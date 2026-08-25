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Cristian Bușoi, despre temerile privind o criză a gazelor: „România este mai bine pregătită decât alte state europene”

Data publicării:
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Sursa foto: Facebook/ Cristian Bușoi
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Din articol
Companiilor li s-a cerut să accelereze înmagazinarea

România poate traversa mai ușor decât alte state europene perioada de tensiuni de pe piața gazelor, datorită producției interne și nivelului de înmagazinare, a transmis marți secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a dat asigurări că aprovizionarea populației este protejată, dar a avertizat că firmele industriale vor resimți creșterea prețurilor de pe piața liberă.

„Pentru că suntem o țară cu o producție internă importantă, având în prezent cea mai mare producție de gaze naturale din UE, situație care va fi consolidată odată cu începerea exploatării, în 2027, a proiectului Neptun Deep, România se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare”, a scris Cristian Bușoi pe Facebook, în contextul afirmațiilor privind riscul apariției unei crize a gazelor.

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Secretarul de stat a precizat că furnizorii care deservesc consumatorii casnici și producătorii de energie termică au contractat deja cantitățile necesare, în principal prin intermediul Romgaz.

„Conform OUG nr. 12/2026, populația este protejată. Există un mecanism reglementat prin care producătorii sunt obligați să livreze anumite cantități de gaze din producția internă la 110 lei/MWh către furnizorii care deservesc consumatorii casnici și către producătorii de energie termică. Deja cantitățile pentru furnizorii care au consumatori casnici și pentru producătorii de energie termică au fost contractate, în principal prin efortul Romgaz”, a explicat oficialul.

Potrivit acestuia, România se situează peste media Uniunii Europene în privința nivelului de umplere a depozitelor și trebuie să constituie un stoc reprezentând cel puțin 90% din capacitatea de înmagazinare.

„Conform noilor reguli europene, nu mai există obligația de a atinge acest nivel exact la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. În plus, statul membru poate coborî cu până la 10 puncte procentuale, deci, practic, până la 80%, în cazul unor condiții dificile de umplere a depozitelor, iar Comisia Europeană poate permite încă până la 5 puncte procentuale de flexibilitate dacă persistă condiții nefavorabile de piață”, a afirmat Bușoi.

Companiilor li s-a cerut să accelereze înmagazinarea

Consumul intern ar putea crește după intrarea în sistem a noilor capacități de producție a energiei și conectarea unor noi gospodării la rețelele de gaze. Din acest motiv, la Comandamentul pe gaz din august, companiile au primit recomandarea să depășească obligația minimă de înmagazinare.

„Există posibilitatea să avem o creștere a consumului de gaz datorită intrării în sistem a capacităților de producție de la Mintia, Iernut – noua centrală, Constanța și Arad, proiecte PNRR, precum și conectarea multor consumatori casnici conectați prin programul Anghel Saligny. La ultimul Comandament pe gaz din luna august a fost făcută recomandarea către toate companiile care au obligații legate de înmagazinare să accelereze ritmul și să crească peste obligația minimă legală”, a transmis secretarul de stat.

În timp ce populația beneficiază de mecanismul reglementat, consumatorii industriali sunt expuși evoluției prețurilor de pe piața liberă. Bușoi susține că autoritățile trebuie să identifice forme de sprijin compatibile cu normele europene.

„Există nevoia de a găsi soluții de sprijin, în conformitate cu regulile economiei de piață și ale ajutorului de stat european, dar și ținând cont de posibilitățile bugetului național și de sursele europene disponibile, pentru consumatorii industriali, care vor resimți creșterea prețurilor pe piața liberă”, a arătat oficialul.

La 25 august, cotația gazelor pe hubul european TTF se situa în jurul valorii de 68 de euro/MWh, potrivit datelor prezentate de Bușoi, cu aproximativ 16% peste nivelul înregistrat în urmă cu o lună și aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Secretarul de stat a pus scumpirea pe seama conflictului cu Iranul și a perturbării traficului prin Strâmtoarea Hormuz, a problemelor care au afectat exporturile de gaz natural lichefiat din Qatar și a competiției dintre Europa și Asia pentru livrările de LNG, în special cele provenite din Statele Unite.

Printre cauzele enumerate se mai află nivelul redus al stocurilor europene, consumul mai mare de gaze pentru producerea electricității în timpul verii și decizia Uniunii Europene de a elimina treptat importurile de gaze rusești.

„Cu toate aceste provocări internaționale și europene, care nu sunt în puterea Guvernului României să le schimbe, România va trece mai ușor prin această situație, datorită măsurilor proactive decise de Guvernul condus de domnul Ilie Bolojan, datorită producției interne de gaze naturale și a măsurilor de sprijin pentru populație”, a concluzionat Bușoi.

Editor : A.D.

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