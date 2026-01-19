Centrala de cogenerare de la Petromidia a intrat în funcțiune. Instalația poate furniza energie și în Sistemul Energetic Național

Noua centrală de cogenerare construită pe platforma Petromidia Năvodari a intrat în exploatare comercială, după finalizarea testelor tehnice și recepția lucrărilor. Potrivit unui comunicat de presă, aceasta este conectată direct la rafinăria Petromidia și la Sistemul Energetic Național (SEN), rețeaua care asigură distribuția energiei electrice la nivelul întregii țări, și produce simultan energie electrică și abur tehnologic necesar proceselor industriale.

Acest tip de producție combinată se numește cogenerare și este utilizat pentru creșterea eficienței energetice.

Capacitatea permite livrarea a 60-70 MWh pentru platforma de la Midia (cantitate suficientă pentru acoperirea consumului continuu al instalațiilor industriale din rafinărie) și până la 180 de tone de abur pe oră, folosit în procese precum distilarea și încălzirea fluxurilor tehnologice. Astfel, rafinăria își asigură intern o parte importantă din necesarul energetic.

Instalația funcționează cu două turbine pe gaz SGT-750, echipamente industriale care transformă energia combustibilului în electricitate. Acestea sunt alimentate cu un amestec de gaz natural și gaz de rafinărie (gaz rezultat ca produs secundar în timpul procesării țițeiului).

În perioadele în care producția depășește consumul intern, energia poate fi injectată în SEN.

Proiectul este realizat prin Fondul Kazah-Român de Investiții în Energie (KREIF), iar din 30 decembrie 2025 Rompetrol Energy a devenit operatorul instalației.

Un an de teste înainte de operarea comercială

Calendarul de punere în funcțiune s-a desfășurat pe parcursul anului 2025. Între februarie și iunie au avut loc testele sistemelor de control și alimentare cu gaze și probele pentru turbine.

Producția de electricitate a început în primăvară, odată cu sincronizarea la SEN, etapă necesară pentru ca instalația să poată livra energie în rețea în condiții de siguranță.

Din toamnă a fost activată și componenta de abur prin cazanele de recuperare, instalații care utilizează căldura reziduală a turbinelor pentru a produce abur.

Testele finale de anduranță au fost realizate în două etape, în octombrie și decembrie, pentru verificarea funcționării continue a echipamentelor.

În perioada de testare au fost generate aproximativ 150.000 MWh energie electrică și 190.000 tone de abur, utilizate în principal pentru funcționarea rafinăriei și parțial direcționate în SEN.

Rompetrol Energy operează centrala în baza autorizațiilor obținute, iar ANRE, autoritatea care reglementează piața de energie din România, a emis o licență comercială temporară până la finalizarea procedurii pentru licența definitivă.

Instalația este primul proiect major finalizat prin Fondul Kazah-Român de Investiții în Energie, vehicul creat pentru dezvoltarea de capacități energetice destinate în principal marilor consumatori industriali și pentru integrarea acestora în sistemul energetic național.

