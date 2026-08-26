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Video Ciprian Ciucu cere unificarea ELCEN și Termoenergetica: „Am schimbat sigla RADET, dar am păstrat mecanismul falimentar”

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Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu
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Din articol
Datorii de 1,47 miliarde de lei și penalități de 410 milioane Pierderile reale din rețea, mai mari decât cele recunoscute de ANRE

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut miercuri unificarea producției, transportului și distribuției energiei termice într-un sistem centralizat de termoficare. Acesta susține că separarea dintre ELCEN și Termoenergetica a generat datorii și penalități de sute de milioane de lei, în timp ce banii ar fi putut fi folosiți pentru repararea conductelor și reducerea pierderilor din rețea.

„În momentul de față avem ELCEN, care este sub Ministerul Energiei, și avem Termoenergetica, care este sub Primăria Capitalei. Vă dați seama că, dacă exista SACET, nu ar mai exista penalități de sute de milioane, bani pe care, în loc să îi plătim aiurea ca penalități, puteam să îi folosim pentru repararea conductelor și reducerea pierderilor”, a declarat Ciprian Ciucu într-o conferință de presă.

Acesta a transmis că Termoenergetica este „singurul client real” al ELCEN și a susținut că profitul producătorului de energie termică, estimat la aproximativ 85 de milioane de lei, ar trebui folosit pentru investiții în sistem. În opinia sa, întârzierea reformei a transformat Primăria Capitalei într-o instituție concentrată pe plata subvențiilor, în loc să finanțeze proiecte de dezvoltare.

„În toată țara s-au făcut aceste sisteme, s-a unificat producția cu transportul, pentru că acest lucru are o logică economică în spate. Este nevoie să eliminăm această aberație administrativă, despre care se vorbește de ani și ani de zile. Trebuia să se facă pe vremea doamnei Firea, când era primar, dar nu s-a mai înțeles cu domnul Dragnea. S-a mai discutat acest lucru când era domnul Nicușor Dan primar, dar nu s-a mai înțeles cu Guvernul. Această reformă întârzie de mult prea mult timp și povara financiară pe care o are PMB este imensă. Ne-am împrumutat să plătim subvenția. Asta nu mai e o primărie care să ofere dezvoltare. Asta este o agenție de plăți”, a mai adăugat Ciucu.

Datorii de 1,47 miliarde de lei și penalități de 410 milioane

Potrivit datelor prezentate de Ciprian Ciucu, Termoenergetica și-a început activitatea în 2019 fără datorii, dar a ajuns să aibă obligații de 1,47 miliarde de lei către ELCEN, la care se adaugă penalități de 410 milioane de lei. Spre comparație, bugetul anual al Primăriei Capitalei este de aproximativ 5-6 miliarde de lei.

El a comparat situația actuală cu cea a RADET, care a intrat în faliment în 2019 cu o datorie de 3,5 miliarde de lei. În urma falimentului, susține primarul, PMB a rămas cu această datorie către Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei.

„Termoenergetica are fix aceleași hibe pe care le avea și RADET. Am schimbat sigla RADET, dar am păstrat mecanismul care l-a falimentat”, a afirmat edilul.

Conform contractului reglementat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Termoenergetica trebuie să achite mai întâi penalitățile și abia apoi datoria principală către ELCEN, a explicat Ciucu. Acest mecanism face ca suma de bază să rămână ridicată și să genereze în continuare penalități.

Primarul a anunțat că, după discuții cu ANRE și ELCEN, a fost identificată o formulă pentru remedierea situației. Totodată, în noul contract de delegare ar urma să fie eliminat decalajul de 15 zile dintre momentul în care Termoenergetica facturează populației și cel în care ELCEN facturează companiei municipale.

Pierderile reale din rețea, mai mari decât cele recunoscute de ANRE

Primarul Capitalei a mai afirmat că ANRE recunoaște doar parțial pierderile Termoenergetica. În urma unui audit energetic, autoritatea recunoaște o pierdere de 22%, în timp ce nivelul real ar fi fost de 41% în 2025 și de 38% în 2026. Diferența nu poate fi facturată Primăriei Capitalei și ar produce companiei pierderi de aproximativ 130 de milioane de lei anual. La acestea se adaugă circa 60 de milioane de lei pe an pentru înlocuirea apei care se pierde prin fisurile și avariile rețelei și care trebuie tratată, încălzită și introdusă din nou în sistem.

„Costurile fixe se împart astăzi la o cantitate tot mai mică de energie vândută. În 2025, pierderile energetice au fost de aproape 38%. Din energia termică măsurată la intrarea în rețea, doar aproximativ 62% ajunge să fie consumată”, a precizat Ciucu.

Acesta a mai spus că rețeaua de termoficare a Capitalei este supradimensionată în raport cu actualul consum, care s-a redus la jumătate în ultimii 25 de ani. În prezent, Termoenergetica vinde populației gigacaloria la un preț mai mic decât cel cu care o cumpără de la ELCEN, deși suportă suplimentar costurile de transport, distribuție și furnizare.

„Costul real al gigacaloriei în București este undeva la 900 de lei pe gigacalorie”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.

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