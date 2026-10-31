Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, care va fi difuzat sâmbătă de la ora 14:00 la Digi24, că facturile la energie electrică cel mai probabil vor crește în ofertele făcute de furnizori. În ceea ce privește gazele naturale, acesta spune că prețurile pentru consumatorii casnici nu ar trebui să fie mai mari decât cele de anul trecut. Chisăliță a precizat însă că prețul gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici crește semnificativ. Totodată, el a precizat că Ministerul lucrează la noi scheme de compensare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

„Dacă vorbim din perspectiva consumatorului casnic, pentru gaze naturale avem o legislație care stabilește ca până în 31 martie 2027 există un preț administrativ la care gazul natural produs în România este vândut către companiile furnizoare. Asta înseamnă că prețul final ar trebui să fie similar cu ce am avut și anul trecut. Adică, în mod normal, facturile nu ar trebui să fie mai mari, ținând seama că prețul administrativ este mai mic decât prețul plafonat pe care îl aveam anul trecut”, arată ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

În ceea ce privește prețurile la energie electrică, oficialul din Guvern spune că acestea cel mai probabil vor crește la ofertele făcute de furnizori.

„Pe partea de energie electrică există în momentul de față o creștere a prețurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE, acolo unde se pun ofertele făcute de diverși furnizori. În momentul de față aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, în multe contracte individuale încheiate între furnizori și consumatori, cu aceste oferte pe care le vedem noi, devin și prețuri în contract. Deci discutăm de o creștere a prețului la energie electrică pentru consumatori”.

El mai arată că sunt trei scenarii privind evoluția prețurilor la energie.

„Sunt trei scenarii, pentru că nu toată lumea are același preț, nu toată lumea a avut același preț, ținând seama de contractul și furnizorul pe care l-a avut, dar undeva între 10 și 22% așa arată în momentul de față evoluțiile pe site-ul ANRE. Din păcate, piața este coordonată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Ei dețin toate aceste elemente și noi putem să facem referiri doar la datele care există public în momentul de față.

Pentru partea de energie electrică, consumatorii noncasnici sunt afectați cam în același prag, chiar dacă în documentele publice, în ofertele publice, creșterea pare mai mică. Nu, nu pare atât de mare ca la consumatorii casnici”, a afirmat Chisăliță.

Acesta spune că prețul gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici crește semnificativ.

„În ceea ce privește consumatorii de gaze naturale non-casnici, aici există o creștere semnificativă a prețului la gaze naturale și, ca atare, pentru cei care nu au încheiat contracte - în general, contractele sunt valabile un an de zile pe un preț care, la un moment dat s-a stabilit la momentul încheierii contractului - aici ar putea să existe creșteri de preț.

Mai mult, sunt anumite contracte care sunt legate de prețul zilei următoare, care, în funcție de evoluția zilnică, afectează prețul care există neapărat în contract, iar prețul a crescut mult în ultima vreme.

Prețul pentru ziua următoare cel puțin s-a dublat față de perioada similară a anului trecut. În același timp, asta nu înseamnă că se transmite tot acest preț în prețul final, dar probabil că discutăm de mai mult decât 20%, cât vorbeam la un moment dat”, a explicat Dumitru Chisăliță.

„Pe gaze naturale, dar și pe energie electrică, încercăm să gândim niște scheme”

„În același timp, trebuie să spunem că pe gaze naturale, dar și pe energie electrică, încercăm să gândim niște scheme. Trebuie să facem acest lucru cu Consiliul Concurenței, având în vedere că acesta este cel care trebuie să ne aprobe. Eu, de la venirea mea în minister, am constituit un grup de lucru atât pe gaze, cât și pe energie electrică, cât și pe consumatorii vulnerabili. O altă situație care, practic, a rămas cumva în suspensie și încercăm în următoarele săptămâni să ieșim cu niște politici și politicile respective să le supunem validării legislative”.

În ceea ce privește competitivitatea prețurilor la energie în România, el a explicat ce componente are în materie de costuri, Ministerul fiind responsabil de compensarea a 30% din prețul final.

„Prețul are trei mari componente: fie că vorbim de gaze, fie că vorbim de energie electrică, discutăm de marfa în sine, discutăm de tot ce înseamnă tarife care sunt reglementate și țin de reglementatorul național și discutăm de fiscalitatea energetică. Dacă ne uităm la energie electrică, grosso-modo, putem să zicem că 33-33-33 grosso modo, în funcție de ce preț luăm, în funcție de ce zonă se găsește.

Ministerul Energiei, cel mult, are o singură fațetă din această calitate, nu pe fiscalități. Fiscalitatea este la Ministerul Finanțelor, deci Guvernul nu ne putem pronunța.

Ca atare, pot să vorbesc strict din partea legată de marfă, iar pe această parte, așa cum am încercat și pe gaze naturale și s-a reușit această prelungire, o să încercăm, dacă obținem avizele necesare, atât de la instituțiile României, Consiliul Concurenței, cât și la nivel european, să venim cu astfel de schemă care să vină în întâmpinarea lor. Doar că, din nou, trebuie să depindem de altcineva care trebuie să ne valideze. Noi venim cu niște politici, dar politicile respective trebuie să fie validate și, chiar dacă ele sunt validate, înseamnă 30% din ceea ce înseamnă prețul final. În același timp, eu consider că trebuie să îmi văd parohia pe care o am și chiar dacă am idei și pentru celelalte paliere, din postura asta nu o să mi le exprim”, arată ministrul Energiei.

Editor : Alexandru Costea