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Ciprian Ciucu cere ELCEN să explice situația de la CET Vest: „Mai bine și-ar face treaba"

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Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ciucu cere explicații despre CET Vest și modernizarea centralelor Primarul vrea un singur punct de comandă pentru termoficare

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut joi companiei ELCEN să fie „mai reținută în declarații războinice" și să prezinte stadiul reparațiilor de la CET Vest și al proiectelor de modernizare a centralelor. Edilul a anunțat că va solicita o întâlnire cu ministrul Energiei și a reluat propunerea ca ELCEN să fie preluată de Primăria Capitalei, astfel încât producerea și distribuția agentului termic să fie coordonate dintr-un singur punct.

„ELCEN văd că a devenit cam războinic în comentarii, în ultimul timp, dar nu pomenește nimic de ce se întâmplă la CET Vest, unde au explodat astă-vară, vă aduc aminte, două elemente din infrastructura lor. N-am văzut conducerea ELCEN să vină și să spună în ce stadiu sunt. N-am văzut să vină să facă o conferință de presă, să explice în ce stadiu sunt cu contractarea acelor lucrări de infrastructură care să înlocuiască CET-urile. Deci, în loc să înceapă acest război ELCEN cu Termoenergetica, mai bine și-ar face treaba", a declarat primarul Capitalei.

Ciucu a afirmat că, inclusiv atunci când ELCEN livrează agentul termic la parametrii solicitați, sancțiunile aplicate pentru problemele serviciului ajung la Termoenergetica și, implicit, la municipalitate.

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Ciucu cere explicații despre CET Vest și modernizarea centralelor

Primarul a solicitat public companiei să prezinte situația intervențiilor de la CET Vest, după incidentele care au afectat instalațiile centralei, dar și stadiul proiectelor prin care urmează să fie modernizate capacitățile de producție.

„Întreb public ELCEN în acest moment două lucruri. Unu: care este stadiul lucrărilor la CET Vest după cele două mari explozii din vară, unde personal m-am implicat pentru eliberarea autorizației de construire? Și doi: care este stadiul pregătirii proiectelor de modernizare?", a declarat acesta.

ELCEN a anunțat anterior că obiectivul său este readucerea CET București Vest la schema normală de funcționare în intervalul 15 octombrie-15 noiembrie 2026. Compania a precizat ulterior că repornirea centralei este programată în cursul lunii noiembrie. Elcen

Totodată, cele trei proiecte prioritare de cogenerare de înaltă eficiență de la CET Grozăvești, CET Progresu și CET București Sud au o valoare totală de aproximativ cinci miliarde de lei. Potrivit ELCEN, finanțarea provine din Fondul pentru Modernizare, surse proprii și împrumuturi bancare. 

Primarul vrea un singur punct de comandă pentru termoficare

Ciprian Ciucu a anunțat că va solicita o întâlnire cu ministrul Energiei pentru a discuta din nou despre preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei. În prezent, ELCEN produce agentul termic, iar Termoenergetica, companie aflată în subordinea municipalității, îl transportă și îl distribuie către consumatori.

„Această situație nu va putea continua, pentru că, dacă nu vom prelua ELCEN, tot timpul Termoenergetica va da vina pe ELCEN, iar ELCEN va da vina pe Termoenergetica. Responsabilitatea trebuie să fie unică, singulară, la Primăria Capitalei. Ca primarul și Consiliul General să-și asume problemele de termoficare, trebuie să fie unul singur: o singură companie, un singur punct de comandă", a explicat edilul.

Primarul a încheiat cerând ELCEN „să fie mai reținut în declarații războinice, neprovocate de către nimeni, și să-și facă treaba".

Editor : A.D.

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