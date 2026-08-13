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Video Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi, pe termen nedeterminat. Deconectarea reactorului 2 se face treptat

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Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Nuclearelectrica / Facebook
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Din articol
De ce a ajuns România în această situaţie

Centrala nucleară de la Cernavodă, care în ultimele zile a furnizat în Sistemul Energetic Naţional aproximativ 680 de megawaţi, va fi deconectată treptat. Procedurile de deconectare a reactorului 2 încep astăzi, la ora 7:00, şi se aşteaptă ca în jurul orei 11:00 centrala să nu mai furnizeze deloc energie în sistem. Încă nu este clar când va fi repusă în funcţiune centrala. Până la acel moment, România se bazează pe importuri.

Puterea reactorului 2 de la Cernavodă va fi redusă gradual, joi dimineaţă, începând de la ora 7:00, iar până la ora 11:00 centrala va fi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional, a explicat directorul centralei, Romeo Urjan.

Nimeni nu poate spune când anume va fi repusă în funcţiune centrala nucleară. Prognozele hidrologilor indică scăderi constante ale nivelului apelor Dunării, pentru următoarele zile, iar la nivel european urmează două săptămâni de „foc”, a declarat secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Buşoi.

Autorităţile române dau asigurări că situaţia dificilă nu îi va afecta în mod direct pe consumatorii casnici şi nici serviciile publice.

„În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu-l văd posibil, se va face o limitare de la marii consumatori industriali. Altfel, producţie pentru consumul casnic, pentru oamenii care nu vor simţi nimic în ceea ce priveşte consumul lor, electricitatea la care au acces, serviciile esenţiale, spitale, şcolile sunt închise în această perioadă. Farmacii, fabrici de medicamente, poliţie, instituţii, care asigură funcţionarea statului, nu există nici cel mai mic pericol”, a afirmat Cristian Buşoi.

De ce a ajuns România în această situaţie

„A fost o combinaţie de decizii greşite, de schimbări de miniştri, de politici, de incompetenţă, poate uneori şi de rea-voinţă”, spunea, la finalul săptămânii trecute, premierul interimar Ilie Bolojan.

Cel puţin în următoarele zece zile, Centrala Nucleară de la Cernavodă nu va putea fi repornită, pentru că prognozele indică o continuă scădere a nivelului Dunării. După ce repornirea centralei va fi posibilă, va mai fi nevoie de o zi sau două până când aceasta va livra energie în sistem.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Pentru a prelungi funcţionarea Unităţii 2, autorităţile au dislocat o stâncă de pe Dunăre şi au scufundat patru barje, pentru a încerca să direcţioneze un debit mai mare de apă spre Centrala de la Cernavodă.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.

Editor : Ș.R.

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