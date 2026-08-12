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Ce surse alternative are Sistemul Electroenergetic Naţional pentru a acoperi deficitul de producţie după oprirea Unităţii 2 Cernavodă

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Rețea de transport de energie electrică
Rețea de transport de energie electrică. Foto: Getty Images
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„Apel la consum responsabil”

Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producţie rezultat din oprirea Unităţii 2 de la Cernavodă, printre care producţia eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 şi producţia hidro, a anunţat Ministerul Energiei miercuri seară.

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi oprită controlat începând de joi, în contextul condiţiilor hidrologice actuale.

„Estimările arată că alimentarea cu energie electrică la nivel naţional va fi acoperită integral din surse alternative şi importuri. Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producţie rezultat din oprirea Unităţii 2, iar acestea vor fi utilizate în funcţie de evoluţia reală a sistemului şi de condiţiile hidrologice din perioada următoare. Pentru următoarele 7 zile, prognoza indică şi un aport al producţiei eoliene, cu o producţie medie estimată de 525 MW, un maxim de 1.560 MW şi un minim de 100 MW. În funcţie de condiţiile meteorologice, această producţie poate contribui substanţial la acoperirea necesarului de energie electrică”, se precizează într-un comunicat al Ministerului Energiei, potrivit Agerpres.

În acelaşi timp, Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia, cu o putere instalată de 330 MW, aflat în rezervă, precum şi de minimum 300 MW disponibili din producţia Hidroelectrica, în limitele tehnice şi ale resursei de apă disponibile.

„Aceste resurse, împreună cu producţia eoliană şi celelalte opţiuni disponibile în sistem, oferă Dispecerului Energetic Naţional posibilitatea de a compensa deficitul de producţie generat de oprirea Unităţii 2, fără a anticipa în acest moment activarea tuturor capacităţilor de rezervă”, susţine sursa citată.

„Apel la consum responsabil”

Prognozele pentru weekend indică o posibilă îmbunătăţire a condiţiilor hidrologice, iar măsurile vor fi adaptate în funcţie de evoluţia debitului Dunării, a producţiei şi a consumului.

Totodată, Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică. Toţi operatorii de transport şi sistem din Europa cunosc situaţia de criză energetică regională şi se coordonează pentru asigurarea securităţii în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condiţiile meteorologice, a mai precizat ministerul de resort.

Dispecerul Energetic Naţional evaluează permanent situaţia şi decide utilizarea resurselor disponibile în funcţie de necesităţile Sistemului Electroenergetic Naţional.

„Ministerul Energiei menţine apelul la un consum responsabil, în special în intervalul 19:00 - 23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf”, se mai arată în documentul citat.

Potrivit datelor Transelectrica, miercuri seara la ora 19:15, România avea un consum de energie de 6662 MW şi o producţie de 5908 MW.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unităţile 1 şi 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe şi utilizează uraniu natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Cu cele două unităţi în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.

Editor : B.P.

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