateriilor de stocare. Acestea permit păstrarea energiei produse de panourile fotovoltaice și folosirea ei atunci când gospodăria are nevoie”, a transmis Ministerul Mediului.

AFM va suporta maximum 75% din valoarea totală a proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei, TVA inclus. Diferența va trebui plătită de beneficiar din fonduri proprii. Standardul maxim de cost eligibil a fost stabilit la 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate, cu TVA inclus.

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Proiectele nu vor fi selectate după rapiditatea înscrierii

Ministra Mediului, Natalia Intotero, a precizat că ghidul de finanțare a fost publicat în Monitorul Oficial, iar înscrierea instalatorilor a început pe 16 noiembrie. Până marți erau înregistrate 376 de firme.

„Prin acest program, îi sprijinim pe prosumatori să stocheze energia pe care nu o consumă imediat și să o folosească ulterior, reducând astfel cantitatea de energie cumpărată din rețea. Pentru beneficiari, o schimbare esențială este selecția pe bază de punctaj: contează caracteristicile proiectului, nu rapiditatea cu care este depus”, a declarat Natalia Intotero.

Evaluarea se va face pe baza a trei criterii, pentru care solicitanții pot obține în total cel mult 100 de puncte.

Capacitatea bateriei valorează maximum 40 de puncte. Pentru punctajul maxim este necesară o capacitate de cel puțin 15 kWh, după ce pragul inițial de 20 kWh a fost redus.

Contribuția proprie poate aduce până la 35 de puncte. Punctajul crește în funcție de suma suportată de solicitant și ajunge la nivelul maxim pentru o contribuție proprie de cel puțin 15.000 de lei. Celelalte 25 de puncte sunt acordate persoanelor care nu au mai primit finanțare publică pentru instalarea unui sistem de stocare.

Persoanele care au beneficiat anterior de fonduri publice pentru baterii se pot înscrie și în această sesiune, cu condiția ca noul proiect să reprezinte o investiție distinctă de cea finanțată anterior.

Acestea nu vor beneficia însă de cele 25 de puncte acordate solicitanților care nu au mai primit un asemenea sprijin. Eligibilitatea proiectului va fi stabilită în funcție de condițiile prevăzute în ghidul de finanțare.

Editor : A.D.