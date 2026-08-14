Ce rol au avut prosumatorii cu baterii de stocare în alimentarea rețelei naționale, joi seară, după oprirea Reactorului 2

Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România, a venit cu precizări după ce Eugenia Gusilov, expert în energie, a declarat pentru Digi24 că cei aproape 700 MW furnizați joi seară din instalațiile de stocare ar proveni în principal de la prosumatorii casnici. El spune că o asemenea putere nu putea fi asigurată doar de aceștia și că este vorba în principal despre marile baterii instalate de companii, la care se adaugă contribuția prosumatorilor casnici. Ulterior, Eugenia Gusilov a revenit asupra declarației inițiale și a precizat pentru Digi24.ro că energia injectată în rețea din instalațiile de stocare nu poate fi atribuită exclusiv prosumatorilor casnici, iar la nivelul rețelei de transport se vede mai ales efectul proiectelor industriale de stocare.

ACTUALIZARE 13:16 Dan Pîrșan a explicat pentru Digi24.ro că cei aproape 700 MW observați joi seară la categoria stocare nu puteau proveni doar de la bateriile prosumatorilor casnici. Potrivit acestuia, mii de prosumatori casnici au răspuns apelului de a ajuta Sistemul Energetic Național în orele de vârf, apel susținut și de premierul Ilie Bolojan. Unii au injectat energie în rețea, iar ceilalți au contribuit prin faptul că au consumat din propriile baterii, încărcate în timpul zilei, și nu din sistem.

„Este vorba, în principal, despre marile capacități de stocare instalate în România de companii private, la care se adaugă contribuția prosumatorilor casnici cu baterii. Prosumatorii casnici, singuri, nu ar putea asigura o asemenea putere. La orele de vârf, o parte dintre aceștia contribuie la Sistemul Energetic Național fie prin energia livrată în rețea, fie prin faptul că își acoperă propriul consum din baterii și, astfel, reduc consumul din rețea”, a explicat președintele APCE.

Acesta susține că numărul prosumatorilor casnici care au baterii este mai mare decât cel reflectat în datele oficiale, deoarece mulți și-ar fi instalat sisteme de stocare fără să informeze operatorul de distribuție și, implicit, ANRE.

„ANRE a declarat vreo 10.000. În realitate, sunt foarte mulți prosumatori casnici care și-au cumpărat și instalat baterii fără să informeze operatorul de distribuție și, implicit, ANRE. Noi considerăm că sunt tot 160.000 de prosumatori casnici care, la orele de vârf, ne ajută, iar ceilalți ajută prin faptul că nu consumă din Sistemul Energetic Național, ci consumă din propriile baterii în care au adunat energia pe timpul zilei”, a mai spus Pîrșan.

Ulterior, Eugenia Gusilov a revenit cu precizări după declarațiile de joi seara de la Digi24 și a explicat că cei aproximativ 680 MW înregistrați la stocare nu pot fi puși exclusiv pe seama prosumatorilor casnici.

„Cantitatea de 680 MW injectată în rețea din instalațiile de stocare seara nu poate fi atribuită doar prosumatorilor casnici, așa cum am spus inițial. Prosumatorii casnici au rolul lor și exercițiul lor de solidaritate este important, cu efect mai ales la nivel local, în rețeaua de distribuție. La nivelul rețelei de transport, de care se ocupă Transelectrica, acolo vedem mai degrabă efectul proiectelor de stocare ale companiilor, deci stocarea industrială, pe care iată că și România o are. Ambii actori, și cei mici și cei mari, contribuie în felul său în această perioadă”, a transmis Eugenia Gusilov pentru Digi24.ro.

În datele Sistemului Electroenergetic Național, la categoria stocare sunt vizibile capacitățile dispecerizabile, respectiv instalațiile racordate la rețea cu avize tehnice de racordare și care sunt de ordinul sutelor de MW. Bateriile de câțiva kW instalate de prosumatorii casnici nu apar separat în această categorie. Prin urmare, din valoarea de aproximativ 680 MW înregistrată la stocare nu poate fi stabilit cât ar proveni de la prosumatorii casnici.

