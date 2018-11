CE Hunedoara riscă falimentul sub tirul Comisiei Europene. Produce 5% din energia națională

Comisia Europeană crede că CE Hunedoara, companie care în acest an va înregistra pierderi de 291 milioane lei, respectiv 62 milioane euro, a primit un avantaj economic necuvenit prin faptu că Guvernul i-a acordat împrumuturi finanțate din fonduri publice. Restituirea împrumutului va dubla pierderile complexului care acum produce până lșa 5 % din producție de energie națională.

Comisia Europeană susține că producătorul de energie Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” (CE Hunedoara) a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aproximativ 60 de milioane EUR, prin patru împrumuturi finanțate din fonduri publice, se arată într-un comunicat al Comisiei. Potrivit acestuia, în prezent, România trebuie să recupereze ajutorul ilegal și dobânzile aferente, potrivit Hotnews.ro.



„Un guvern poate sprijini o societate care are dificultăți din punct de vedere financiar dacă societatea are un plan de restructurare solid, contribuie la costurile restructurării sale și dacă denaturarea concurenței este limitată. În cazul CE Hunedoara, aceste condiții nu au fost îndeplinite - am constatat că împrumuturile din surse publice acordate de România societății CE Hunedoara au conferit acesteia un avantaj economic necuvenit. Aceasta înseamnă că ajutorul de stat a fost ilegal. Acum, România trebuie să recupereze ajutorul ilegal acordat societății”, a declarat Margrethe Vestager, comisarul responsabil cu politica în domeniul concurenței.



Sistemul energetic național s-ar confrunta cu riscuri majore privind funcționarea în siguranță fără aportul producției de energie pe bază de cărbune al termocentralelor Mintia și Paroșeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, iar Complexul are mari probleme financiare și de eficiență, costurile mari de producție periclitându-i capacitatea de a-și vinde energia pe piața liberă, astfel că Guvernul a decis să garanteze CE Hunedoara un anumit nivel al vânzărilor de energie către operatorul de transport și sistem Transelectrica până în anul 2020, nota în primăvara acestui an publicația Profit.ro. "Pentru menținerea nivelului de siguranță a sistemului electroenergetic național, societatea Complexul Energetic Hunedoara SA are obligația de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 400 MW, în condițiile reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Operatorul de transport și sistem va stabili capacitatea lunară corespunzătoare serviciilor tehnologice de sistem reprezentând rezervă terțiară lentă, din care o capacitate de 400 MW va fi alocată pentru societatea Complexul Energetic Hunedoara SA", se arată într-un proiect de ordonanță de urgență, unde se precizează că aceste măsuri se vor aplica până la jumătatea anului 2020.





