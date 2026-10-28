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Ce măsuri propune Ministerul Energiei pentru a asigura alimentarea cu energie electrică și gaze naturale în această iarnă

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Cost gaze si energie electrică
Sursa foto: Getty Images Plus/Teamarbeit
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Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei pentru sezonul rece

Ministerul Energiei a anunțat miercuri un plan de măsuri pentru asigurarea alimentării cu energie electrică și gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027, care prevede constituirea Comandamentului energetic de iarnă, creșterea stocurilor de combustibili și menținerea în funcțiune a unor capacități de producție, inclusiv patru grupuri energetice de la Complexul Energetic Oltenia.

Proiectul de hotărâre de Guvern, publicat în transparență decizională pe 22 octombrie, urmărește prevenirea problemelor care ar putea afecta producția și furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale în sezonul rece. Comandamentul energetic de iarnă ar urma să monitorizeze situația sistemului energetic și a rețelei naționale de transport al gazelor, pentru ca autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor dificultăți.

„Proiectul prevede constituirea Comandamentului energetic de iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027 și monitorizarea coordonată a Sistemului Energetic Național și a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale”, a transmis Ministerul Energiei.

Necesitatea acestor măsuri este justificată, potrivit documentului, de incertitudinile legate de evoluția situației energetice și economice, pe fondul contextului geopolitic și climatic. Componența Comandamentului va fi stabilită prin ordin al ministrului Energiei, în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

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Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei pentru sezonul rece

Una dintre principalele măsuri vizează obținerea acordului Comisiei Europene pentru menținerea în exploatare comercială a patru grupuri energetice aparținând Complexului Energetic Oltenia. Acestea ar putea contribui la acoperirea consumului de electricitate în perioadele cu cerere ridicată, însă continuarea funcționării lor depinde de acceptul autorităților europene.

Planul include și punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz de la centrala Mintia, cu o capacitate de aproximativ 1.500 MW, precum și asigurarea alimentării cu gaze naturale necesare funcționării acestora. Sunt avute în vedere și pornirea unor grupuri de producție simultană a energiei electrice și termice de la CET Palas, CET Brazi și CET Arad, care utilizează gaze naturale sau un amestec de gaze naturale cu 20% hidrogen, dar și efectuarea lucrărilor de mentenanță la grupul energetic de la CET Paroșeni.

Pentru reducerea riscului unor probleme de aprovizionare, autoritățile urmăresc umplerea depozitelor de gaze naturale la cel puțin 90% din capacitate, precum și asigurarea unor rezerve de combustibil pentru centralele care funcționează pe cărbune.

O atenție specială este acordată și sistemului de termoficare din București. Ministerul propune accelerarea lucrărilor de modernizare a rețelei și finalizarea cât mai multor intervenții aflate deja în desfășurare, pentru reducerea pierderilor de apă și căldură care afectează funcționarea centralelor ELCEN.

În stabilirea rezervelor necesare pentru sezonul rece, Dispeceratul Energetic Național propune să fie luată în calcul și posibilitatea ca România să acorde sprijin Republicii Moldova prin furnizarea de gaze naturale și energie electrică, dacă situația o va impune.

Miercuri, 28 octombrie, a avut loc și o reuniune a Comandamentului Energetic, în cadrul căreia au fost analizate starea sistemului energetic, evoluția consumului și prognozele pentru lunile următoare. Discuțiile au vizat resursele necesare pentru ca producția și transportul energiei să se desfășoare în condiții de siguranță pe parcursul iernii.

Măsurile incluse în proiect urmează să fie adoptate de Guvern, după încheierea procedurilor necesare.

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Editor : A.D.

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