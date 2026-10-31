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Când va produce centrala pe gaze de la Iernut energie electrică pentru români: anunțul Ministerului Energiei

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Centrala de la Iernut, a Romgaz Foto: facebook / Ilie Bolojan
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Centrala Termoelectrică Iernut va fi în operare comercială începând cu finalul semestrului I din 2027, cel mai târziu, în timp ce sincronizarea centralei cu Sistemul Energetic Naţional (SEN) este estimată să aibă loc în primul trimestru al anului viitor, informează Ministerului Energiei într-un comunicat de presă.

Anunţul survine după ce ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a efectuat, în decursul acestei zile, o vizită de lucru la Centrala Termoelectrică Iernut, obiectiv strategic pentru securitatea energetică a României, în cadrul căreia au fost analizate stadiul implementării proiectului de investiţii şi etapele necesare finalizării şi punerii în funcţiune a noii capacităţi de producere a energiei electrice, realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.

„Proiectul de dezvoltare a Centralei Termoelectrice Iernut, prin realizarea unei noi centrale cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, cu o capacitate instalată de 430 MW, reprezintă una dintre investiţiile strategice ale Romgaz în sectorul producerii energiei electrice. În cadrul discuţiilor, reprezentanţii conducerii Romgaz şi ai echipei tehnice au prezentat situaţia actuală a proiectului, progresele înregistrate în contractarea şi execuţia lucrărilor cu Romgaz, acţionând ca şi antreprenor general, precum şi principalele obiective pentru perioada următoare (...) După ce au fost prezentate, în cadrul vizitei, activităţile desfăşurate de Romgaz în calitate de antreprenor general şi stadiul contractelor încheiate şi aflate în implementare, precum şi progresele realizate de compania General Electric în şantier, există premise solide pentru a afirma că, până la finalul semestrului I 2027, Centrala Termoelectrică Iernut va fi în operare comercială, în special în contextul în care în prezent şi în perioada următoare se desfăşoară activităţi necesare şi utile pregătirii testelor prealabile sincronizării centralei cu SEN, estimată să aibă loc cel mai târziu în trimestrul I 2027”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, finalizarea investiţiei de la Iernut va contribui la consolidarea securităţii energetice naţionale, la diversificarea capacităţilor de producţie şi la creşterea flexibilităţii SEN, prin introducerea unei capacităţi moderne şi eficiente de producere a energiei electrice.

Noua Centrală Termoelectrică Iernut are o capacitate instalată de 430 MW, deţine o tehnologie modernă (ciclu combinat cu turbine cu gaze, care utilizează gazele naturale pentru producerea eficientă a energiei electrice), în timp ce eficienţa electrică brută este de 56,4%.

De asemenea, centrala are în dotare sistemul „Black Start” - echipamente destinate să permită pornirea centralei fără alimentare iniţială din reţeaua electrică externă, o funcţionalitate esenţială pentru sprijinirea restaurării SEN în cazul unor avarii majore sau al unor întreruperi generalizate.

Ministerul de resort subliniază că amplasarea strategică a centralei, în zona centrală a României, are rol în susţinerea alimentării cu energie electrică şi reducerea riscului de congestii în reţeaua de transport.

Editor : B.E.

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