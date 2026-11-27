Aproximativ 70% dintre locurile de consum din România ar urma să fie integrate în sistemele de măsurare inteligentă până la 31 decembrie 2028, potrivit noului calendar aprobat de ANRE. Operatorii de distribuție și-au asumat integrarea a peste 3,35 milioane de noi utilizatori în următorii doi ani. Contoarele inteligente permit facturarea pe baza consumului real, fără citirea periodică sau transmiterea indexului.

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, în ședința din 26 noiembrie, actualizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru perioada 2027-2028. Autoritatea urmărește accelerarea instalării contoarelor inteligente, folosirea fondurilor europene disponibile și creșterea gradului de digitalizare a rețelelor electrice.

„Ținta de 70% la nivel național, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuție și l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului și va verifica îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare operator”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE.

Acesta a avertizat că nerespectarea obligațiilor stabilite prin reglementările și deciziile Autorității poate atrage sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare.

„Fondurile europene disponibile, inclusiv Fondul pentru modernizare, reprezintă o oportunitate importantă pentru accelerarea investițiilor, iar operatorii trebuie să valorifice aceste resurse pentru a-și respecta angajamentele”, a mai transmis președintele ANRE.

Peste 3,35 milioane de noi locuri de consum, integrate în următorii doi ani

Potrivit calendarului actualizat, operatorii de distribuție au planificat integrarea în sistemele de măsurare inteligentă a 1.361.182 de locuri de consum în 2027 și a altor 1.996.633 în 2028. În total, este vorba despre 3.357.815 noi utilizatori în cei doi ani.

La sfârșitul anului 2025, în sistemele de măsurare inteligentă erau deja integrate 3.578.830 de locuri de consum, reprezentând 34,54% din totalul existent la nivel național. Gradul cumulat de realizare era de aproximativ 98% față de țintele stabilite prin calendarul anterior.

Ritmul de implementare diferă însă de la o regiune la alta. La 31 decembrie 2025, patru zone de concesiune au depășit țintele cumulate: Distribuție Energie Oltenia era la un grad de realizare de 115%, Rețele Electrice Muntenia la 114%, Rețele Electrice Banat la 112%, iar Rețele Electrice Dobrogea la 110%.

Delgaz Grid înregistrase un grad de realizare de 93%, în timp ce zonele administrate de Distribuție Energie Electrică România aveau valori cuprinse între 52% și 71%.

Pentru finalul anului 2028, țintele de acoperire diferă în funcție de zona de concesiune și sunt cuprinse între 52% și 86%. Cele mai ridicate ponderi sunt prevăzute pentru Rețele Electrice Dobrogea, cu 86%, Rețele Electrice Muntenia, cu 81%, și Rețele Electrice Banat, cu 80%.

ANRE a analizat documentațiile tehnice, investițiile propuse și evaluările cost-beneficiu pentru cele opt zone de concesiune. Planurile au fost raportate la necesitățile de modernizare a rețelelor și la obiectivul stabilit la nivel național.

Ce se schimbă pentru consumatori

Potrivit ANRE, extinderea sistemelor de măsurare inteligentă va permite facturarea exclusiv pe baza consumului real. Astfel, consumatorii nu vor mai fi nevoiți să citească periodic contorul sau să transmită indexul autocitit furnizorului.

Utilizatorii își vor putea monitoriza mai detaliat consumul de energie și vor putea identifica perioadele în care folosesc cea mai multă electricitate, pentru a-și optimiza costurile.

Contoarele inteligente permit și identificarea mai rapidă a întreruperilor în alimentarea cu energie, ceea ce ar trebui să reducă timpul necesar intervențiilor și să îmbunătățească serviciul de distribuție.

Actualizarea calendarului ia în considerare finanțările nerambursabile disponibile pentru modernizarea infrastructurii energetice, inclusiv prin Fondul pentru modernizare. ANRE arată că folosirea acestor fonduri poate accelera instalarea contoarelor și poate reduce diferențele dintre regiunile țării.

Editor : A.D.