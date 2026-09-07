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Video Cresc prețurile la curent la Hidroelectrica. Cine va fi afectat

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Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului la energia vândută către populație cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile. Aceasta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kWh consumați. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Compania de stat are peste 1,2 milioane de clienți.

Hidroelectrica va scumpi energia începând cu luna octombrie pentru consumatorii noi dar și pentru cei ai căror contracte expiră. Scumpirea va fi de peste 14 procente, de la 0,45 lei la 0,515 lei pe kWh. Consumatorii vor resimți prețul după ce vor fi adăugate tarifele pentru rețea și taxele. Prețul final facturat va fi de circa 7%. 

Astfel, prețul energiei ar putea porni de la 1,19 lei/ kWh și ar putea ajunge la 1,27 lei/ kWh. 

Spre exemplu, o familie care consumă 100 de kWh pe lună ar putea plăti cu 8 lei mai mult, iar cei care consumă 300 de kWh factura ar putea fi mai mare cu 24 de lei. 

Aceste scumpiri vin pe fondul scăderii debitului Dunării, astfel că energia este cumpărată de pe alte piețe la prețuri mult mai mari. 

Editor : A.C.

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