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Video Când va fi repornită centrala de la Cernavodă. Secretar de stat: „Nu putem risca să se deterioreze pompele”

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centrala nucleara de la cernavoda
Foto: Ilie Bolojan/ Facebook
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Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi a declarat miercuri seară, la Digi24, că nu știe când va putea fi repornită Centrala Nucleară de la Cernavodă, precizând că prognozele indică în continuare un debit scăzut al Dunării. El a mai spus că centrala trebuie pusă în siguranţă și decizia de repornire „va fi a specialiştilor”.

„Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele zece zile şi ele arată că nu vorbim de o creştere susţinută (a nivelului Dunării - n.r.), ba chiar de scăderi, ceea ce este extrem de îngrijorător. De asemenea, prognoze care sunt mai puţin aproape de realitate, dar care trebuie luate în calcul, indică că abia spre sfârşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creştere şi de o creştere a nivelului Dunării, care să ne permită să luăm în calcul (repornirea centralei - n.r.). Decizia finală sigur că va fi a specialiştilor, pentru că trebuie să punem în siguranţă Centrala de la Cernavodă, să o repornim în siguranţă şi nu putem risca să se deterioreze pompele, ar dura luni, poate un an de zile să le înlocuim. Deci nu ne putem juca cu redeschiderea, trebuie să fie toţi parametrii şi oameni de acolo, cu multă experienţă, urmând manualele, vor respecta”, a declarat Cristian Buşoi miercuri seară, la Digi24.

Potrivit lui Bușoi, autorităţile vor anunţa repornirea centralei când vor fi sigure că acest lucru se poate face în siguranță.

„Vom avea grijă cum facem acest anunţ, pentru că orice fel de anunţ generează comportamente în piaţă, decizii de a cumpăra sau nu pe piaţa zilei următoare, de a face contracte bilaterale pentru următoarele luni. Deci din acest punct de vedere trebuie să ţinem cont şi de acest lucru”, a mai precizat secretarul de stat.

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Editor : B.P.

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