Live TV

Exclusiv Cât va costa gazul după liberalizare: Anunțul făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan

Data publicării:
EDL IVAN PRETURI POMPA NOU 020326_00000
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în studioul Digi24

Guvernul pregătește adoptarea actului normativ care va introduce noul mecanism aplicabil pe piața gazelor, într-un sistem de plafonare hibridă menit să limiteze impactul asupra românilor. În direct la Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că prețul final pentru consumatorii casnici nu ar urma să depășească 310 lei/MWh, chiar și în scenariul în care operatorii merg pe nivelurile maxime permise pe lanțul de producție, transport și distribuție. Oficialul a explicat cum va funcționa noul sistem, ce rol va avea Romgaz pe piața de furnizare și de ce Executivul susține că a anticipat atât volatilitatea internațională a prețurilor, cât și riscurile generate de conflictul armat din Orientul Mijlociu.

Ministrul a anunțat că proiectul este pregătit pentru a intra pe circuitul de aprobare.

„Săptămâna asta, în mod normal, intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat, publicat în Monitorul Oficial, pentru ca toți operatorii de furnizare să facă ofertele către consumatorii casnici, pentru ca și cei de la Romgaz să vină cu o ofertă, pentru că ei deja sunt autorizați să fie operator de furnizare la nivel național.”

În acest context, ministrul a fost întrebat dacă prețul anunțat anterior rămâne valabil.

„Da, și contextul de astăzi, pe care nimeni până acum 3 zile nu putea să-l prevadă, e cel care arată cât de utilă este acea idee cu care am venit și pentru care a scris actul normativ, și anume să avem un preț plafonat la producător, adică 110 lei per megawatt. Mai departe, preț reglementat la transportator, 15 lei pe megawatt, la distribuție maxim 68 lei, 15 lei la furnizare.”

Ministrul a detaliat că, pe întreg lanțul economic, chiar și în scenariul în care toți operatorii merg pe nivelurile maxime permise, prețul nu va depăși plafonul stabilit: „Nu vor putea să depășească 310 lei per megawatt la prețul gazelor naturale, cât este prețul plafonat astăzi.”

„În această formulă evităm și situația în care pe piața brand am ajuns să avem o creștere în ultimele 12h de 20% și protejăm consumatorul din România. Dacă nu am fi pregătit acest mecanism care, repet, n-avem de unde să știm că urmează acest conflict armat în Orientul Mijlociu, dar care ne pregătește pentru situații neprevăzute, nu am fi putut să anticipăm și să păstrăm prețul pentru consumatorul final. De această dată am fost cu un pas înainte și am anticipat și am venit cu soluția înainte de a fi o problemă pe piața din România.”

Ministrul a fost întrebat și cum va arăta intrarea Romgaz pe piața de furnizare directă, după modelul aplicat anterior de Hidroelectrica, când piața energiei electrice a fost liberalizată.

„Tot acel model digital. Vor veni cu oferte în piață începând cu data de 1 aprilie, cel târziu, colegii de la Romgaz, în contextul în care ei vor fi nu neapărat market maker, dar vor da un preț de referință foarte important pentru consumatorul casei din România.”

Ministrul a susținut că noul mecanism va încuraja competiția între furnizori și ar putea duce la scăderea prețurilor sub nivelul plafonat.

„Și tocmai asta este poate o veste unică pentru români, învățați tot cu scumpirile în ultima perioadă, faptul că prin mecanismul pe care l-am creat vorbim despre o concurență între operatorii de furnizare care își vor optimiza costurile în așa fel încât să aibă cât mai mulți clienți și, luptându-se pentru mai mulți clienți, vor avea tendința de a scădea prețul sub 0,31 lei pe kilowat, cât este astăzi.”

Întrebat dacă Romgaz este pregătită pentru această mutare pe piața de furnizare, ministrul a răspuns afirmativ și a subliniat responsabilitatea conducerii companiei.

„Sunt pregătiți pentru că de anul trecut lucrează la acest obiectiv, iar mandatul lor depinde de succesul acestei mișcări pe piața de furnizare pentru că, la fel ca și în cazul oricărui om politic, și cei care sunt în companiile cu capital de stat care au monopol sau oligopol au anumite responsabilități și își fac veniturile în funcție de obiectivele pe care le îndeplinesc. Eu nu sunt genul de om care să ridic tonul. Sunt omul care lucrez pe acte, iar în clipa în care ei au anumite responsabilități trebuie să le ducă la îndeplinire. Și punct, nenegociabil.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
3
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
profimedia-1079236515
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Donald Trump ia în calcul trimiterea de trupe...
Nimeni nu se mai aștepta! Jutta Leerdam, lovitură de proporții la două săptămâni după ce și-a arătat bustiera la JO 2026
Digi Sport
Nimeni nu se mai aștepta! Jutta Leerdam, lovitură de proporții la două săptămâni după ce și-a arătat bustiera la JO 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rafinarie de petrol
Aprovizionarea României cu combustibil din Arabia Saudită nu este oprită, spune ministrul Energiei. „Aducem inclusiv din Norvegia”
pompa de benzina
Cu cât s-ar putea scumpi benzina, din cauza războiului din Iran: răspunsul ministrului Energiei, Bogdan Ivan
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Consiliul Concurenței monitorizează piața carburanților. Bogdan Chirițoiu: „Nu am vrea să vedem creșteri nejustificate de preț”
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Ministrul Energiei, despre scumpirea carburanţilor: „Nu există niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă la 10 lei”
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan, după vizita la Washington: Obiectivul e clar - investiţii în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Donald Trump, primele declarații oficiale de la începutul războiului...
Mihai_dimian_facebook1
Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava...
justitie, ciocanel
Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu spune care sunt cele două obiective ale războiului din...
Ultimele știri
Blocarea accesului la internet în Iran, o măsură disperată a regimului pentru a izola oamenii, susțin experții: „Nicio cale de scăpare”
Clauza de apărare reciprocă a UE va fi discutată în următoarele zile, pe fondul atacurilor cu drone din Cipru
Activele Lukoil din România încă mai așteaptă aprobarea din partea SUA. Bogdan Ivan: „La Petrotel avem nevoie de o investiție uriașă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Fanatik.ro
Victor Pițurcă, dialog cu Gigi Becali: „De ce nu aduci antrenor de valoare?”. Răspunsul fabulos dat de...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Mărturii tulburătoare din Iran de la un fost fotbalist din SuperLiga: „N-am mâncat și n-am dormit de 3 zile”...
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului...
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
ALERTĂ Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards