Guvernul pregătește adoptarea actului normativ care va introduce noul mecanism aplicabil pe piața gazelor, într-un sistem de plafonare hibridă menit să limiteze impactul asupra românilor. În direct la Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că prețul final pentru consumatorii casnici nu ar urma să depășească 310 lei/MWh, chiar și în scenariul în care operatorii merg pe nivelurile maxime permise pe lanțul de producție, transport și distribuție. Oficialul a explicat cum va funcționa noul sistem, ce rol va avea Romgaz pe piața de furnizare și de ce Executivul susține că a anticipat atât volatilitatea internațională a prețurilor, cât și riscurile generate de conflictul armat din Orientul Mijlociu.

Ministrul a anunțat că proiectul este pregătit pentru a intra pe circuitul de aprobare.

„Săptămâna asta, în mod normal, intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat, publicat în Monitorul Oficial, pentru ca toți operatorii de furnizare să facă ofertele către consumatorii casnici, pentru ca și cei de la Romgaz să vină cu o ofertă, pentru că ei deja sunt autorizați să fie operator de furnizare la nivel național.”

În acest context, ministrul a fost întrebat dacă prețul anunțat anterior rămâne valabil.

„Da, și contextul de astăzi, pe care nimeni până acum 3 zile nu putea să-l prevadă, e cel care arată cât de utilă este acea idee cu care am venit și pentru care a scris actul normativ, și anume să avem un preț plafonat la producător, adică 110 lei per megawatt. Mai departe, preț reglementat la transportator, 15 lei pe megawatt, la distribuție maxim 68 lei, 15 lei la furnizare.”

Ministrul a detaliat că, pe întreg lanțul economic, chiar și în scenariul în care toți operatorii merg pe nivelurile maxime permise, prețul nu va depăși plafonul stabilit: „Nu vor putea să depășească 310 lei per megawatt la prețul gazelor naturale, cât este prețul plafonat astăzi.”

„În această formulă evităm și situația în care pe piața brand am ajuns să avem o creștere în ultimele 12h de 20% și protejăm consumatorul din România. Dacă nu am fi pregătit acest mecanism care, repet, n-avem de unde să știm că urmează acest conflict armat în Orientul Mijlociu, dar care ne pregătește pentru situații neprevăzute, nu am fi putut să anticipăm și să păstrăm prețul pentru consumatorul final. De această dată am fost cu un pas înainte și am anticipat și am venit cu soluția înainte de a fi o problemă pe piața din România.”

Ministrul a fost întrebat și cum va arăta intrarea Romgaz pe piața de furnizare directă, după modelul aplicat anterior de Hidroelectrica, când piața energiei electrice a fost liberalizată.

„Tot acel model digital. Vor veni cu oferte în piață începând cu data de 1 aprilie, cel târziu, colegii de la Romgaz, în contextul în care ei vor fi nu neapărat market maker, dar vor da un preț de referință foarte important pentru consumatorul casei din România.”

Ministrul a susținut că noul mecanism va încuraja competiția între furnizori și ar putea duce la scăderea prețurilor sub nivelul plafonat.

„Și tocmai asta este poate o veste unică pentru români, învățați tot cu scumpirile în ultima perioadă, faptul că prin mecanismul pe care l-am creat vorbim despre o concurență între operatorii de furnizare care își vor optimiza costurile în așa fel încât să aibă cât mai mulți clienți și, luptându-se pentru mai mulți clienți, vor avea tendința de a scădea prețul sub 0,31 lei pe kilowat, cât este astăzi.”

Întrebat dacă Romgaz este pregătită pentru această mutare pe piața de furnizare, ministrul a răspuns afirmativ și a subliniat responsabilitatea conducerii companiei.

„Sunt pregătiți pentru că de anul trecut lucrează la acest obiectiv, iar mandatul lor depinde de succesul acestei mișcări pe piața de furnizare pentru că, la fel ca și în cazul oricărui om politic, și cei care sunt în companiile cu capital de stat care au monopol sau oligopol au anumite responsabilități și își fac veniturile în funcție de obiectivele pe care le îndeplinesc. Eu nu sunt genul de om care să ridic tonul. Sunt omul care lucrez pe acte, iar în clipa în care ei au anumite responsabilități trebuie să le ducă la îndeplinire. Și punct, nenegociabil.”

