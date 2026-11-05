Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie sincronizat joi cu Sistemul Energetic Național, iar atingerea puterii nominale este estimată pentru sâmbătă sau duminică, a declarat la Digi24 Emil Macovei, director tehnic în cadrul Nuclearelectrica. Repornirea Unității 2 depinde în continuare de evoluția nivelului și a debitului Dunării.

Unitatea 1 revine după o oprire de aproape 100 de zile și va aduce în sistem o putere de aproximativ 700 MW. Reconectarea ar putea reduce necesarul de importuri, într-o perioadă în care România întâmpină dificultăți în acoperirea consumului din producția internă, în special în orele de seară.

România a avut miercuri cea mai scumpă energie electrică dintre statele Uniunii Europene, cu un preț de 324 de euro/MWh pe piața pentru ziua următoare. În Bulgaria, energia s-a tranzacționat cu 313 euro/MWh, iar în Ungaria cu 307 euro/MWh.

Cele două reactoare de la Cernavodă au fost oprite în lunile iulie și august și asigurau împreună aproximativ 20% din producția de electricitate a țării.

Cum va fi repornit Reactorul 1

Repunerea în funcțiune a unei unități nucleare presupune un proces gradual, în timpul căruia sunt verificate combustibilul, sistemele de răcire și toate echipamentele cu rol în securitatea nucleară. Pornirea poate începe numai după confirmarea îndeplinirii tuturor criteriilor de siguranță.

„Este vorba despre un proces tehnologic complex și destul de riguros, prin care unitatea este adusă gradual din stare oprită la stare de funcționare la putere nominală. Există o întreagă serie de verificări. Se verifică starea combustibilului, sistemele de răcire și echipamentele cu funcție de securitate nucleară. Pornirea nu poate să înceapă fără o confirmare că toate criteriile de securitate sunt îndeplinite și că toate sistemele nucleare și cele clasice, cum ar fi circuitul primar de transport al căldurii, sistemul moderator, turbina și generatorul, sunt funcționale și puse în operare”, a explicat Emil Macovei pentru Digi24.

Puterea reactorului va fi mărită succesiv, pe mai multe paliere, iar trecerea la etapa următoare se va face numai după efectuarea verificărilor și a testelor necesare.

„Puterea reactorului este crescută gradual, pe paliere, la 2%, 15%, 30%, 50%, 80% și 100%. Pe fiecare palier se staționează o anumită perioadă de timp pentru a se putea face verificări, teste și analize, trecând la etapa următoare doar când ne asigurăm că sunt atinse toate cerințele de securitate nucleară. Conform graficului de repornire, undeva pe parcursul zilei de mâine ar trebui să fim în poziția să sincronizăm cu Sistemul Energetic Național. De acolo începe să se vadă o creștere graduală a puterii, urmând ca pe parcursul zilei de sâmbătă sau poate chiar până duminică să ajungem la putere nominală”, a precizat directorul tehnic al Nuclearelectrica.

Repornirea Reactorului 2 depinde de nivelul Dunării

Pentru reactorul 2, Nuclearelectrica așteaptă creșterea nivelului apei. Pornirea unei unități presupune un consum mare de apă și duce la scăderea nivelului în bazinul de aspirație de la Cernavodă. În acest moment, condițiile permit pornirea unei singure unități.

„În momentul acesta întrunim condițiile pentru pornirea doar a unei unități. În momentul în care pornim o unitate, avem un consum foarte mare de apă și atunci se înregistrează o scădere a nivelului în bazinul de aspirație de la Cernavodă. Acest lucru ne duce în situația în care trebuie să mai așteptăm o perioadă ca nivelul să revină sau să crească în continuare. Avem de la colegii de la INHGA prognoze pentru următoarele zece zile. Bineînțeles, toate aceste prognoze, așa cum am văzut pe toată perioada verii, au un anumit grad de incertitudine, dar, așa cum arată ele la acest moment, în următoarele zece zile nivelul ar trebui să crească în continuare. În funcție de cum evoluează efectiv nivelul și debitul Dunării, am putea estima în perioada imediat următoare că pornim și Unitatea 2. Noi suntem pregătiți să dăm drumul și să începem acest proces și pentru Unitatea 2 imediat ce întrunim condițiile. Procesul de repornire este unul de durată și nu se face de pe o zi pe alta”, a declarat reprezentantul Nuclearelectrica.

Editor : A.D.