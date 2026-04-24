Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul reuniunii informale a Consiliul European, că Europa se confruntă cu dificultăți pe termen scurt în ceea ce privește aprovizionarea cu carburanți, însă riscurile cele mai mari sunt anticipate pentru perioada următoare. Întrebat de jurnaliști dacă există date noi privind aprovizionarea cu kerosen și posibilitatea unor anulări de zboruri, șeful statului a subliniat că situația este atent monitorizată la nivel european.

„Există probleme pe termen scurt și există o perspectivă îngrijorătoare pe termen mediu”, a afirmat Nicușor Dan.

Acesta a explicat că subiectul a fost abordat în contextul discuțiilor despre situația din Orientul Mijlociu, unde tensiunile influențează piața energetică globală.

„În discuția care s-a purtat aseară, legată de situația din Orientul Mijlociu, s-a discutat și de energie, dar mai mult despre problema imediată și cea de perspectivă. Sunt semnale îngrijorătoare care vin de la Agenția Internațională pentru Energie și de la alți specialiști”, a spus președintele.

Potrivit acestuia, liderii europeni au convenit să revină asupra subiectului într-o reuniune viitoare, în funcție de evoluțiile din perioada următoare.

„Fără risc imediat pentru România”

În ceea ce privește situația din România, prețedintele a dat asigurări că nu există riscul unor perturbări majore în transportul aerian pe termen scurt, precizând că, în următoarele 3-4 luni, țara noastră nu va fi afectată.

El a reamintit că autoritățile române au avut recent discuții cu reprezentanți ai Guvernului și ai industriei, pentru a evalua situația aprovizionării cu combustibil: „Am avut o întâlnire, acum două sau trei săptămâni, cu primul ministru, cu ministrul transporturilor, cu ministrul energiei și cu companii mari care operează pe piața din România”.

Principala preocupare, spune acesta, rămâne însă evoluția situației geopolitice, în special în zone-cheie pentru transportul petrolului.

Autoritățile urmează să reevalueze situația periodic, următoarea analiză fiind programată peste aproximativ o lună.

Editor : A.D.