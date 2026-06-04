Live TV

Ciprian Ciucu a primit acordul Consiliului General pentru preluarea ELCEN de la Ministerul Energiei

Data publicării:
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. STB
Sursa foto: Facebook/ Ciprian Ciucu
Din articol
Cum funcționează sistemul de termoficare din București Procedurile au fost începute de Guvern

Consiliul General al Municipiului București a mandatat primarul general, Ciprian Ciucu, să gestioneze procedurile pentru preluarea ELCEN de la Ministerul Energiei. Primăria Capitalei susține că transferul ar permite coordonarea unitară a producției și distribuției agentului termic și ar facilita investițiile în rețeaua de termoficare.

„Pas important pentru preluarea ELCEN! Primarul general Ciprian Ciucu are acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea societăţii de la Ministerul Energiei. Este un demers care se discută încă din 2017, când s-a dat o ordonanţă de urgenţă pentru a trece pachetul de acţiuni de la Guvern la PMB. În 2025, consilierii generali şi-au dat acceptul pentru începerea transferului, însă fără vreo finalizare”, a transmis Primăria București, într-o postare publicată pe Facebook, după aprobarea mandatului în Consiliul General.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit instituției, mandatul aprobat îi permite primarului general să negocieze preluarea companiei, să semneze protocoalele necesare, să obțină avizele pentru transfer și să solicite o analiză privind situația actuală a ELCEN.

Transferul urmează să fie finalizat printr-un contract de vânzare-cumpărare, care va trebui aprobat ulterior printr-o nouă hotărâre a Consiliului General.

Citește și: Guvernul a aprobat un memorandum pentru trecerea ELCEN în administrarea Primăriei Capitalei

Cum funcționează sistemul de termoficare din București

Primăria Capitalei a explicat faptul că alimentarea cu apă caldă și căldură a locuințelor din București se face prin Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET).

În prezent, sistemul este împărțit între două companii:

  • ELCEN produce agentul termic în centralele electrotermice;
  • Termoenergetica transportă și distribuie căldura și apa caldă către consumatori.

Potrivit Primăriei, preluarea ELCEN de către Municipalitate ar permite coordonarea producției și distribuției într-un sistem unitar.

„Prin preluarea ELCEN, putem să ne asigurăm că producţia şi distribuţia agentului termic vor fi coordonate într-un sistem unitar şi facem investiţii şi modernizăm reţeaua de termoficare mult mai uşor”, a transmis instituția.

Reprezentanții PMB au subliniat însă că preluarea acțiunilor nu înseamnă fuziunea ELCEN cu Termoenergetica.

Procedurile au fost începute de Guvern

La finalul lunii mai, Guvernul a aprobat prin memorandum demararea procedurilor pentru transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român, prin Ministerul Energiei, la ELCEN către Municipiul București.

Executivul a anunțat atunci că implementarea etapelor necesare transferului va fi coordonată de Cancelaria Prim-Ministrului.

Valoarea tranzacției urmează să fie stabilită în urma unei evaluări de piață care va fi realizată de Ministerul Energiei.

Discuțiile privind transferul ELCEN către Primăria Capitalei sunt purtate de mai mulți ani, autoritățile susținând că integrarea producției și distribuției energiei termice ar putea simplifica investițiile și modernizarea sistemului de termoficare din București.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
olguta vasilescu
1
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
2
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
Generalul Fabien Mandon, Șeful Statului Major al Armatei franceze.
3
Șeful armatei franceze atenționează că există riscul ca Germania să devină principala...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
4
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
5
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul...
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Digi Sport
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bancnote de 50 de euro cu o lupă peste harta europei
Raport european: România are probleme cu cheltuirea banului public, taxele și calitatea investițiilor. Austeritatea a redus deficitul
ciucu pe bicicleta
Ciprian Ciucu, de Ziua Mondială a Bicicletei: Oriunde reabilităm, modernizăm drumuri şi spaţiul ne permite, vom avea piste
proiect autosrada unirii
Guvernul a aprobat extinderea Companiei Naționale de Investiții Rutiere: 75 de persoane vor fi angajate pentru proiectele de autostrăzi
BUCURESTI - SINDICAT ELCEN - PROTEST - 20 IAN 2025
ELCEN va distribui doar jumătate din profit sub formă de dividende. Ce investiție pregătește compania
PNRR steag UE
Guvernul schimbă regulile pentru angajații care gestionează fondurile europene. Majorarea salarială de 40% va depinde de performanță
Recomandările redacţiei
eugen tomac nicusor dan
Nicușor Dan, așteptat să-l desemneze premier pe Eugen Tomac: discuții...
Donald Tusk, Keir Starmer, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Friedrich Merz
„Rusia a căzut într-o capcană cognitivă”. Cum încearcă „Troica...
Protest la Finanţele Publice Bacău
Protest la Finanțe: angajații din Minister și de la ANAF opresc...
Petrolier rusesc pe mare
„Nu se va întâmpla”: UE își pierde speranța privind interzicerea...
Ultimele știri
Diana Șoșoacă a mers la „Davosul rus” de la Sankt Petersburg. A apărut alături de fugara Marina Tauber, care este căutată internaţional
NASA a pierdut o sondă aflată pe orbita planetei Marte din 2014: nu mai știe nimic de ea de șase luni. Care era misiunea MAVEN
CM 2026. Economistul german care a prezis ultimele 3 campioane mondiale a anunțat cine va cuceri Cupa Mondială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, impecabilă în costum de baie la 51 de ani. Cum arată acum vedeta, după transformarea...
Cancan
Scandal monstruos! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut într-un restaurant, în fața tuturor. A...
Fanatik.ro
Rapid, pe mâna șefului de la Pro TV! Dan Șucu i-a dat drepturi totale
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Adrian Mititelu a dat vestea pe care o așteptau suporterii lui FCU Craiova! Ce se întâmplă cu echipa din noul...
Adevărul
„Medicamentul” din farfurie gătit în numai 40 de minute și cu un gust incredibil. Secretele „bucătăriei...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-ar fi agresat iubitul: "A început să-l înjure. I-a dat mai multe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma! Cristi Chivu face al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Inter
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Matt Damon, impresionat de Tom Holland și Zendaya. Ce spune actorul despre unul dintre cele mai iubite...
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din...
Newsweek
Grevă la Casa de Pensii. Va fi afectată plata pensiilor pe luna iunie? Când ajung banii la pensionari?
Digi FM
Elon Musk, la un pas de o premieră absolută în istorie. Pragul financiar pe care nimeni nu l-a atins vreodată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„Sfântul Graal” al ornitologilor a fost găsit în Indonezia. Papagalul dispărut a reapărut după aproape un...
Film Now
Au trecut 10 ani de la despărțirea de Brad Pitt. Cum s-a schimbat viața Angelinei Jolie. Actrița a împlinit...
UTV
Bătaie într-un restaurant între Andreea Bostănică și surorile Beregoi. Ambele tabere susțin că au fost...