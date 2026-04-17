Live TV

Ce spune FMI despre reducerea taxelor pe combustibili pentru a frâna explozia preţurilor la energie. Lecția Ucraina

Data publicării:
pompa benzina
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Lecția Ucraina

Fondul Monetar Internaţional a avertizat guvernele europene să nu recurgă la măsuri temporare, cum ar fi reducerea taxelor pe combustibili pentru a amortiza preţurile ridicate la energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Potrivit FMI, astfel de măsuri sunt ineficiente şi prost direcţionate.

Deşi decidenţii politici ar putea fi tentaţi să limiteze creşterea preţurilor prin plafonări sau reduceri de taxe la combustibili, FMI a declarat într-un briefing vizând Europa că „acestea măsuri nu sunt unele înţelepte”.

Într-o analiză publicată vineri, instituţia financiară internaţională precizează că un sprijin larg avantajează în mod disproporţionat gospodăriile cu venituri mai mari, care tind să consume mai multă energie.

FMI şi-a bazat evaluarea pe lecţiile trase din criza energetică declanşată de invazia rusească în Ucraina. Fondul a îndemnat guvernele să nu repete ceea ce a descris drept „greşeli costisitoare”.

„Măsurile de sprijin largi şi fără un sfârşit clar sunt greu de inversat şi ar trebui evitate”, a recomandat instituţia cu sediul la Washington.

Lecția Ucraina

FMI a adăugat că astfel de politici slăbesc, de asemenea, stimulentele pentru gospodării şi întreprinderi de a-şi reduce consumul sau a investi în alternative şi eficienţa energetică.

Conform datelor FMI, guvernele europene au cheltuit în medie 2,5% din produsul intern brut (PIB) pe pachete de ajutor energetic în timpul crizei din 2022, declanşate de războiul din Ucraina. Mai mult de două treimi din aceste cheltuieli de sprijin nu au fost unele ţintite, a subliniat FMI.

Analiza Fondului arată că doar 0,9% din PIB ar fi fost suficient pentru a compensa complet creşterea costurilor energiei pentru cele mai sărace 40% din gospodării.

În Germania, cea mai mare economie a Europei, coaliţia guvernamentală a propus reducerea taxelor la motorină şi benzină, inclusiv TVA, cu aproximativ 0,17 euro pe litru, pentru o perioadă limitată de două luni, ca răspuns la cea mai recentă criză a aprovizionării cu energie creată de războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul.

Conform unei propuneri, taxele reduse s-ar aplica de la 1 mai până la 30 iunie. Parlamentul de la Berlin analizează în prezent planul, iar aprobarea ar putea veni săptămâna viitoare.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Digi Sport
Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Consumatorii români, despăgubiți cu sute de mii de euro. Topul domeniilor cu cele mai multe sesizări
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice, vine la Interviurile DIGI24.ro, la ora 14
Citește mai multe
