Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat luni, la Digi24, că autoritățile discută cu aproximativ 70-80 de mari consumatori de energie pentru reducerea voluntară a consumului în orele de vârf. Companiile ar putea să își mute o parte din activitate în alte intervale orare sau să reducă temporar consumul, pentru a evita o intervenție a Dispeceratului Energetic Național. Oficialul a precizat că, în cazul unei situații extreme, pot fi deconectați consumatori industriali, însă nu există niciun scenariu în care alimentarea populației să fie întreruptă.

La întâlnirea organizată luni la Ministerul Energiei participă atât companii private, cât și companii de stat. Discuțiile au loc în contextul în care România consumă, în anumite intervale ale zilei, mai multă energie decât produce, iar posibilitățile de import sunt limitate de problemele existente în mai multe țări din regiune.

„Ceea ce este extrem de important este, pe de o parte, să înțeleagă că este nevoie de o reajustare a fluxurilor pentru orele de vârf. Este nevoie de o reducere a consumului în orele de vârf în zona industrială, fie prin mutarea activității către alte ore, care nu înseamnă o presiune asupra sistemului energetic, fie, în cazul celor care consumă în bandă și care nu pot să facă astfel de mutări sau relocări, printr-o reducere voluntară a consumului de electricitate. Există, desigur, proceduri în caz de probleme în sistem, dar pentru toată lumea este mai avantajos să se meargă planificat și să se facă reajustări decât să fie nevoit Dispeceratul Energetic Național să facă decuplări pentru o scurtă perioadă. Acest lucru riscă inclusiv să genereze anumite probleme în cazul materialelor”, a declarat Cristian Bușoi, la Digi24.

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Secretarul de stat a spus că reprezentanții companiilor au cerut deja informații Ministerului Energiei, iar întâlnirea a fost convocată pentru ca autoritățile să afle ce măsuri pot fi aplicate concret în fiecare sector de activitate.

„Da, evident că sunt îngrijorați. Ne caută și pun întrebări. De aceea va avea loc această întâlnire într-un cadru organizat, în care Guvernul, la cel mai înalt nivel, va transmite un mesaj și vom avea o discuție comună. Este important, pe de o parte, ca ei să înțeleagă mesajul, iar, pe de altă parte, să vedem și ce este omenește și tehnologic posibil în această perioadă”, a afirmat oficialul.

De ce România consumă mai mult decât produce

Deficitul de energie este provocat de oprirea Unității 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă și de producția redusă a centralelor eoliene. În mod normal, diferența ar putea fi acoperită prin importuri, însă Ungaria și Serbia se confruntă, la rândul lor, cu probleme, iar surplusul existent în vestul Europei este mai mic decât cel estimat.

„Consumăm mai mult decât producem din cauza opririi Unității 1 de la Cernavodă și a unor probleme în ceea ce privește energia eoliană. În mod normal, această situație putea fi compensată din importuri, cu un anumit efect asupra prețurilor, este adevărat. Din păcate, întreaga regiune este pe roșu. Ungaria se află într-o situație și mai dificilă decât România, pentru că și-a oprit aproape întreaga centrală nucleară de la Paks. Sunt anumite probleme și în Serbia. Toată regiunea se află într-o anumită stare de alertă din acest punct de vedere. Așa cum ați văzut și în știrile internaționale, inclusiv în vestul Europei, excedentul la care ne așteptam și care era prognozat, pentru că este o perioadă de concedii și procesele industriale își reduc consumul în luna august, nu mai este suficient. Din cauza caniculei, a utilizării aparatelor de aer condiționat, care sunt mult mai răspândite în țările din vestul Uniunii Europene, și a unor probleme de producție, mai ales în zona energiei eoliene, nu se va genera suficientă electricitate pentru a sprijini această regiune. Deci situația trebuie abordată în cel mai serios mod cu putință”, a explicat Bușoi.

România cumpără energie din mai multe surse prin sistemul european interconectat, însă Bulgaria este, în acest moment, principalul partener pentru importuri, spune acesta: „De asemenea, Ucraina a crescut puțin cantitățile de electricitate pe care le poate oferi României. Sigur că există un sistem computerizat, un sistem integrat la nivelul ENTSO-E, care este rețeaua europeană a operatorilor de transport de energie electrică. Luăm câte puțin din mai multe părți, dar principalul partener este Bulgaria, care încă are electricitate în exces. Evident, și acolo monitorizăm situația de la Kozlodui. Situația este monitorizată la nivel regional, în grupul de lucru, și la nivel european, ca să fiu mai corect”.

