Când vor fi distribuite cardurile de energie și care sunt criteriile necesare. Precizările făcute de ministrul Energiei

Consumatorii vulnerabili vor intra în posesia cardurilor de ajutor pentru plata facturilor la energie începând cu luna august, a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei, la Digi24. Este vorba de „un efort de 1 miliard de lei, dar care se duce țintit la oamenii care au cea mai mare nevoie de acești bani,” a precizat ministrul.

Bogdan Ivan a vorbit la Digi24 despre cum vor arată facturile de energie începând din această lună.

„Pentru o parte dintre oamenii care acum ne urmăresc, vor crește, poate chiar se vor dubla (n.r. facturile la energie). De exemplu, ca să fie foarte transparent, în clipa în care acum 4 ani, statul român, după aceea liberalizare haotică și o spun așa la modul foarte plastic, ca să înțeleagă fiecare om, dacă astăzi la piață vine cineva și are roșii la 5 lei, la 7 lei, la 10 lei și vine altcineva cu roșii la 20 lei, ăla e prețul la care o să vândă și cel cu care produce rușii la 5 lei, 7 lei, 10 lei. Cam asta s-a întâmplat atunci. Acum 4 ani și jumătate. Statul, ca să nu pună o presiune și mai mare pe societate și mediul economic a decis ca diferența pentru consumatorii care consumă puțin să acopere din bugetul de stat. Ce a însemnat asta? A însemnat undeva la 6 miliarde de euro, 30 de miliarde de lei, efortul total al statului. Și acea măsură presupunea ca și pentru Ion Țiriac, și pentru un mall, și pentru bătrânul care are pensie 1.500 lei, statul plătea aceeași compensație și el avea același cost la energia electrică. De această dată schema n-a putut să mai continue. A fost o decizie luată acum foarte mult timp, pentru că venea procesul de infringement din partea Comisiei Europene și în scurt, în câteva zile, după ce am preluat mandatul împreună cu ministrul Muncii, am găsit o formulă prin care, pentru acei oameni pentru care poate aproape se dubla factura, de la 30-40 lei, cineva care consuma 60-65 KW, în medie pe lună, la 80-90 lei,” a precizat ministrul.

Cardurile de energie: cum se pot obține

Bogdan Ivan a explicat care sunt criteriile și cum vor putea oamenii care se încadrează să aplice pentru a primi cardul de ejutor pentru plata facturilor la energie.

„Prin măsura pe care am luat-o, și anume acele vouchere care să acopere aproximativ jumătate din costul facturilor, începând cu luna iulie 2025 până în martie 20026, e deja o măsură luată. Oamenii vor putea să se înscrie sau ei, sau cineva din familie, sau funcționarul de la primăria de care aparțin, sau la oficiul poștal de care aparțin, să depună datele acolo. Automat va fi un o validare în mai multe baze de date de la ANAF, de la Ministerul Muncii pentru a vedea că acei oameni nu au venituri care să depășească 1.950 lei, pentru persoanele singure, și 1.780 lei pentru persoanele care, per persoană, pentru familiile cu mai mult de doi membri. Și atunci automat, prin Poșta Română, vor primi acest card cu care vor putea să-și achite aproximativ 40-50% din facturile de energie,” a explicat Ivan.

Ministrul a precizat că persoanele care se încadrează vor primi aceste carduri începând cu luna august.

„Și acolo vorbim de un efort de 1 miliard de lei, dar care se duce țintit la oamenii care au cea mai mare nevoie de acești bani,” a adăugat ministrul.

Editor : A.P.