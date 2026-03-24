Dumitru Chisăliță, președintele Asociației „Energia Inteligentă”, consideră că, în cel mai optimist scenariu, prețul benzinei va scădea cu 50 de bani pe litru, în urma OUG care va fi adoptată, marți, de Guvern pentru declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Iar, în cazul motorinei, prețul va scădea cu 30 de bani pe litru, a spus acesta, marți, la Digi24. El afirmă că reducerea „va fi cel mai probabil foarte rapid anihilată de tendința de creștere a prețurilor”. Chisăliță susține că limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici din lanțul de producție, import și distribuție a carburanților va duce în cele din urmă la penurie.

„Va exista o astfel de reducere, care va fi cel mai probabil foarte rapid anihilată de tendința de creștere a prețurilor care există în momentul de față și pe motorină și pe țiței. Există, în cel mai optimist scenariu, acest 0,50 RON de scădere a prețului. El merge mai mult către benzină și undeva la 0,30 RON pentru motorină. Marjele sunt foarte diferite de la societăți la societăți, de la lanțurile mari la benzinăriile mai mici, de la cei care fac distribuție B2B, adică lucrurile nu sunt deloc foarte fixe. Tocmai de aceea influența va fi una foarte diferită și nu foarte mult. În același timp, tendințele de creștere a prețurilor care sunt în momentul de față arată că undeva în 7-10 zile aceste reduceri de preț vor fi anihilate, cel puțin pe motorină. La motorină lucrurile sunt foarte, foarte complicate și într-adevăr putem să vorbim de o criză pe linia aceasta.

Având în vedere că cumva lucrurile au fost duse foarte mult către zona de benzină, adică benzina va avea o ieftinire mai mare. În același timp, probabilitatea de creștere a prețului benzinei este mult mai mică decât la motorină, că trendul este mult mai mic, întind să cred că abordarea a fost mai mult înspre a arăta ceva către oameni, dat fiind faptul că benzina în mare parte este consumată de consumatorii casnici, motorina fiind consumată în mare parte de societăți comerciale, de transportatori, agricultură, construcții și așa mai departe.

În același timp, trebuie să spunem că motorina a crescut cu aproape 1,8 lei de la începutul anului până în momentul de față și transportatorii au primit 0,20 RON. Diferența este enormă din punctul ăsta de vedere, e de departe cea mai mică subvenție la motorină pentru transportator care există în toate țările din UE”, spune Dumitru Chisăliță.

„Dacă războiul va continua și Strâmtoarea Ormuz va fi blocată, vom intra și noi pe programe de raționalizare”

Acesta mai precizează că măsura limitării adaosului comercial „a fost experimentată de multe țări în UE și toți au abandonat-o rapid, datorită penuriei de benzină și motorină care au generat-o”.

„Se vorbește de reducerea la jumătate a marjei comerciale sau a adaosului comercial, cum se scrie în ordonanță, față de anul 2025. Asta înseamnă că, brusc, un distribuitor se trezește în fața faptului de a intra pe pierderi, de a nu mai avea profit. În acel moment nu mai face importuri, nu mai face distribuție, nu mai este interesat de această activitate.

Pe de altă parte, suntem în plină criză de țiței și în plină criză de motorină și benzină. Vedem că sunt foarte multe țări sau tot mai multe țări raționalizează sau își pun problema aceasta. Asta înseamnă că țițeiul nu va veni în România. Dacă cineva nu are țiței, este dispus să dea acești bani și nu este dispus să vină în România ca să lucreze pe pierdere sau să lucreze pe un profit foarte foarte mic. Cred că această măsură este în contradicție totală cu ceea ce se întâmplă în Europa.

Există această necesitate să fie solidare companiile. Noi am solicitat această solidaritate, dar ea trebuie să se facă până în limita funcționabilității economice, pentru că în momentul în care tu trebuie să vii cu bani de acasă ca să desfășori activitate, cu siguranță nu o va mai face nimeni. Deci nu mâine va apărea penuria, dar într-un interval de două luni de zile, dacă războiul va continua, dacă Strâmtoarea Ormuz va fi blocată, această penurie va fi vizibilă și vom intra și noi pe programe de raționalizare, așa cum deja fac alte țări.

Haideți să vedem ce a făcut Ungaria în 2022, să vedem ce a făcut Franța, Spania, Marea Britanie și cum s-au repliat foarte repede, după două-trei luni de zile când și-au dat seama că măsura determină lipsa carburanților din piață”, mai precizează specialistul.

Despre exportarea carburanților doar cu acordul Ministerului Economiei și Ministerului Energiei, Dumitru Chisăliță afirmă că este o măsură bună, dar că ar putea favoriza anumite companii.

„Nu știu dacă măsura asta trebuia luată de pe acum, adică în momentul de față nu suntem într-o situație de penurie, dar ea pe viitor este o măsură bună. Singura problemă care pe mine mă apasă este că, în general, când lucrurile stau în semnătura cuiva și mai ales în semnătura cuiva din zona politică, de obicei apar prioritățile, adică unii vor avea semnături, alții nu vor avea semnătura. Asta determină o altă abordare, care va favoriza probabil anumite firme și va defavoriza alte firme. Dar, în măsura în care lucrurile se vor complica, așa cum noi vedem că se va întâmpla prin această plafonare a adaosului în două luni de zile, da, ea este o măsură bună”, susține Chisăliță.

Președintele Asociației „Energia Inteligentă” afirmă că a solicitat ca din cei 75 de milioane de euro, încasați ca urmare a creșterii prețurilor la benzină și motorină în perioada 1 ianuarie - 22 martie, să se reducă acciza.

„Exista o sursă foarte clară. Banii aceștia au fost încasați și nu erau prevăzuți în buget. Putea să se reducă acciza, adică nu se afecta sub nicio formă buget, era neutralitate. Poate o astfel de măsură ar fi determinat, prin reducerea accizei, o ieftinire care putea să meargă în compensație, inclusiv din partea societăților comerciale, din partea distribuitorilor, până la 1 leu. În același timp, această măsură ar fi putut să nu fie acoperită într-o săptămână sau în 10 zile de creștere care vor exista pe piața țițeiului și am fi discutat de o reîntoarcere la sub 9 lei prețul motorinei și a benzinei”, mai spune expertul.

Ministerul Energiei a publicat, luni seară, proiectul de ordonanță de urgență prin care este declarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și este limitat adaosul comercial practicat de operatorii economici din lanțul de producție, import și distribuție a carburanților. Guvernul ar urma să adopte actul normativ, în ședința de marți programată la ora 17.00.

