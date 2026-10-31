Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat sâmbătă de la ora 14:00 la Digi24, că proiectul Neptun Deep este în mare parte în grafic să intre în producție „undeva în trimestrul 3 din 2027”. Iar acesta a mai spus că lucrează la o politică pentru încurajarea consumului de gaze din Marea Neagră în economia națională.

„Lucrările se desfășoară conform calendarului, deci nu sunt întârzieri semnificative. Neptun Deep urmează să fie pus în producție conform programului, urmând să atingă capacitatea de producție undeva în trimestrul trei, 2027”, arată ministrul Energiei.

Dumitru Chisăliță a explicat că lucrează la o politică care să determine o folosire mai mare a gazelor naturale în România și în special resursele din Neptun Deep, care să intre în economia națională.

„E un element foarte, foarte important și ea trebuie să plece de la ceea ce înseamnă abordările foarte pragmatice. În mod normal, orice furnizor, inclusiv cel de gaze, are tendința sau are dorința să își vândă gazul cât mai aproape de casă. Cu cât mai aproape, cu atât costurile de transport distribuție, sunt mai mici. Asta înseamnă că e în avantajul lui să facă acest lucru, dar trebuie să găsească și consumatori. Adică, chiar dacă acest principiu ne-ar avantaja sau ar avantaja producătorii, furnizorii trebuie să fie și acești consumatori care să achiziționeze aceste gaze naturale.

Am solicitat datele pentru anii următori, lunile următoare, și încercăm să gândim o politică care să determine o folosire mai mare a gazelor naturale în România, dar trebuie să trec de Consiliul Concurenței și de alte, bănuiesc că nu doar în consum.

Vorbim în principal de partea de economie. Adică, din punctul meu de vedere, e foarte important ca aceste gaze care vin din Marea Neagră să fie pe cât posibil folosite în economie. De ce? Pentru că îmi aduc o valoare adăugată mult mai mare. Din calculele mele, înseamnă cel puțin unu la 1,5, dacă îl vând direct, sau dacă produc îngrășăminte chimice, sticlă, geamuri și după care vând produsul finit”, a explicat Chisăliță.

Editor : A.C.