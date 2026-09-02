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Cetățenii, firmele și primăriile pot produce energie împreună. Primele două comunități, înregistrate de ANRE

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Sediul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din București.
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Ce este o comunitate de energie

Primele două comunități de energie din România au fost înscrise în registrul național administrat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Este vorba despre Asociația Comunitatea Portului și Cooperativa Energetică Micăsasa Coop din județul Sibiu, a anunțat ANRE.

Asociația Comunitatea Portului a devenit prima Comunitate de Energie din Surse Regenerabile înregistrată în România, în conformitate cu Ordinul președintelui ANRE nr. 50/2026.

„ANRE anunță înregistrarea, în Registrul național al comunităților de energie, a primei Comunități de Energie din Surse Regenerabile, Asociația Comunitatea Portului”, a transmis Autoritatea într-o postare pe Facebook.

În registru a fost înscrisă recent și prima Comunitate de Energie a Cetățenilor, Societatea Cooperativa Energetică Micăsasa Coop din județul Sibiu.

Înregistrarea celor două entități marchează operaționalizarea Registrului Național al Comunităților de Energie și deschide posibilitatea participării organizate a cetățenilor și a actorilor locali la piața energetică.

Ce este o comunitate de energie

O comunitate de energie le permite cetățenilor, întreprinderilor mici și mijlocii și autorităților locale să se asocieze pentru a produce, consuma, stoca și vinde energie regenerabilă la nivel local.

Registrul administrat de ANRE oferă cadrul oficial pentru recunoașterea și funcționarea acestor comunități în România.

Prin noul model, consumatorii pot participa direct la producția și utilizarea energiei, iar energia obținută local poate fi folosită în interiorul comunității sau valorificată pe piață.

ANRE a încurajat cetățenii și entitățile eligibile să dezvolte și să înscrie noi comunități, pentru a susține producția locală de energie și implicarea activă a consumatorilor în funcționarea pieței.

Editor : A.D.

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