Live TV

CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind modificările la legea prosumatorilor. Actul normativ este constituțional

Data publicării:
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
CCR: Parlamentul nu a depășit limitele reexaminării Ce prevedea legea și ce a contestat președintele

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, cu majoritate de voturi, sesizarea președintelui Nicușor Dan asupra modificărilor aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale 123/2012. Astfel, actul normativ este constituțional.

Decizia vine după ce Curtea Constituțională a României amânase anterior analiza sesizării, în urma criticilor formulate de Nicușor Dan cu privire la modul în care Parlamentul a modificat legea în procedura de reexaminare.

CCR: Parlamentul nu a depășit limitele reexaminării

În sesizarea transmisă Curții, președintele a susținut că Parlamentul ar fi depășit cadrul reexaminării, introducând soluții legislative care nu aveau legătură directă cu obiecțiile sale. Acesta a invocat jurisprudența CCR, potrivit căreia procedura de reexaminare este una strictă și nu permite modificări de substanță în afara celor cerute.

Judecătorii constituționali au respins însă aceste argumente. CCR a stabilit că Parlamentul s-a limitat la aspectele semnalate în cererea de reexaminare și a intervenit asupra legii în acest cadru, fără a încălca prevederile constituționale.

Ce prevedea legea și ce a contestat președintele

Modificările vizează, în principal, regimul prosumatorilor,  persoanele sau companiile care produc energie și o livrează în rețea. Legea introduce reguli privind compensarea energiei produse cu cea consumată, inclusiv posibilitatea compensării între mai multe locuri de consum, dar și mecanisme de compensare financiară.

În forma inițială, actul normativ prevedea creșterea la 400 kW a limitei pentru compensarea cantitativă și ridicarea la 900 kW a pragului până la care prosumatorii nu sunt responsabili pentru dezechilibrele din rețea.

De asemenea, extindea plafonul pentru care nu este necesară emiterea facturilor și introducea posibilitatea vânzării directe a energiei.

Președintele a cerut, printre altele, corelarea definiției prosumatorului cu regimul de licențiere, clarificarea regulilor privind compensarea energiei și reanalizarea unor limite de putere.

Totodată, a criticat faptul că Parlamentul ar fi extins sfera entităților care pot vinde energie și ar fi reintrodus anumite praguri fără legătură cu cererea de reexaminare.

CCR a concluzionat însă că aceste modificări nu depășesc limitele procedurii și sunt conforme cu Constituția.

Decizia este definitivă și general obligatorie, iar motivarea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în mai 2026. Data care îți poate aduce schimbări importante în viață
Cancan
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Fanatik.ro
Ce a făcut DIICOT după ce ”româncele lui Epstein” au primit zeci de mii de dolari de la prădătorul american...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, tăiere uriașă de salariu dacă Tottenham retrogradează! Dezvăluirea lui Florin Manea
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului...
Playtech
Oraşul din România în care eşti oprit de semafor dacă depăşeşti viteza legală. Străzile pe care au fost...
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Sam Neill, starul din „Jurassic Park”, spune că nu mai are cancer, după ce chimioterapia nu a mai dat...
Adevarul
Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei
Newsweek
Sute de mii de pensionari pot pierde 2.300 lei la pensie. Legea, trimisă spre aprobare. Încep protestele
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Destinul Juliei Roberts, „decis” de interpretarea unor replici. Cum a prezis Sally Field succesul uriaș al...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte