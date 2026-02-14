Live TV

Ce se va întâmpla după expirarea plafonării prețurilor la gaze. Ministrul Energiei: „Am găsit o formulă. Diferenţa o plăteşte statul”

gaze
Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministru Energiei vine cu noi explicații legate de măsurile pe care Guvernul intenționează să le ia pentru momentul în care plafonarea prețurilor la gaze va expira. Bogdan Ivan a declarat, la emisiunea „În fața ta”, că a fost găsită o formulă hibridă prin care consumatorii casnici să nu plătească mai mult, de la 1 aprilie.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Pentru a ne asigura că nu avem explozie a prețurilor, în contextul în care în mod normal nu aveam de ce să avem un preț mai mare după data de 31 martie, totuși, au apărut oferte în piață la marii furnizori și cu 18-20% mai mari decât cele de astăzi. Din acest motiv am găsit o formulă oarecum hibridă, în care plafonăm prețul la producător și îi scutim de IVS, la o cotă mai mică decât astăzi, și doi, avem un plafon maxim pentru tariful reglementat la transportatorul de gaze și la distribuitorul de gaze și la furnizor.

În această formulă ne asigurăm că, indiferent pe această plajă cât de sus vor merge, dacă ar fi să vorbim că toți vor merge la prețul maxim, el nu va depăși prețul final, astăzi plafonat, de 0,31 lei pe kilowatt, 310 lei per megawatt, care este plafonat de stat. Iar dacă vine un preț mai mare decât 0,31, diferența o plătește tot statul român. În această formă îi stimulăm pe furnizori, pe distribuitori să-și optimizeze cheltuielile și astfel să scadă, în acea marjă, care este reglementată, costurile.

