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Video Ce spune Cristian Bușoi despre asigurarea necesarului de energie: „Avem suficientă producție pentru consumul casnic”

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statie de distributie a energiei electrice
Foto: Profimedia
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Din articol
Rovinari 4 poate fi pornit imediat. Bușoi: „Marea problemă este prețul”

România poate asigura necesarul de energie electrică și după oprirea Unității 2 de la Cernavodă, în principal prin importuri, a declarat marți, la Digi24, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. În cazul în care energia disponibilă pe piața regională nu va fi suficientă, autoritățile pot limita consumul în orele de vârf, însă măsura ar viza doar marii consumatori industriali, nu populația sau serviciile esențiale.

„Cu siguranță, în acest moment, nu avem temeri că nu vom putea asigura toată energia electrică, chiar după închiderea Unității 2 de la Cernavodă. Este o situație dificilă, o situație de stres pentru Sistemul Energetic Național, dar, în acest moment, nu avem indicii că nu am putea compensa din import cantitatea de electricitate care lipsește, mai ales în orele de vârf. Avem interconexiuni care ne permit să asigurăm această cantitate și, din acest punct de vedere, lucrurile par în echilibru în acest moment. Populația nu va fi afectată, serviciile esențiale nu vor fi afectate, majoritatea activităților economice nu vor fi afectate. Limitările vor fi făcute doar pentru marii consumatori industriali. Dar acesta este un scenariu care, în acest moment, nu este iminent, pentru că există suficiente cantități care pot fi importate. Înainte de a ajunge la limitări, putem pune în funcțiune grupul de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia și avem o mică marjă de acțiune inclusiv la nivelul Hidroelectrica, cu apa din marile lacuri”, a declarat Cristian Bușoi la Digi24.

Rovinari 4 poate fi pornit imediat. Bușoi: „Marea problemă este prețul”

Întrebat despre grupul de rezervă Rovinari 4, Bușoi a spus că acesta poate fi pus în funcțiune imediat și dispune de o rezervă de cărbune pentru situații excepționale. În prezent, celelalte trei grupuri produc aproape 900 MW.

„Poate fi pus în funcțiune imediat. Are o rezervă de cărbune la dispoziție pentru situații excepționale sau pentru a compensa eventuale avarii la unul dintre celelalte trei grupuri care funcționează astăzi foarte bine. (...) Nu putem să îl pornim dacă avem alte alternative, în principal cele legate de importul de electricitate. Aici, marea problemă este prețul. Evident că importurile vor fi la un preț mai mare decât cel la care furniza Nuclearelectrica, care avea contracte bilaterale ferme, cel puțin pentru o parte din cantități”, a spus acesta.

Bușoi nu a avansat un procent cu care ar putea crește costurile, precizând că prețurile depind de cererea de pe piața regională. El a spus că, până acum, consumatorii casnici nu au resimțit un impact, iar Nuclearelectrica și-a onorat contractele inclusiv prin achiziții de pe Piața pentru Ziua Următoare.

În ceea ce privește centralele pe cărbune, secretarul de stat a exclus redeschiderea unor capacități deja închise, dar a spus că România discută cu Comisia Europeană despre menținerea în funcțiune a grupurilor care riscă să fie închise, inclusiv Turceni 5 și cele de la Complexul Energetic Oltenia.

„Redeschiderea unor centrale deja închise este imposibilă și ar genera pierderi financiare, punând în discuție reversibilitatea decarbonizării. (...) Dar menținerea în funcțiune a grupurilor puse în discuție, inclusiv Turceni 5 și cele de la Complexul Energetic Oltenia, este un subiect de dialog”, a declarat Bușoi.

Potrivit acestuia, actuala criză, marcată de secetă, debitele foarte scăzute ale Dunării, problemele producției hidro și producția redusă din surse eoliene, reprezintă un argument suplimentar în discuțiile cu Bruxelles-ul pentru păstrarea acestor capacități.

„Nu există niciun motiv să avem îngrijorări legate de consumul casnic. Din cauza închiderii Cernavodă 2 și a problemelor pe care le avem cu electricitatea, avem suficientă producție în interiorul României pentru a asigura consumul casnic și serviciile esențiale”, a declarat, la Digi24, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi.

Citește și: VIDEO Rovinari 4 va fi scos din rezervă pentru a compensa oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Măsurile anunțate de Ministerul Energiei

Editor : A.D.

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