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Prețurile mari nu ajung imediat în facturile populației

Cristian Bușoi a precizat că majoritatea consumatorilor casnici au contracte încheiate pe un an, cu prețuri fixe, iar furnizorii cumpără o mare parte din energie prin contracte pe termen mai lung. Consumatorii industriali care se aprovizionează de pe piețele spot sunt cei mai expuși la creșterile de preț.

„Deocamdată nu am văzut modificări ale tarifelor pentru cei care doresc să își încheie în aceste zile un nou contract. Cele mai multe contracte sunt încheiate pe o perioadă de un an. Evident, sunt tarife fixe. Furnizorii au o strategie comercială în care analizează anumite situații și și-au făcut calculele. Au și contracte cu preț fix cu unii producători și de aceea este esențial ca Nuclearelectrica să mențină al doilea grup în funcțiune, pentru a-și putea onora contractele. Au și o mică parte de energie cumpărată de pe PZU, Piața pentru Ziua Următoare, la nivel local sau regional. Din estimarea mea, cei mai expuși și cei care cumpără electricitate de pe piețele spot sunt tot consumatorii industriali. Deci aceste creșteri nu se traduc imediat în facturile românilor. Acolo vorbim despre mari furnizori cu care consumatorii casnici din România au contracte și care au o strategie mai stabilă. Însă, evident, toate aceste creșteri reduc competitivitatea și pot duce la majorarea inflației. Deci lucrurile sunt foarte serioase. Extrem de serioase”, a declarat Bușoi.

Oficialul a adăugat că niciunul dintre principalii furnizori cu care Ministerul Energiei se află în contact nu intenționează, în acest moment, să invoce forța majoră pentru modificarea tarifelor din contractele în derulare.

„Sunt în contact cu principalii furnizori, cu marile companii. În acest moment, niciunul nu intenționează să facă acest lucru. Dar, evident, din informațiile publice și din informațiile pe care le au ei, pentru că unii sunt jucători regionali sau chiar europeni, înțeleg situația și sunt și ei într-o stare de alertă și de tensiune”, a mai spus secretarul de stat.

Ce măsuri vor fi discutate cu cele 70-80 de companii

Ulterior intervenției de la Digi24, Cristian Bușoi a făcut noi declarații la Ministerul Energiei, unde urmează să înceapă întâlnirea cu reprezentanții marilor consumatori. El a precizat că soluțiile vor fi stabilite separat cu fiecare companie, în funcție de specificul activității și de posibilitățile tehnice.

Întrebat dacă Metrorex ar putea reduce numărul trenurilor după ora 19:00, Bușoi nu a confirmat existența unei astfel de măsuri.

„Astăzi vom avea o discuție. A fost făcut deja un apel public. Este important să găsim soluții împreună, după care persoanele din zona tehnică vor lua legătura cu fiecare dintre aceste companii, pentru a vedea, în primul rând, care sunt soluțiile concrete și, în al doilea rând, cum implementează această recomandare. Există un interes major și la nivelul dumnealor. Ei pot înțelege că alternativa, în cazul unor situații de urgență, este aceea în care dispeceratul va face această reducere sau, eventual, chiar deconectarea, ceea ce, în mod evident, ar crea mai multe costuri și neplăceri. Important este să existe un parteneriat și să găsim toate aceste soluții împreună, pentru că sunt convins că există soluții de eficientizare a consumului sau de reorganizare a fluxurilor tehnologice și economice”, a afirmat secretarul de stat.

La discuții sunt așteptate între 70 și 80 de companii, însă măsurile stabilite ar urma să fie recomandate ulterior și altor operatori economici.

„Între 70 și 80 de companii. Sigur că recomandările se pot extinde către toți ceilalți. Nu putem avea un dialog eficient și nu putem înțelege exact cum stau lucrurile cu sute de mii de companii, dar, în urma acestor discuții și a concluziilor, recomandările se vor extinde către întreaga zonă economică, pentru că sunt și mulți alții care pot face aceste lucruri. Așa cum a anunțat domnul prim-ministru vineri, în briefingul de presă, a dat o direcție clară către Ministerul Energiei și a făcut un apel către autoritățile publice locale pentru a găsi soluții de eficientizare. Eu sunt convins că se vor conforma. Există însă proceduri legale și există un manual în acest sens la Dispeceratul Energetic Național, care prevede acțiuni în cazuri extreme. Nu suntem în acest moment într-o astfel de situație, dar trebuie să evităm să ajungem acolo și, din acest motiv, trebuie să fim proactivi”, a declarat Cristian Bușoi.

