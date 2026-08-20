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Ce măsuri propune ANRE pentru prosumatori: facturare lunară, alocare multi-loc și folosirea excedentului pentru alte facturi

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Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
Sursa foto: Profimedia
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Din articol
Cum vor putea fi folosiți banii din energia livrată în rețea Ce se întâmplă cu contractele, schimbarea furnizorului și compensarea după 2030

ANRE a pus în consultare publică un proiect de ordin care schimbă regulile de comercializare, facturare și decontare pentru prosumatori, cu aplicare integrală de la 1 ianuarie 2027. Printre principalele măsuri se numără facturarea lunară, introducerea mecanismului „multi-loc”, prin care sumele rezultate din energia livrată în rețea vor putea fi folosite pentru alte facturi ale aceluiași prosumator, și reguli speciale pentru persoanele fizice cu instalații de până la 27 kW, care vor putea utiliza aceste sume inclusiv pentru facturile la gaze, în anumite condiții.

Proiectul vine după modificările aduse Legii energiei prin Legea nr. 160/2026 și stabilește un cadru unitar pentru măsurarea, facturarea, compensarea cantitativă, regularizarea financiară și utilizarea valorică a excedentului de energie produs de prosumatori. Metodologia se va aplica persoanelor fizice și juridice, autorităților și instituțiilor publice, furnizorilor de energie, operatorilor de distribuție și OPCOM.

Pentru instalațiile cu o putere de cel mult 200 kW pe loc de consum, prosumatorii vor putea beneficia, la cerere, de compensare cantitativă. Pentru cele cu puteri de peste 200 kW și de cel mult 400 kW se va aplica mecanismul de regularizare financiară, iar încadrarea se va face separat pentru fiecare loc de producere și consum.

O altă schimbare este citirea lunară a energiei consumate din rețea și a celei livrate de prosumator. Operatorul de distribuție va transmite furnizorului datele validate, iar dacă citirea nu poate fi făcută temporar vor putea fi aplicate estimarea și regularizarea, fără penalizarea prosumatorului pentru diferențe care nu îi sunt imputabile. Datele trebuie păstrate cel puțin 36 de luni.

OPCOM va publica, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, prețul mediu ponderat înregistrat pe Piața pentru Ziua Următoare în luna precedentă și va păstra aceste valori într-o arhivă publică. Prețul va fi folosit în mecanismul de regularizare financiară.

Pentru solicitările depuse după intrarea în vigoare a ordinului, furnizorul va avea la dispoziție cel mult 10 zile lucrătoare pentru a transmite prosumatorului contractul de vânzare-cumpărare corespunzător mecanismului aplicabil. Contractul va putea fi transmis și semnat inclusiv electronic.

Cum vor putea fi folosiți banii din energia livrată în rețea

Mecanismul „multi-loc” permite ca valoarea disponibilă rezultată la unul sau mai multe locuri de producere să fie folosită pentru stingerea facturilor eligibile aferente altor locuri ale aceluiași prosumator. Alocarea este exclusiv valorică, astfel că nu presupune transferul fizic al energiei între diferite adrese.

Înainte de orice alocare către alte locuri, se face mai întâi stingerea obligațiilor dintre prosumator și furnizor la locul unde energia a fost produsă. Pot intra apoi în mecanism doar facturi deja emise, neachitate și necontestate. Facturile sau locurile aflate în dispută sunt excluse temporar până la soluționarea contestației.

Prosumatorul poate alege și să nu folosească mecanismul multi-loc. În această situație, sumele disponibile sunt plătite direct la scadența documentelor din care provin.

Pentru persoanele fizice cu instalații de cel mult 27 kW pe loc de consum, proiectul prevede două variante. Acestea vor putea solicita ca sumele să fie utilizate pentru facturile de energie electrică ale tuturor locurilor eligibile aflate la același furnizor, chiar dacă sunt deservite de operatori de distribuție diferiți, sau, alternativ, pentru facturile de gaze naturale, dacă respectivele locuri sunt în portofoliul furnizorului comun. Opțiunea se face pentru o perioadă de minimum 12 luni.

