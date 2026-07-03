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Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa carburanţilor, după expirarea plafonării. Preţurile au fost mai mici decât media UE

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pompa de alimentare cu combustibil
Foto: Shutterstock
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Consiliul Concurenţei monitorizează evoluţia preţurilor carburanţilor, în contextul expirării perioadei de plafonare a adaosului comercial şi de reducere temporară a accizei la motorină. Instituţia vrea să vadă în ce măsură modificările cotaţiilor internaţionale, ale costurilor şi ale condiţiilor comerciale se reflectă în preţurile practicate la pompă. 

Preţurile carburanţilor din România s-au menţinut semnificativ, în cea mai mare parte a perioadei 1 martie – 30 iunie 2026, sub media Uniunii Europene, atât la preţurile finale, cu taxe, cât şi la preţurile fără taxe, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenţei. 

„Datele disponibile arată că, în perioada în care adaosul comercial a fost plafonat, iar acciza la motorină a fost redusă temporar, România a avut preţuri la carburanţi mai mici decât media Uniunii Europene. În ultimele zile, la motorină am observat o apropiere treptată de media europeană, ceea ce indică mai degrabă o revenire spre situaţia cunoscută anterior, înainte de război. Vom continua să monitorizăm piaţa, mai ales după încetarea măsurilor temporare”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. 

Instituţia precizează că datele analizate până în prezent, arată că, în mare parte a intervalului 1 martie - 30 iunie 2026, preţurile carburanţilor din România s-au menţinut semnificativ sub media UE. Mai mult, diferenţa dintre preţurile din România şi media europeană a fost mai mare decât în mod obişnuit, în special în cazul preţurilor fără taxe. 

În ultimele zile ale perioadei analizate, în cazul motorinei, diferenţa faţă de media europeană s-a redus treptat, România revenind spre situaţia întâlnită în trecut, înainte de război, când preţurile interne la motorină erau mai apropiate de media UE decât cele la benzină. 

La mijlocul lunii iunie, preţurile cu taxe din România erau, sub media UE cu 7,2% la benzină şi cu 3,7% la motorină. Diferenţele erau şi mai mari în situaţia preţurilor fără taxe: 15,1% sub media UE la benzină şi 8,3% sub media UE la motorină. 

Din punctul de vedere al preţurilor fără taxe, România s-a aflat, în luna iunie, în grupul statelor cu cele mai reduse niveluri ale preţurilor fără taxe, iar ecartul faţă de media europeană a fost mai accentuat decât în perioadele obişnuite, precizează Consiliul Concurenţei. 

„Preţurile la pompă au intrat pe o tendinţă de corecţie, mai ales în luna iunie, după creşterile importante din luna martie, generate de tensiunile internaţionale şi de problemele de aprovizionare. Preţurile interne fără taxe au urmat, în general, evoluţia cotaţiilor internaţionale Platts şi Brent, însă transmisia nu a fost automată, instantanee sau proporţională. 

În cazul benzinei, corelarea cu evoluţia cotaţiilor internaţionale a fost mai clară, iar scăderea cotaţiilor din luna iunie s-a reflectat în preţurile interne”, se menţionează în comunicat. 

Reprezentanţii Consiliului Concurenţei afirmă că în cazul motorinei, şocul iniţial a fost mai puternic, iar ajustarea ulterioară a fost mai lentă şi mai moderată, pe fondul unei volatilităţi mai ridicate şi al unei dependenţe mai mari de pieţele internaţionale. Această evoluţie explică şi apropierea treptată, în ultimele zile, a preţului motorinei din România de media europeană. 

„În contextul în care perioada pentru care a fost declarată situaţia de criză nu a fost prelungită, de la data de 1 iulie, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior, ceea ce reprezintă o creştere de aproximativ 36 bani/litru, cu TVA”, se arată în comunicat. 

Consiliul Concurenţei a solicitat informaţii companiilor active pe piaţa carburanţilor, iar până la sfârşitul lunii iulie va finaliza raportul privind respectarea obligaţiilor de plafonare de către operatori. 

Autoritatea de concurenţă va continua să monitorizeze evoluţiile de pe piaţa carburanţilor, inclusiv după încetarea măsurilor temporare, pentru a analiza modul în care modificările cotaţiilor internaţionale, ale costurilor şi ale condiţiilor comerciale se reflectă în preţurile practicate la pompă, precizează instituţia. 

Editor : A.C.

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