„Nu se va ajunge la populație”

În cazul în care măsurile voluntare nu ar fi suficiente, Dispeceratul Energetic Național ar putea reduce consumul sau deconecta temporar anumite companii. Bușoi a exclus însă posibilitatea ca populația să rămână fără energie din cauza deficitului de producție.

„Tot ceea ce experimentăm în regiune poate avea efecte în două direcții. În primul rând, prețuri mari, pentru că volumele disponibile sunt din ce în ce mai reduse și, evident, potrivit legilor economiei de piață, prețurile cresc, mai ales pe piețele spot. În al doilea rând, există posibilitatea de a fi nevoiți să deconectăm consumatorii industriali. Nu se va ajunge la populație. Nu există niciun scenariu potrivit căruia populația va avea de suferit sau nu va avea curent din cauza acestei situații. Cel puțin pentru alimentarea populației există producție internă stabilă: centralele pe cărbune, centralele pe gaz, iar în timpul zilei și spre după-amiază, cele fotovoltaice. Avem și energia eoliană, care, sigur, s-a redus foarte mult din cauza caniculei. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare”, a spus oficialul.

Acesta a explicat că penele de curent pot apărea din cauza unor probleme în rețelele de distribuție, a supraîncărcării echipamentelor sau a incendiilor de vegetație, nu pentru că energia disponibilă în sistem ar fi insuficientă pentru alimentarea locuințelor.

„Trebuie să înțelegem că penele de curent nu au legătură cu cantitatea de electricitate disponibilă. Penele de curent țin de anumite probleme din rețeaua de distribuție, care, în cazul unor supraîncărcări, dar mai ales în situația unor incendii de vegetație, afectează echipamentele. Unele dintre acestea sunt destul de vechi. Nu s-au putut face modernizări și retehnologizări în întreaga rețea de distribuție. Din dialogul pe care îl am cu specialiștii de la Dispeceratul Energetic Național, dar și cu cei de la rețelele de distribuție, este important să facem un apel către populație să permită echipelor de intervenție să lucreze atunci când apar probleme legate de vegetație sau de anumite echipamente afectate. Sunt situații în care, pur și simplu, oamenii refuză să îi lase să verifice. Evident că nu pot intra în anumite zone sau pe anumite proprietăți fără acordul proprietarilor”, a afirmat Bușoi.

Fără restricții sau raționalizări pentru populație

Autoritățile le cer oamenilor doar să reducă, pe cât posibil, consumul în orele de vârf. Nu sunt pregătite măsuri obligatorii, restricții sau întreruperi programate.

„Nu, nu luăm în calcul restricții. Sunt rugăminți și apeluri formulate de domnul prim-ministru și de oamenii din zona tehnică, despre care este foarte important să comunice în această perioadă. Decidenții politici au uneori limite în a fi crezuți sau în a avea o eficiență maximă. Dar o spun specialiștii, o spun experții independenți pe care i-ați invitat în diverse emisiuni, o spun reprezentanții unor instituții. Sper ca toate aceste apeluri și toate aceste informații să genereze și în rândul populației un comportament de eficientizare a consumului. Dar nu vorbim despre restricții, întreruperi, pericole sau raționalizări, așa cum, din păcate, circulă pe rețelele sociale tot felul de teorii ale conspirației”, a declarat Cristian Bușoi.

Cele patru unități de producție pe cărbune disponibile funcționează la capacitatea maximă permisă de starea lor tehnică. În paralel, Guvernul a cerut accelerarea procedurilor pentru punerea în funcțiune a unor noi parcuri fotovoltaice și capacități de stocare.

„Cele patru unități funcționează la capacitatea maximă posibilă din punct de vedere tehnologic. Vorbim, totuși, despre unități de producție învechite, cu randamente discutabile. Tocmai de aceea există și acest proces, care se va încheia în 2030, de înlocuire a cărbunelui cu gaz. Au mai fost puse în funcțiune capacități mici, motoare care pot produce energie pe bază de gaz. De asemenea, în urma dispoziției prim-ministrului, a fost accelerată la maximum licențierea unor parcuri solare care urmau să își finalizeze testele. Procedurile au fost accelerate, iar săptămâna trecută au fost introduși în producție câteva sute de megawați. Urmează ca și în această săptămână să înceapă să funcționeze noi capacități, mai ales în zona fotovoltaică și a bateriilor”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei.

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Editor : A.D.