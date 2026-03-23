Comisia Europeană cere statelor UE să înceapă mai devreme stocarea gazelor pentru iarnă, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Depozit gaze naturale
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Apel la coordonare și utilizarea flexibilității existente Regulile privind stocarea gazelor, extinse până în 2027

Comisia Europeană recomandă statelor membre să înceapă din timp constituirea stocurilor de gaze pentru iarna viitoare, în contextul volatilității pieței energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit unui comunicat al instituției. Deși aprovizionarea Uniunii Europene rămâne stabilă în acest moment, Bruxelles-ul a avertizat că pregătirile coordonate sunt esențiale pentru a evita presiuni asupra prețurilor și eventuale riscuri în sezonul rece.

Executivul european a subliniat că securitatea energetică a Uniunii este, deocamdată, protejată, în special datorită dependenței reduse de importurile din regiunea afectată și livrărilor de gaze naturale lichefiate care au tranzitat strâmtoarea Ormuz înainte de escaladarea conflictului.

Cu toate acestea, contextul internațional rămâne incert, iar piața globală a energiei este caracterizată de fluctuații puternice. În acest context, Comisia insistă asupra necesității unor acțiuni rapide și coordonate la nivel european pentru refacerea stocurilor de gaze.

„Suntem mult mai bine pregătiți în comparație cu 2022, datorită opțiunilor politice colective, eforturilor coordonate de diversificare și introducerii accelerate a energiei autohtone. Însă este clar că suntem expuși la volatilitatea pieței mondiale și trebuie să ne asigurăm că acționăm deja în ceea ce privește pregătirea pentru iarnă”, a spus comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.

Oficialul european a subliniat că începerea cât mai devreme a injecțiilor în depozitele de gaze ar permite o perioadă mai lungă de stocare, reducând astfel presiunea asupra prețurilor și evitând aglomerația specifică finalului de vară.

Apel la coordonare și utilizarea flexibilității existente

Într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei din statele membre, Comisia reamintește că legislația europeană în vigoare oferă un grad mai mare de flexibilitate în atingerea obiectivelor de stocare.

Astfel, statele pot adapta ritmul de umplere a depozitelor în funcție de condițiile pieței, pot extinde perioada de realizare a obiectivelor sau chiar pot ajusta țintele în situații excepționale. Aceste măsuri sunt menite să reducă cererea în momentele în care oferta este tensionată și să limiteze creșterea prețurilor la gaze.

Regulile privind stocarea gazelor, extinse până în 2027

Regulamentul european privind înmagazinarea gazelor a fost introdus în 2022, în urma crizei energetice generate de nivelul scăzut al stocurilor și de invazia Rusiei în Ucraina. Acesta stabilea obligația ca statele membre să își umple depozitele până la un anumit nivel înainte de sezonul rece.

În contextul incertitudinilor persistente de pe piața globală, Comisia a propus prelungirea acestor reguli, iar noul cadru legislativ este valabil până la sfârșitul anului 2027.

Printre modificările importante se numără introducerea unei perioade mai flexibile pentru atingerea pragului de 90% de umplere a depozitelor, între 1 octombrie și 1 decembrie, în locul termenului fix anterior.

De asemenea, traiectoriile de umplere devin orientative, iar statele pot devia de la ținte în cazul unor condiții de piață dificile sau al unor probleme tehnice.

Comisia Europeană își rezervă, totodată, posibilitatea de a reduce suplimentar aceste obiective dacă situația o va impune.

Top Citite
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
1
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
2
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
4
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
5
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul...
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - CONSILIUL CONCURENTEI - CONFERINTA
Cosmin Marinescu, BNR: „Inflația va scădea abia în a doua parte a anului. Tensiunile din Orientul Mijlociu amplifică volatilitatea”
Plenary session of the European Parliament
De ce este importantă o relație mai strânsă între UE și Australia
sua iran gettyiames
Amenințare existențială dinspre Iran: Statele din Golf caută opțiuni într-un climat regional tensionat. „Nu este războiul nostru”
U.S. Air Force A-10 Thunderbolt II Fighter Aircraft Refuel During Operation Epic Fury
Război în Orientul Mijlociu, ziua 21. SUA anunță că desfășoară pușcași marini în regiune. Oficiali americani se află în Situation Room
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Preț record la carburanți în România, după scumpiri repetate. Sorin Grindeanu: „Guvernul să se ocupe de acest lucru”
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
dacian ciolos la parlament
Nicuşor Dan a anunțat că îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie...
simion aur inquam george calin
AUR a atacat la CCR bugetul de stat pentru 2026. Care sunt motivele...
Peter Szijjarto și Viktor Orban.
„Un atac grav”. Reacția lui Viktor Orban, după ce Peter Szijjarto a...
Ultimele știri
Avertismentul șefului ANRE: „O criză energetică trece în 3-5 ani, odată începută”. „Piața este prima care reacționează”
Un elev de 14 ani a participat la Olimpiada Națională de Informatică chiar de pe patul din spital: „A trebuit”
Cum vrea Primăria Capitalei să curețe Bucureștiul de graffiti. Ciucu: Îmi este rușine de halul în care arată orașul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
Ofertă pentru fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Salariul, mai mult...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Cum își face, de fapt, cruce Gigi Becali. Detaliul pe care puțini români l-au observat la patronul FCSB
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Cum poţi recupera banii împrumutaţi cunoştinţelor chiar dacă nu ai făcut contract. Sfatul avocaţilor: ai 3...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Memorabil: l-a sunat pe Cristiano Ronaldo și propunerea portughezului l-a lăsat fără cuvinte! ”Un milion de...
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Scenariul negru privind Strâmtoarea Ormuz: „Dacă Rusia și China decid să sprijine Iranul, Teheranul poate...
Newsweek
Șanse aproape zero ca ajutoarele la pensie să se dea înainte de Paște. Banii, „blocați” la CCR
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...