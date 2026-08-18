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Exclusiv Cristian Bușoi anunță când va fi ziua cea mai grea pentru sistemul energetic românesc

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Foto: Transelectrica / Facebook
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Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a spus la Digi24 că nu sunt necesare măsuri de limitare a consumului de electricitate pentru marii consumatori industriali nici în această săptămână, nici în săptămâna următoare. El a explicat că, deși a fost închis și reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă, producția de electricitate este compensată de redeschiderea unor centrale pe cărbune și de energia eoliană.

„Am avut în această dimineață o ședință de lucru a Comandamentului energetic, am trecut în revistă și situația națională, dar și cea regională. Sigur că am invitat și Institutul de Meteorologie și Administrația Apelor Române. În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, - dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare - măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali”, a spus Bușoi.

„Singura problemă este aceea a gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibil mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția Nuclearelectrica, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic din cauza închiderii celor două reactoare. Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei, cu importuri relativ crescute, dar nu neapărat foarte mari, pentru că am avut și o bună producție pe bază de vânt, care a compensat închiderea reactorului 2”, a adăugat el.

Bușoi a amintit că de ieri intrat în funcțiune și grupul 4 de la Rovinari, „cu aproape 300 de megawați, care cumva compensează jumătate din reactorul 2 de la Cernavodă. La Paroșeni, de asemenea, este în producție și au stoc de cărbune pentru a produce electricitate. Prin urmare, pentru această săptămână lucrurile sunt stabile, sub control. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi, dar fără a fi nevoie să luăm măsuri de restricție de consum sau de limitări de capacitate”, a mai spus secretarul de stat.

„Sigur că ne ajută vântul și e important ca prețurile la electricitate să fie ținute sub control. Diferența între PZU românesc, piața zilei următoare, bursa de electricitate, să-i spun așa, și cea din țările vecine nu este foarte mare. Media este tot undeva pe la 160, cu ore de vârf în jur de 200 euro pe megawatt, toată producția eoliană suplimentară se regăsește tot pe PZU. Dar important e că furnizorii, pe de o parte. sau consumatori industriali cumpără această energie de la firme din România. Asta înseamnă taxe și impozite în România, decât să cumpărăm poate de la țările din jur, unde valoarea adăugată plus taxele și impozitele s-ar duce în altă direcție. Dar fie că cumpărăm de pe PZU-ul românesc, fie că facem aceste achiziții de pe PZU din regiune, diferența nu este foarte mare.

Evident că ne-ar ajuta să revenim la producția în bandă de la Nuclearelectrica, la onorarea contractelor bilaterale, care, așa cum spuneam, sunt semnificativ mai mici decât achizițiile de pe piața zilei următoare, fie că vorbim de România, fie că vorbim de bursele din regiune. Dacă n-ar mai bate vântul atât de tare, am importa electricitate, plătind însă și făcând profit unor firme din afara României”, a explicat el.

El a vorbit și de întâlnirea pe care a avut-o cu primarul general Ciprian Ciucu, legată de fuziunea ELCEN cu Termoenergetica.

„Nu au fost discuții care să genereze lucruri noi, a fost doar o updatare a situației și a procedurilor interne de fiecare parte pentru a pune în aplicare memorandumul de înțelegere între Ministerul Energiei și Primăria Capitalei. Într-adevăr, punctul esențial este implementarea legislației în vigoare pentru transferul ELCEN de la Ministerul Energiei la Primăria Capitalei, evident contra cost, în urma unei evaluări, respectând pașii legali, așa cum îi cere legislația română și legislația europeană. Suntem în calendar.

Trebuie să accelerăm puțin, poate unele proceduri birocratice care durează mai mult decât era de așteptat, dar voința de a face acest lucru și de a genera în final o societate integrată care să ofere producție, distribuție și furnizare de căldură în București, producând în cogenerare și curent electric, aceasta este soluția validată de mai bine de 10 ani din mandatele vechilor primari, pe care astăzi Ciprian Ciucu încearcă să o pună în aplicare”, a spus Bușoi.

Editor : M.B.

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