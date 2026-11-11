Incidentul care a dus la deconectarea Unității 1 a centralei nucleare de la Sistemul Energetic Național s-a soldat cu demiterea directorului tehnic. Acesta va fi înlocuit de la 1 decembrie.

Sursele Digi24 arată că noul director tehnic va fi Bogdan Deaconu, specialist cu o carieră de peste 13 ani în domeniu. A ocupat mai multe posturi în cadrul centralei de la Cernavodă, iar între 2024 și 2026 a fost delegat la Institute for Nuclear Power Operations, ca evaluator.

În ultimii ani, inclusiv în reprezentarea internațională, a căpătat expertiză în managementul îmbătrânirii și extinderea duratei de viață a instalațiilor din centrale nucleare.

Vechiul director „îşi va găsi locul în echipa Nuclearelectrica”

Directorul tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, înlocuit în urma deconectării Unităţii 1 de la Sistemul Energetic Naţional, din cauza unei defecţiuni, îşi va găsi locul în echipa Nuclearelectrica în perioada următoare, a declarat, miercuri, directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară, la finalul reuniunii Comandamentului Energetic.

„Având în vedere rezilienţa echipamentelor din ultimul timp, am considerat să facem o evaluare a activităţii dânsului. Va exista un raport de cauzalitate adecvat. De asemenea, el fiind un specialist în domeniu, îşi va găsi locul în echipa Nuclearelectrica în perioada următoare, dar, în acest moment, pentru recalibrarea la nivel de excelenţă a mentenanţei şi a echipamentelor în perioada următoare şi a răspunsului la astfel de probleme, o să urmeze să preia această activitate o altă persoană”, a precizat directorul general, care a răspuns astfel unei întrebări pe acest subiect.

„Nu am dat omul afară. Există un raport intern despre care nu vă pot spune acum, în acest cadru, şi o să analizăm şi revenim cu informaţii. (...) Este vorba despre respectarea şi urmărirea planurilor de mentenanţă asupra echipamentelor critice. Respectarea planurilor de mentenanţă e mai mult decât o procedură. Anumite echipamente prevăd verificări la un anumit interval de timp şi starea de sănătate livrată la un anumit de timp, mai ales în astfel de momente critice de pornire ale centralei. Analiza este în curs”, a menţionat Mihai Laurenţiu Gioară.

Unitatea 1 a fost deconectată din cauza unei defecţiuni

Vineri după-amiaza, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional, dar a fost deconectată luni seara din cauza unei defecţiuni apărute în partea clasică a reactorului, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, a anunţat SN Nuclearelectrica.

Editor : Liviu Cojan