Ce se întâmplă cu centrala de la Iernut. Ilie Bolojan: „De acum înainte, mingea este în terenul echipei tehnice”

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă că Executivul a aprobat un memorandum în privința centralei electrice pe gaz de la Iernut. „Confirmă, la nivel guvernamental, că proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență,” a transmis Ilie Bolojan. De asemenea, Guvernul va aproba, săptămâna viitoare, o hotărâre de guvern, „care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale”.

„În ședința de Guvern de joi, din această săptămână, am aprobat memorandumul pentru centrala pe gaz de la Iernut. Confirmă, la nivel guvernamental, că proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență. Proiectul a început acum peste 10 ani și ar fi trebuit finalizat în 3 ani. Întârzierea a generat pierderi financiare, probleme legate de investiție și costuri energetice la nivel național. Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general.

Extinde caracterul de urgență pe întreaga durată a lucrărilor necesare până la punerea în funcțiune a centralei. Acest lucru permite Romgaz să încheie contracte cu cei aproape 50 de foști subcontractanți ai firmei spaniole Duro Felguera. Compania a abandonat lucrările pentru a doua oară, intrând în faliment. Restul de executat, aproximativ 2%, trebuie finalizat de aceiași subcontractanți, atât pentru continuitatea lucrărilor, cât și pentru menținerea garanțiilor.

Reconfirmă caracterul de interes public major al proiectului. Punerea în funcțiune a centralei va acoperi deficitul de energie electrică în bandă și va contribui la echilibrarea sistemului energetic național.

Memorandumul reprezintă un răspuns la solicitarea echipei tehnice care gestionează proiectul, după vizita pe care am făcut-o la Iernut în data de 9 mai,” a transmis premierul interimar pe pagina de Facebook.

Guvernul va aproba, săptămâna viitoare, o hotărâre de guvern, „care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale” pe gaz de la Iernut, a anunţat premierul interimar Ilie Bolojan.

„Dacă ar fi să folosesc un termen sportiv, de acum înainte mingea este în terenul echipei tehnice de la Iernut, condusă de domnul inginer Balazs Bela, şi al conducerii Romgaz. Am încredere că, la sfârşitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic naţional. Nu ne mai permitem încă o întârziere", a scris Ilie Bolojan, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