Capacitățile dispecerizabile sunt instalații de producție, stocare sau consum al căror nivel de energie livrată sau preluată din rețea poate fi modificat la solicitarea Transelectrica, pentru a menține permanent echilibrul dintre producția și consumul de electricitate.

Știrea inițială

Joi seară, România a obținut aproape 700 MW din baterii, la fel de multă energie cât ne dădea reactorul 2 de la Cernavodă. „De vreo câteva zile, prosumatorii injectează seara și setează invertorul ca să dea în rețea, între 20.00 și 22.00, tot ce au”, a precizat, pentru Digi24, Eugenia Gusilov, director Romania Energy Center.

„Aproape, pentru că reactorul ne dădea 680 MW. Și, acuma, din stocare vedem că avem 630. Deci aici este într-adevăr o poveste foarte interesantă, pentru că cine s-a uitat zilele trecute și dacă ne uitam la ora 10:00 la 11, la prânz, la 1 la 2, vedeam că din stocare era 0 MW și lumea a tras concluzia că noi nu avem stocare sau electricitate din stocare. Greșit, pentru că atunci se încarcă bateriile. În timpul zilei și seara, începând cu ora 19:00 vedeți că încep să apară și să crească”, a explicat Eugenia Gusilov, director Romania Energy Center.

„Eu cred că sunt prosumatorii, care agregați cum sunt și întruniți la Asociația Pronsumatorilor de energie din România. Președintele asociației, domnul Pîrșan, a făcut un apel către cei care au baterii și pot să injecteze în rețea. Și atunci ei, de vreo câteva zile, asta fac. Injectează seara și setează invertorul ca să dea în rețea între 20.00 și 22.00 tot ce au. Nu toți au fost de acord să facă asta, pentru că unii consideră că sunt plătiți prea puțin pentru electricitatea pe care o injectează în rețea și că nu este corect, dar sunt suficienți care fac lucrul ăsta și ne arată ce înseamnă capacitate de stocare la nivel de prosumator.

E un gest de solidaritate, pentru că de îmbogățit, oamenii ăștia nu se vor îmbogăți de la electricitatea pe care o livrează în rețea, deși există o companie, un furnizor Electrica, care a spus că ba da, și încurajează pe toți cei care au capacitate de stocare și prosumătorii care au contract cu Electrica și că le va plăti adițional încă 40 de bănuți pe KW dacă injectează din baterii în momentul ăsta, între 19.00 și 22:00, în perioada asta”, a adăugat Eugenia Gusilov.

Întrebată dacă există un scenariu negru după oprirea Centralei Nucleare de la Cernavodă, Eugenia Gusilov a răspuns: „Scenariul negru este să nu mai bată vântul, pentru că astăzi vântul a bătut, a bătut peste weekend. Au fost zile în care am avut producție eoliană foarte bună. Deci, dacă nu ne mai putem baza pe eolian, ne va complica viața. Dacă, de pildă, se întâmplă ceva și nu putem să importăm la fel de mult din Bulgaria, iarăși asta ne va complica viața. Dar există producția aceea oprită temporar la anumiți mari consumatori industriali. Și există acea listă HG care a fost adoptată săptămâna trecută, vineri, care oferă Transelectrica un instrument, adițional, suplimentar, prin care poate să scoată de la consum, adică să decupleze de la rețea, cu notificare prealabilă, anumiți consumatori industriali. Deci asta este un instrument adițional pentru dispecer, pentru că dispecerul trebuie să obțină echilibru între producție și consum.”

Centrala nucleară de la Cernavodă, care în ultimele zile a furnizat în Sistemul Energetic Naţional aproximativ 680 de megawaţi, a fost închisă treptat. Procedurile de deconectare a reactorului 2 au început joi, la ora 7:00, iar aproximativ de la 11:00 centrala nu mai furnizează deloc energie în sistem.

Editor : A.P. | A.D.