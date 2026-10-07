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Exclusiv Cristian Bușoi, despre scumpirea electricității: „Nu a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă”

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Foto: Profimedia Images
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Nu se discută acum acordarea unui ajutor suplimentar

Prețul electricității va crește semnificativ, însă datele disponibile în prezent nu indică o majorare de 50%, a declarat miercuri, la Digi24, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. El a explicat că oprirea celor două reactoare de la Cernavodă și prețul ridicat al gazelor în Europa pun presiune pe piață, dar a dat asigurări că nu există riscul ca România să rămână fără energie.

„Am spus, în contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și, mai ales, al situației europene, cu prețul record al gazelor naturale, care se va simți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, că trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Marii furnizori și marii consumatori industriali încă nu au finalizate calculele și estimările, pentru că în acest moment nu știm cât vom mai avea închise cele două reactoare. Prognozele pentru următoarele zece zile se arată foarte proaste. Este foarte clar pentru noi că, până la mijlocul lunii octombrie, nu vom redeschide cele două reactoare, așa cum speram în urmă cu câteva săptămâni. Vom vedea curând care sunt prognozele pentru a doua parte a lunii octombrie, dar, în acest moment, situația se prelungește. Asta înseamnă că în jur de 900 MW, care făceau obiectul unor contracte bilaterale între Nuclearelectrica și furnizori sau mari consumatori, trebuie înlocuiți cu cantități cumpărate de pe Piața pentru Ziua Următoare, în timpul zilei de pe piața românească, iar în orele de vârf, în principal din regiune și din Bulgaria. Acestea sunt prețuri sensibil mai mari, uneori chiar duble în orele de vârf, față de ce am fi avut dacă centrala de la Cernavodă ar fi funcționat”, a explicat secretarul de stat.

Întrebat dacă prețul electricității ar putea crește cu 50%, Bușoi a răspuns: „În acest moment nu avem date care să ducă la o creștere atât de mare, dar lucrurile sunt complicate la nivel european. Aceasta a fost principala sursă de îngrijorare la întâlnirea miniștrilor Energiei de săptămâna trecută, de la Dublin, la care am participat. Nu a vorbit nimeni despre 50%, dar va fi o creștere semnificativă.”

În privința siguranței aprovizionării, oficialul a precizat că nivelul importurilor depinde în special de producția de energie eoliană.

„Importul de sâmbătă a fost unul record, de 3.500 MW, aproape de capacitatea maximă de import a României, de 4.000 MW. Am analizat în Comandamentul Energetic toate scenariile. În primul rând, trebuie să fie clar că nu există risc de lipsă de electricitate în acest moment. Piața regională este stabilă, iar cele două centrale nucleare din regiune funcționează. Nu vom fi nevoiți nici măcar să facem limitări de consum pentru marii consumatori industriali. Am adoptat hotărârea de Guvern pentru luna octombrie pentru a avea o bază, un scenariu de rezervă și de ultimă instanță, dar nu acesta este scenariul cel mai probabil. În funcție de producția eoliană, în orele de vârf, importurile sunt cuprinse între 1.200 MW și nivelul-record de 3.500 MW”, a declarat acesta.

Impactul asupra prețului nu diferă foarte mult în funcție de proveniența energiei cumpărate de pe piața pentru ziua următoare, a mai spus Bușoi. Producerea acesteia în România ar avea însă avantajul că taxele, locurile de muncă și veniturile companiilor ar rămâne în economia locală.

În paralel, sunt în derulare investiții în baterii de stocare și în noi capacități de producție. Potrivit secretarului de stat, ANRE și Transelectrica lucrează la accelerarea avizării și racordării proiectelor, iar noua centrală de la Iernut ar urma să înceapă să producă energie în primul trimestru al anului viitor.

Nu se discută acum acordarea unui ajutor suplimentar

Consumatorii vulnerabili ar fi primii vizați de eventuale măsuri de sprijin dacă situația prețurilor se va înrăutăți. În prezent, însă, nu există o discuție privind majorarea ajutorului de 50 de lei.

„Consumatorii vulnerabili sunt principala prioritate pentru eventuale măsuri de sprijin. Știți că le-am avut și în trecut și sunt aceste vouchere de 50 de lei. Evident că, dacă lucrurile merg într-o direcție total nefavorabilă, sunt convins că Guvernul care va urma sau Parlamentul va lua o decizie de sprijin suplimentar pentru consumatorii vulnerabili. În acest moment, nu există însă o asemenea discuție și, oricum, Guvernul interimar nu poate lua astfel de decizii. Va fi o decizie politică a viitorului Guvern, în funcție și de resursele bugetare. Orice ajutor pe care îl dăm, fie celor vulnerabili, fie marilor consumatori industriali, necesită o sursă bugetară. Marile companii dau taxe și impozite, asigură locuri de muncă, iar orice scumpire a produselor lor va duce la scumpiri în lanț, inflație și scăderea puterii de cumpărare. Dar toate acestea necesită o sursă bugetară pe care, astăzi, actualul buget nu o poate acomoda”, a mai spus Cristian Bușoi.

Editor : A.D.

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