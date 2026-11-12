Bogdan Deaconu va prelua, de la 1 decembrie, funcția de director tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, a anunțat Nuclearelectrica, confirmând informațiile publicate anterior de Digi24. Inginerul are 13 ani de experiență în industria nucleară și a lucrat timp de doi ani la Institute of Nuclear Power Operations (INPO), unde a evaluat performanța centralelor din SUA și a unităților nucleare internaționale afiliate. Anunțul vine după înlocuirea fostului director tehnic, în contextul deconectării Unității 1 de la Sistemul Energetic Național.

ACTUALIZARE 14:08 Nuclearelectrica a confirmat că Bogdan Deaconu va prelua, începând cu 1 decembrie 2026, funcția de director tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Potrivit companiei, numirea are ca obiectiv îmbunătățirea performanței tehnice a centralei, creșterea eficacității activității de inginerie și consolidarea unei culturi de prevenție și îmbunătățire continuă.

Bogdan Deaconu are o experiență de 13 ani în industria nucleară. Și-a început cariera în 2013, ca inginer tehnolog în cadrul RATEN-CITON, iar din 2016 s-a alăturat echipei centralei de la Cernavodă, unde a coordonat programele pentru componentele critice ale reactorului.

Între 2019 și 2024, el a fost coordonatorul principal al programului de extindere a duratei de viață a Unității 1, de la inițiere și dezvoltare până la implementare. În perioada 2021-2024 a condus Serviciul Componente Pasive, fiind responsabil de dezvoltarea planurilor privind controlul îmbătrânirii și monitorizarea componentelor critice.

În următorii doi ani, Deaconu a lucrat în cadrul Institute of Nuclear Power Operations, în calitate de evaluator senior al fiabilității echipamentelor. Activitatea sa a vizat identificarea timpurie a problemelor de performanță și sprijinirea echipelor tehnice ale centralelor nucleare din SUA, Canada, Argentina, Mexic și Africa de Sud. Din 2026 ocupă poziția de expert în cadrul Nuclearelectrica, unde coordonează proiecte privind managementul îmbătrânirii, extinderea duratei de viață și suportul operațional.

„CNE Cernavodă a demonstrat, de-a lungul anilor, că își merită locul în topul celor mai performante centrale nucleare din lume. Acesta este standardul la care ne raportăm. (...) Echipa de la CNE Cernavodă are competența și angajamentul necesare pentru a-și reconfirma performanța la nivel tehnic. Rolul meu este să creez cadrul în care atuurile echipei să se transforme în rezultate vizibile și sustenabile", a declarat Bogdan Deaconu.

Știrea inițială

Incidentul care a dus la deconectarea Unității 1 a centralei nucleare de la Sistemul Energetic Național s-a soldat cu demiterea directorului tehnic. Acesta va fi înlocuit de la 1 decembrie.

Sursele Digi24 arată că noul director tehnic va fi Bogdan Deaconu, specialist cu o carieră de peste 13 ani în domeniu. A ocupat mai multe posturi în cadrul centralei de la Cernavodă, iar între 2024 și 2026 a fost delegat la Institute for Nuclear Power Operations, ca evaluator.

În ultimii ani, inclusiv în reprezentarea internațională, a căpătat expertiză în managementul îmbătrânirii și extinderea duratei de viață a instalațiilor din centrale nucleare.

Vechiul director „îşi va găsi locul în echipa Nuclearelectrica”

Directorul tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, înlocuit în urma deconectării Unităţii 1 de la Sistemul Energetic Naţional, din cauza unei defecţiuni, îşi va găsi locul în echipa Nuclearelectrica în perioada următoare, a declarat, miercuri, directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară, la finalul reuniunii Comandamentului Energetic.

„Având în vedere rezilienţa echipamentelor din ultimul timp, am considerat să facem o evaluare a activităţii dânsului. Va exista un raport de cauzalitate adecvat. De asemenea, el fiind un specialist în domeniu, îşi va găsi locul în echipa Nuclearelectrica în perioada următoare, dar, în acest moment, pentru recalibrarea la nivel de excelenţă a mentenanţei şi a echipamentelor în perioada următoare şi a răspunsului la astfel de probleme, o să urmeze să preia această activitate o altă persoană”, a precizat directorul general, care a răspuns astfel unei întrebări pe acest subiect.

„Nu am dat omul afară. Există un raport intern despre care nu vă pot spune acum, în acest cadru, şi o să analizăm şi revenim cu informaţii. (...) Este vorba despre respectarea şi urmărirea planurilor de mentenanţă asupra echipamentelor critice. Respectarea planurilor de mentenanţă e mai mult decât o procedură. Anumite echipamente prevăd verificări la un anumit interval de timp şi starea de sănătate livrată la un anumit de timp, mai ales în astfel de momente critice de pornire ale centralei. Analiza este în curs”, a menţionat Mihai Laurenţiu Gioară.

Unitatea 1 a fost deconectată din cauza unei defecţiuni

Vineri după-amiaza, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional, dar a fost deconectată luni seara din cauza unei defecţiuni apărute în partea clasică a reactorului, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, a anunţat SN Nuclearelectrica.

Editor : A.D. | L.C.