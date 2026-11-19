Cererea globală de energie electrică pentru răcirea clădirilor a depășit, pentru prima dată, nivelul cererii pentru încălzire, pe fondul veniturilor mai mari și al temperaturilor în creștere, care au intensificat utilizarea sistemelor de aer condiționat, arată raportul „World Energy Outlook”, publicat joi de Agenția Internațională pentru Energie (AIE ) și citat de Bloomberg.

Schimbarea este determinată atât de creșterea veniturilor, care permite mai multor gospodării să cumpere aparate de aer condiționat, cât și de temperaturile tot mai ridicate. Fenomenul nu se mai limitează la regiunile tropicale, ci este accelerat de verile neobișnuit de calde din zone considerate până acum mai răcoroase, inclusiv din Europa.

În toate cele trei scenarii analizate de Agenția Internațională pentru Energie, răcirea clădirilor va genera peste 40% din creșterea cererii de energie până în 2035.

Mai puțin de 20% dintre gospodăriile expuse la temperaturi ridicate au aer condiționat

Raportul indică un potențial semnificativ de creștere a cererii pentru instalațiile de aer condiționat. Aproximativ 85% dintre gospodăriile din economiile emergente, cu excepția Chinei, se confruntă cu temperaturi ridicate, însă mai puțin de 20% dintre acestea dispun de sisteme de răcire.

Pe măsură ce accesul la aceste echipamente se extinde, consumul de energie electrică pentru răcirea locuințelor, birourilor și altor clădiri ar urma să crească puternic.

Tendința este vizibilă și în Europa. Potrivit datelor prezentate de AIE, căldura extremă a provocat aproximativ 50.000 de decese pe continent în vara anului 2026.

Agenția a mai precizat că august 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, iar anul 2026 ar urma să fie unul dintre cei mai călduroși din istorie. Evoluția este pusă parțial pe seama unui fenomen meteorologic El Niño neobișnuit de puternic.

Cererea mai mare de electricitate influențează sursele de producție

Creșterea consumului pentru răcirea clădirilor modifică și perspectivele privind sursele din care statele își vor produce energia în următorii ani.

AIE estimează că Asia de Sud-Est va înregistra cea mai mare creștere a necesarului total de energie. În aceste condiții, guvernele din regiune s-ar putea baza pe cărbune pentru o perioadă mai lungă decât se anticipa anterior, pentru a acoperi cererea în creștere.

Folosirea prelungită a combustibililor fosili va complica însă eforturile de reducere a emisiilor. Agenția avertizează că lumea nu va reuși să mențină încălzirea globală sub pragul stabilit prin Acordul de la Paris.

În toate cele trei scenarii analizate în raport, temperaturile globale ar urma să depășească nivelul de 1,5 grade Celsius față de valorile din perioada preindustrială. Concluzia este în linie cu avertismentele prezentate anterior de Organizația Națiunilor Unite.

Agenția Internațională pentru Energie este un organism interguvernamental care consiliază statele în privința politicilor energetice. Organizația a fost înființată după primul șoc petrolier din perioada 1973-1974, inițial pentru coordonarea utilizării rezervelor strategice de petrol.

Editor : A.D.