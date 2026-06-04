Ciprian Ciucu a primit acordul Consiliului General pentru preluarea ELCEN de la Ministerul Energiei

Consiliul General al Municipiului București a mandatat primarul general, Ciprian Ciucu, să gestioneze procedurile pentru preluarea ELCEN de la Ministerul Energiei. Primăria Capitalei susține că transferul ar permite coordonarea unitară a producției și distribuției agentului termic și ar facilita investițiile în rețeaua de termoficare.

„Pas important pentru preluarea ELCEN! Primarul general Ciprian Ciucu are acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea societăţii de la Ministerul Energiei. Este un demers care se discută încă din 2017, când s-a dat o ordonanţă de urgenţă pentru a trece pachetul de acţiuni de la Guvern la PMB. În 2025, consilierii generali şi-au dat acceptul pentru începerea transferului, însă fără vreo finalizare”, a transmis Primăria București, într-o postare publicată pe Facebook, după aprobarea mandatului în Consiliul General.

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Potrivit instituției, mandatul aprobat îi permite primarului general să negocieze preluarea companiei, să semneze protocoalele necesare, să obțină avizele pentru transfer și să solicite o analiză privind situația actuală a ELCEN.

Transferul urmează să fie finalizat printr-un contract de vânzare-cumpărare, care va trebui aprobat ulterior printr-o nouă hotărâre a Consiliului General.

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Cum funcționează sistemul de termoficare din București

Primăria Capitalei a explicat faptul că alimentarea cu apă caldă și căldură a locuințelor din București se face prin Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET).

În prezent, sistemul este împărțit între două companii:

ELCEN produce agentul termic în centralele electrotermice;

Termoenergetica transportă și distribuie căldura și apa caldă către consumatori.

Potrivit Primăriei, preluarea ELCEN de către Municipalitate ar permite coordonarea producției și distribuției într-un sistem unitar.

„Prin preluarea ELCEN, putem să ne asigurăm că producţia şi distribuţia agentului termic vor fi coordonate într-un sistem unitar şi facem investiţii şi modernizăm reţeaua de termoficare mult mai uşor”, a transmis instituția.

Reprezentanții PMB au subliniat însă că preluarea acțiunilor nu înseamnă fuziunea ELCEN cu Termoenergetica.

Procedurile au fost începute de Guvern

La finalul lunii mai, Guvernul a aprobat prin memorandum demararea procedurilor pentru transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român, prin Ministerul Energiei, la ELCEN către Municipiul București.

Executivul a anunțat atunci că implementarea etapelor necesare transferului va fi coordonată de Cancelaria Prim-Ministrului.

Valoarea tranzacției urmează să fie stabilită în urma unei evaluări de piață care va fi realizată de Ministerul Energiei.

Discuțiile privind transferul ELCEN către Primăria Capitalei sunt purtate de mai mulți ani, autoritățile susținând că integrarea producției și distribuției energiei termice ar putea simplifica investițiile și modernizarea sistemului de termoficare din București.

Editor : A.D.