Lista multi-loc va putea include atât locuri de producere și consum, cât și locuri simple de consum. Furnizorul trebuie să verifice eligibilitatea fiecărui loc și să comunice în maximum cinci zile lucrătoare lista validată, locurile respinse și motivul concret al respingerii.

Proiectul stabilește și ordinea în care vor fi stinse facturile: cele ajunse la scadență au prioritate, iar dintre acestea se selectează mai întâi factura cu scadența cea mai veche. Dintre facturile nescadente, prioritate are cea cu termenul cel mai apropiat. Dacă două facturi au aceeași scadență, va fi selectată mai întâi cea cu soldul neachitat mai mare.

Valorile care rămân nealocate nu pot fi păstrate pentru facturi viitoare, iar aceeași sumă nu poate fi utilizată de două ori. Documentele de origine, scadențele și proveniența sumelor trebuie păstrate distinct pentru fiecare operațiune.

În cazul unei contestații, factura sau locul vizat este scos temporar din procesul de alocare. Dacă nu există un alt termen expres, contestația trebuie soluționată în cel mult 30 de zile. Dacă o plată și o alocare au stins de două ori aceeași obligație, furnizorul trebuie să restituie suma încasată în plus în cel mult cinci zile lucrătoare.

Pentru situațiile în care furnizorul emite factura în numele și în contul prosumatorului, documentul trebuie întocmit în cel mult două zile lucrătoare de la momentul în care sunt disponibile toate datele necesare. Prosumatorul poate transmite obiecții motivate în termen de două zile lucrătoare de la primirea facturii.

Ce se întâmplă cu contractele, schimbarea furnizorului și compensarea după 2030

Schimbarea furnizorului rămâne posibilă, iar contractul nu poate fi închis condiționat de renunțarea prosumatorului la sumele care îi sunt datorate. Valorile disponibile nu se transferă însă noului furnizor. Dacă este schimbat furnizorul pentru un loc secundar din lista multi-loc, acel loc este eliminat din listă. Dacă schimbarea privește locul de referință, opțiunea încetează, cu excepția cazului în care prosumatorul a desemnat anterior un alt loc eligibil.

La încetarea contractului, valorile deja scadente și neplătite trebuie achitate în cel mult 15 zile lucrătoare de la emiterea decontului final. Cele care nu au ajuns încă la scadență vor fi plătite la termenul inițial și nu pot fi păstrate pentru obligații viitoare sau transferate noului furnizor.

Pentru contractele deja aflate în derulare și pentru cele încheiate până la 31 decembrie 2026, actualul regim va continua să se aplice în măsura în care este compatibil cu noile prevederi. Opțiunea multi-loc se va putea introduce prin act adițional, fără înlocuirea contractului existent și fără modificarea creanțelor și scadențelor deja născute.

Un regim separat este prevăzut pentru autoritățile și instituțiile publice care au capacități de producție realizate parțial sau integral din fonduri publice. Acestea vor putea beneficia de mecanismul ales indiferent de puterea instalată, fără ca limitele de 200 și 400 kW să le restrângă accesul.

Compensarea cantitativă pentru instalațiile de cel mult 200 kW va înceta la 31 decembrie 2030. Furnizorul trebuie să informeze prosumatorul cu minimum 60 de zile înainte, iar din 1 ianuarie 2031 acesta va putea solicita vânzarea energiei la prețul mediu ponderat PZU. Trecerea la noul mecanism nu va fi automată și va necesita solicitarea prosumatorului și adaptarea contractului.

Înainte de aplicarea integrală a metodologiei, furnizorii au mai multe obligații: până la 1 noiembrie 2026 trebuie să trimită prosumatorilor formularul de opțiune și actul adițional, până la 15 noiembrie să publice spre consultare propriile proceduri, iar până la 15 decembrie să transmită ANRE forma finală. Sistemele informatice și fluxurile operaționale trebuie adaptate până la 31 decembrie.

Metodologia va fi aplicată integral de la 1 ianuarie 2027, iar proiectul se află în consultare publică. Propunerile și observațiile pot fi transmise ANRE până la 31 august 2026 inclusiv, la adresa sremonitorizare@anre.ro.

Editor : A.D.

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