CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind modificările la legea prosumatorilor. Actul normativ este constituțional

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, cu majoritate de voturi, sesizarea președintelui Nicușor Dan asupra modificărilor aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale 123/2012. Astfel, actul normativ este constituțional.

Decizia vine după ce Curtea Constituțională a României amânase anterior analiza sesizării, în urma criticilor formulate de Nicușor Dan cu privire la modul în care Parlamentul a modificat legea în procedura de reexaminare.

CCR: Parlamentul nu a depășit limitele reexaminării

În sesizarea transmisă Curții, președintele a susținut că Parlamentul ar fi depășit cadrul reexaminării, introducând soluții legislative care nu aveau legătură directă cu obiecțiile sale. Acesta a invocat jurisprudența CCR, potrivit căreia procedura de reexaminare este una strictă și nu permite modificări de substanță în afara celor cerute.

Judecătorii constituționali au respins însă aceste argumente. CCR a stabilit că Parlamentul s-a limitat la aspectele semnalate în cererea de reexaminare și a intervenit asupra legii în acest cadru, fără a încălca prevederile constituționale.

Ce prevedea legea și ce a contestat președintele

Modificările vizează, în principal, regimul prosumatorilor, persoanele sau companiile care produc energie și o livrează în rețea. Legea introduce reguli privind compensarea energiei produse cu cea consumată, inclusiv posibilitatea compensării între mai multe locuri de consum, dar și mecanisme de compensare financiară.

În forma inițială, actul normativ prevedea creșterea la 400 kW a limitei pentru compensarea cantitativă și ridicarea la 900 kW a pragului până la care prosumatorii nu sunt responsabili pentru dezechilibrele din rețea.

De asemenea, extindea plafonul pentru care nu este necesară emiterea facturilor și introducea posibilitatea vânzării directe a energiei.

Președintele a cerut, printre altele, corelarea definiției prosumatorului cu regimul de licențiere, clarificarea regulilor privind compensarea energiei și reanalizarea unor limite de putere.

Totodată, a criticat faptul că Parlamentul ar fi extins sfera entităților care pot vinde energie și ar fi reintrodus anumite praguri fără legătură cu cererea de reexaminare.

CCR a concluzionat însă că aceste modificări nu depășesc limitele procedurii și sunt conforme cu Constituția.

Decizia este definitivă și general obligatorie, iar motivarea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României.

Editor : A.D.