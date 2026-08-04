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Exclusiv Cât mai poate funcționa Unitatea 2 de la Cernavodă. Romeo Urjan, directorul centralei: „Nu avem un scenariu negru”

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Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Nuclearelectrica / Facebook
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Din articol
Ce se întâmplă dacă nivelul Dunării continuă să scadă Precedentul din 2003: Unitatea 1 a fost oprită aproximativ o lună

Reactorul 2 de la Cernavodă funcționează în condiții stabile, însă centrala se află sub monitorizare atentă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Intervenția de pe fluviu a adus aproximativ două zile suplimentare de funcționare, iar estimarea a crescut de la cinci la șapte zile, potrivit prognozei actuale. Romeo Urjan, directorul centralei, a spus marți, la Digi24, că, dacă parametrii necesari nu vor mai putea fi menținuți, reactorul va fi oprit în siguranță.

„Centrala Nucleară de la Cernavodă se află în funcțiune cu unitatea numărul 2. Este în condiții stabile, fără probleme de funcționare. Operațiunea de ieri a ajutat Centrala Nucleară de la Cernavodă. Din punctul nostru de vedere, considerăm un succes. Am crescut debitul Dunării și nivelul la aspirația noastră. În momentul de față avem circa două zile de funcționare suplimentare prin operația de ieri”, a declarat Romeo Urjan la Digi24.

Înaintea intervenției, estimările indicau aproximativ cinci zile în care reactorul ar fi putut continua să funcționeze în condițiile prognozate pentru Dunăre. După operațiune, intervalul a crescut la aproximativ șapte zile. „Dacă ieri aveam cinci zile de funcționare, aproximativ, bazat pe prognoză, astăzi putem spune că avem șapte zile, la fel bazat pe prognoza actuală a Dunării”, a explicat directorul centralei.

Urjan a atras însă atenția că acest interval nu reprezintă un termen fix, ci este calculat pe baza informațiilor disponibile în prezent privind evoluția debitului fluviului.

„Încă șapte zile de astăzi, într-adevăr, dar, după cum am spus, este o prognoză bazată pe elementele pe care le avem în momentul de față asupra debitului Dunării”, a precizat el.

Ce se întâmplă dacă nivelul Dunării continuă să scadă

Directorul centralei spune că nu există perspectiva unui „scenariu negru” în ceea ce privește securitatea nucleară. Dacă parametrii necesari funcționării nu mai pot fi menținuți, reactorul va fi oprit în siguranță.

„Orice centrală nucleară, oriunde în lume, este prevăzută cu aceste scenarii de criză. Prin aceste scenarii de criză, funcționarea se continuă sau se oprește centrala nucleară. Deci suntem în cadrul operațiunilor noastre de funcționare la urgență și nu avem un scenariu negru aici. Centrala se oprește și se oprește în siguranță”, a afirmat Romeo Urjan.

Decizia privind oprirea reactorului depinde de evoluția debitului Dunării și de nivelul apei la aspirația bazinului de răcire. Echipele centralei urmăresc permanent mai mulți parametri, între care nivelul apei și vibrațiile pompelor de răcire.

„Supraveghem mai mulți parametri, nivelul în aspirație și vibrațiile la pompele de răcire. În funcție de acești parametri, oprim centrala în siguranță pentru a nu avea probleme”, a explicat directorul centralei.

În paralel, sunt pregătite noi intervenții pentru creșterea cantității de apă care ajunge spre Cernavodă. După detonarea stâncii, următoarea măsură este amplasarea a patru barje pe Brațul Bala.

„Aceste măsuri suplimentare se iau chiar acum. Deci, ați văzut ieri, explozia acelei stânci ne-a adus zile suplimentare. Colegii noștri din celelalte ministere lucrează acum pentru a amplasa cele patru barje. Acele patru barje care se vor instala pe Brațul Bala vor redirecționa mai multă apă spre Cernavodă și ne așteptăm să vedem o creștere”, a declarat Urjan.

Efectul intervenției va trebui corelat însă cu evoluția naturală a debitului Dunării. „Dacă vedem o prognoză pozitivă, câteva zile în plus pot să ajute la funcționarea pe lungă durată a reactorului de la Unitatea 2”, a spus directorul centralei.

Precedentul din 2003: Unitatea 1 a fost oprită aproximativ o lună

Centrala de la Cernavodă s-a mai confruntat cu o situație severă provocată de nivelul scăzut al Dunării în 2003. La acel moment funcționa însă numai reactorul 1, întrucât Unitatea 2 nu fusese încă pusă în funcțiune.

„În 2003 era o singură unitate în funcțiune, Unitatea 2 nu era construită, deci Unitatea 1 a fost oprită în 2003. Am avut la fel de mult și atunci un nivel scăzut în Dunăre și unitatea a fost oprită pentru aproximativ o lună de zile, este adevărat”, a declarat Romeo Urjan.

Miza menținerii în funcțiune a unității 2 este importantă și pentru Sistemul Energetic Național, într-o perioadă în care producția de energie este afectată de condițiile hidrologice. Potrivit directorului centralei, reactorul aflat în funcțiune produce în prezent aproximativ 680 MW.

„Centrala produce acum în jur de 680 de megawați, deci cam 10% din producerea de energie în România la momentul de față”, a declarat Romeo Urjan.

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Editor : M.I.

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