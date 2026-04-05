Prețurile la carburanți nu vor reveni la nivelurile anterioare, chiar dacă Guvernul intervine cu măsuri de compensare, avertizează consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, într-o intervenție în exclusivitate pentru Digi24. Acesta susține că măsurile adoptate au stopat temporar creșterile, dar subliniază că „putem doar să mai reducem din presiune, nu să anulăm efectele pieței internaționale”.

Consilierul onorific al premierului a declarat că așteptările privind revenirea rapidă la prețuri mai mici sunt nerealiste.

„Dacă cineva își închipuie că putem stopa sau putem reveni la prețurile de dinainte, este o iluzie. Nu putem face asta. Putem face ca prețurile la pompă să fie cumva mai mici decât ar justifica evoluțiile din piețele internaționale, dar să compensăm în totalitate aceste evoluții este imposibil”, a explicat Ionuț Dumitru.

„După plafonarea adaosurilor a existat cel puțin un efect de stopare a creșterilor de prețuri și chiar o scădere în anumite lanțuri de benzinării”, a adăugat Dumitru.

Reducerea accizei ar putea aduce o ieftinire temporară

Începând cu aplicarea noilor măsuri, ar trebui să existe un efect suplimentar în piață, însă acesta depinde de evoluția petrolului.

„Intră în vigoare măsura cu rambursarea unei părți din accize, de 0,30 lei pe litru, și ar trebui să vedem un nou efect în piață după această măsură. Dacă prețurile continuă să crească pe piețele internaționale, efectele măsurilor luate de Guvern probabil vor fi diminuate, dar măcar compensăm o parte din efectele negative”, a explicat consilierul.

România a luat deja măsuri pentru a preveni creșteri nejustificate ale prețurilor, spune Dumitru.

„Au fost luate măsuri în direcția supraimpozitării profiturilor excepționale și de plafonare a marjelor la nivelul anului anterior. Aceste măsuri previn scenariul în care companiile ar profita de prețul petrolului mult mai mare și ar transfera către consumator un preț nejustificat”, a explicat el.

Bugetul României este deja sub presiune

Consilierul premierului atrage atenția că intervențiile statului sunt limitate de situația bugetară dificilă.

„Noi avem deficite mari și un spațiu fiscal extrem de limitat. Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă cu resurse publice, pentru că asta ar pune o presiune și mai mare pe deficitul bugetar. Avem încă un deficit bugetar de peste 6% din PIB, un nivel foarte înalt. Să adăugăm o presiune și mai mare pe deficit nu cred că este de dorit și nici nu putem face acest lucru, pentru că piețele financiare ne-ar penaliza”, a explicat Dumitru.

Intervențiile statului în piața carburanților implică deja costuri bugetare semnificative.

„Pentru transportatori discutăm de un efort bugetar de aproximativ 600 de milioane de lei, iar pentru agricultură de circa 1,5 miliarde de lei. Măsura cu reducerea de 0,30 lei a accizei costă bugetul mai bine de 200 de milioane de lei pe lună”, a spus el.

Efectele reale depind de prețul petrolului

În final, consilierul premierului Ilie Bolojan a explicat că ieftinirile pot fi vizibile doar dacă prețul petrolului nu crește în continuare.

„Ar trebui să avem o reducere de preț de 30 și ceva de bani, spre 0,40 lei cu TVA, dar cu condiția ca prețul petrolului să nu mai crească. Dacă vom avea o nouă creștere a prețului petrolului, efectul reducerii de acciză va fi consumat de acea nouă creștere”, a concluzionat Ionuț Dumitru.

Editor : C.A.