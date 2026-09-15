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Ce cantitate de gaze naturale a stocat România până acum pentru iarnă, față de media UE care este de 68,26%

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conducte gaze inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministerul Energiei anunţă, în urma Comandamentului Energetic dedicat sectorului gazelor naturale, organizat, marţi, la sediul Transgaz, că gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale din România, în contextul pregătirilor pentru iarna 2026-2027, este de aproximativ 76,26%, ceea ce înseamnă aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, peste media Uniunii Europene de 68,26%.

România are ca ţintă atingerea unui grad de înmagazinare de 80% până la 1 octombrie, într-un context dificil marcat de majorarea semnificativă a preţurilor la gaze naturale, care au ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat începând cu decembrie 2022, relatează News.ro.

„În prezent, gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale din România este de aproximativ 76,26%, echivalentul a aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, peste media Uniunii Europene de 68,26%. Ţinta pentru România este atingerea unui grad de înmagazinare de 80% până la 1 octombrie. În cadrul şedinţei, operatorii care au obligaţii de constituire a stocurilor au confirmat că sunt în grafic pentru atingerea acestei ţinte”, arată Ministerul Energiei, marţi, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că, astăzi, 15 septembrie 2026, a avut loc Comandamentul Energetic dedicat sectorului gazelor naturale, coordonat de secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi. La şedinţă au participat directorul general al Transgaz, Ion Sterian, reprezentanţi ai ANRE, ai producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale, operatorilor de distribuţie, precum şi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul energetic.

Oficialii de la Ministerul Energiei spun că instituţia urmăreşte îndeaproape evoluţia procesului de înmagazinare, astfel încât România să intre în sezonul rece cu un nivel adecvat al rezervelor şi cu toate măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentarea cu gaze naturale, în condiţiile unui  context european complicat.

„Pregătirea pentru iarna 2026-2027 are loc într-un context european dificil, marcat de creşterea puternică a preţului gazelor naturale şi de niveluri ale stocurilor mai reduse decât în anii anteriori. În ultimele zile, cotaţiile europene TTF au ajuns în zona de 83-84 euro/MWh, aproape de trei ori nivelul de la începutul anului şi la cel mai ridicat nivel înregistrat din decembrie 2022. Evoluţia este determinată, între altele, de tensiunile geopolitice, dificultăţile de pe piaţa globală a GNL şi nivelul redus al stocurilor europene”, se menţionează în comunicat.

Ministerul Energiei precizează că securitatea aprovizionării în sezonul rece rămâne o prioritate, alături de menţinerea unui ritm susţinut de înmagazinare în următoarele săptămâni.

Editor : Liviu Cojan

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