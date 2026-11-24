CET București Vest va fi oprită programat miercuri, între orele 8:00 și 14:00, pentru înlocuirea unor senzori din sistemul de protecție al turbinei cu gaz, a anunțat marți Electrocentrale București. Centrala va fi repornită la ora 14:00 și ar urma să revină la parametrii optimi până la ora 16:00.

Senzorii care urmează să fie înlocuiți detectează eventualele scurgeri de gaz în compartimentul turbinei și sunt esențiali pentru funcționarea în siguranță a echipamentului.

Intervenția nu poate fi efectuată în timp ce turbina funcționează, deoarece temperatura din compartiment depășește 100 de grade Celsius. Oprirea de șase ore include și timpul necesar pentru răcirea controlată a instalației.

„Intervalul de șase ore este necesar pentru răcirea controlată a echipamentului și executarea lucrărilor de înlocuire”, au explicat reprezentanții Elcen.

Compania a precizat că intervenția este strict preventivă. Amânarea lucrărilor ar putea provoca defectarea turbinei și o oprire neprogramată a centralei pentru o perioadă mai lungă, cu efecte asupra producției de energie termică și electrică în timpul sezonului rece.

„Amânarea înlocuirii acestor senzori ar putea expune echipamentul la riscuri majore și ar putea genera o oprire neprevăzută a turbinei, ceea ce ar conduce la indisponibilizarea centralei pe o perioadă mai îndelungată, cu un impact semnificativ asupra alimentării cu energie termică și electrică în plin sezon rece”, se arată în comunicatul companiei.

Oprirea a fost programată în timpul zilei pentru a evita orele de vârf de seară și intervalul nocturn, când temperaturile exterioare sunt mai scăzute.

Editor : A.D.