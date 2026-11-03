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Ministrul Energiei anunţă că intenţionează să prelungească schema de sprijin pentru consumatorii casnici de gaze şi după 1 aprilie

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Dumitru Chisăliță.
Dumitru Chisăliță. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, intenţionează să propună continuarea unei scheme de sprijin pentru consumatorii casnici de gaze naturale şi după data de 1 aprilie, astfel încât să nu se poată discuta despre creşteri mari de preţuri, iar trecerea către o nouă etapă să se facă mai uşor.

El a explicat, într-un interviu acordat Agerpres, că va analiza această schemă, astfel încât, până la sfârşitul anului, să existe un obiectiv concret legat de se va întâmpla mai departe. În opinia sa, nu se poate discuta despre o trecere dintr-o fază administrativ-reglementată într-o fază de piaţă, fără să existe un interval de timp.

În ceea ce priveşte consumatorii vulnerabili, ministrul a afirmat că sunt necesare nişte mecanisme care să surprindă în mod real consumatorul vulnerabil, să se meargă ţintit către cei care au nevoie să fie ajutaţi şi să nu se mai meargă pe schema prin care se dădeau puţini bani la foarte mulţi. Toate aceste lucruri sunt în analiză, astfel încât anul acesta să se vină cu o nouă schemă de sprijin al consumatorilor vulnerabili.

„În ceea ce priveşte partea legată de preţuri, vă ziceam deja de partea legată de consumatorii vulnerabili. Avem schema de sprijin pentru gaze naturale până în 31 martie. Intenţia mea este de a analiza această schemă şi până la sfârşitul anului să avem un obiectiv concret cu tot ce se va întâmpla mai departe. În acelaşi timp, nu cred că putem să discutăm de o trecere dintr-o fază administrativ-reglementată într-o fază de piaţă fără un interval de timp. Nicăieri în lume nu s-a întâmplat lucrul acesta peste noapte. E nevoie întotdeauna să reporneşti piaţa. Ca să reporneşti piaţa, ai nevoie de timp. Nu poţi să faci treaba asta în momentul în care eşti în plină iarnă, o iarnă deloc uşoară, şi, în acelaşi timp, la finele iernii să treci dintr-o piaţă în altă piaţă. Din acest punct de vedere, cel mai probabil, propunerea mea va fi de a continua o schemă şi după data de 1 aprilie, pe gaze naturale, de aşa natură încât, pe de o parte, să nu discutăm de nişte creşteri mari de preţuri, pe de altă parte, trecerea către o nouă etapă să se facă într-un mod absolut normal şi natural”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Referitor la preţurile la energie, Dumitru Chisăliţă a subliniat că, pe partea ce ţine de Ministerul Energiei, se va veni cu o serie de măsuri, în limita legalităţii, iar luna aceasta vor putea fi puse pe masă nişte lucruri foarte concrete, care să aibă şi şansa de a fi validate.

Ministrul Energiei a mai vorbit în interviu despre aprovizionarea cu energie în iarna care urmează, despre schemele pentru stocare şi despre proiectul privind reactoarele de mici dimensiuni de la Doiceşti.

Editor : A.P.

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