Viitorul Guvern ar trebui să decidă cât mai repede dacă prelungește schema de sprijin pentru gazele populației sau pregătește un mecanism similar, pentru ca furnizorii să-și poată face contractele pentru sezonul următor, spune Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Măsura actuală se aplică până la 31 martie 2027, iar oficialul avertizează că prețurile ridicate de pe piețele europene ar putea pune presiune pe facturi după această dată.

„Cred că există argumente puternice ca viitorul Guvern, care se va instala curând, să prelungească această schemă de protecție, acest mecanism prin care avem un preț reglementat la gazele naturale pentru consumatorii casnici și pentru sistemele de încălzire centralizată. Sigur că trebuie o discuție și o informare a Comisiei Europene. Orice măsură care vine cu un sprijin sau cu un preț reglementat trebuie să fie în concordanță cu regulile europene și trebuie să avem un dialog pe această cale”, a declarat secretarul de stat, într-un interviu pentru Digi24.

Bușoi a explicat că, pe lângă factorii care au stat la baza actualei scheme, au apărut noi motive de îngrijorare privind prețurile și aprovizionarea cu gaze.

„Continuarea conflictului în Orientul Mijlociu, blocarea Strâmtorii Ormuz, prețurile foarte ridicate pentru această iarnă și primăvara următoare de pe bursele europene, mai ales competiția dintre Uniunea Europeană și Asia pentru gazul lichefiat din Statele Unite ale Americii, eliminarea totală a importurilor din Rusia și continuarea conflictului în proximitate sunt nu doar valabile și pentru următorul an, așa cum au fost valabile atunci când am introdus această schemă, dar la condițiile care au fost atunci s-au mai adăugat unele noi”, a mai spus el.

Prețul de referință european al gazelor, stabilit la hubul TTF din Olanda, a ajuns pe 13 octombrie la 87,20 de euro/MWh, cel mai ridicat nivel din aproape patru ani. Evoluția a fost influențată de tensiunile geopolitice și de temerile privind aprovizionarea Europei.

Ce preț plătesc acum consumatorii casnici

Mecanismul aplicabil până la 31 martie 2027 stabilește modul de calcul al facturii pentru consumatorii casnici. Prețul final facturat este valoarea mai mică dintre prețul din contract și cel calculat potrivit formulei din ordonanță, care nu poate depăși 0,31 lei/kWh.

Prețul reglementat de 110 lei/MWh, menționat de Bușoi în interviu, este cel la care producătorii vând gazele destinate populației, nu prețul final plătit de consumatori.

După expirarea schemei, prețurile din piață ar putea influența facturile, însă asta nu înseamnă că ele se vor dubla automat. Bușoi nu a avansat o estimare privind o eventuală dublare. Costul final depinde de prețul de achiziție, tarifele de transport și distribuție, componenta de furnizare și taxe.

„Am văzut avertismentele marilor companii de furnizare de gaze naturale. Ele sunt corecte. Există și nevoia, de anul acesta până în februarie, de o decizie, pentru că este nevoie de o anumită predictibilitate. Ei trebuie să-și facă niște calcule, niște cantități, trebuie făcute niște contractări”, a declarat secretarul de stat.

El a precizat că situația este analizată la nivel tehnic, dar că prelungirea mecanismului presupune o decizie politică și adoptarea unei ordonanțe de urgență: „Nu este vreo chestiune foarte complicată din punctul de vedere al scrierii actului normativ. Prin urmare, trebuie doar o decizie politică la cel mai înalt nivel, pe care o poate lua un Guvern cu puteri depline, pentru că este nevoie de o ordonanță de urgență”.

Editor : A.D.