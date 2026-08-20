România ar putea înregistra în următoarele zile, pe fondul caniculei, vârfuri de consum de aproximativ 7.000 MW, în special seara, a declarat joi secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. El spune că toate capacitățile de producție sunt mobilizate la maximum, în special cele pe gaz, iar în acest moment nu există motive pentru limitarea consumului marilor consumatori industriali.

„În zilele următoare vom avea, datorită caniculei, probabil seara, vârfuri de consum în jurul de 7.000 de megawați, dar se anunță și o producție eoliană mai bună. În această săptămână suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei, nemaifiind în bandă nuclearul și exporturile la prețuri mici sau prețuri negative s-au redus. Sigur că totul ține de cât de lungă va fi această perioadă de secetă, care ne obligă, prin scăderea debitului Dunării și a nivelului apei lângă Cernavodă, să ținem închise reactoarele nucleare din motive de siguranță. În acest moment sunt disponibilități pe piața regională. Sigur că e deja un lucru foarte cunoscut, a mai fost spus public, l-a explicat și domnul prim-ministru, că principalul furnizor, nu doar pentru România, ci și pentru Serbia, este Bulgaria, dar nu doar din Bulgaria, din toată piața regională. Prețurile sunt similare cu prețul zilei următoare din România, cu PZU, ceea ce înseamnă că, din acest punct de vedere, fie că se cumpără de pe PZU românesc, fie din cel regional, impactul pe industrie și pe consumatorii finali este același. Doar că strategic, cu cât producem mai mult în România, cu cât electricitatea se achiziționează de la producători în România, cu atât România are mai mult de câștigat”, a explicat acesta, la Ministerul Energiei.

„Nu există în acest moment niciun motiv să punem în discuție limitări de consum”

În acest context, Bușoi a spus că România nu are, în prezent, motive să ceară ajutor de urgență transfrontalier și că situația de pe piața regională s-a îmbunătățit.

„În ceea ce privește planul de urgență și ajutorul de urgență transfrontalier, în acest moment nu avem motive să-l cerem, pentru că este o piață funcțională. Există cantități de electricitate disponibile față de începutul crizei, să spunem așa, față de momentul în care încă funcționam cu un reactor. Lucrurile s-au îmbunătățit pe piața regională pentru că Ungaria importă mai puțin. Au fost momente în care Ungaria importa și 4.000 de megawați la un consum de 7.000. Un consum de seară, de vârf. Acum au mai redus pentru că încep încet-încet să redeschidă capacitățile nucleare. Prin urmare, așa cum spuneam, există disponibilități și din acest punct de vedere situația este sub control. Nu există în acest moment niciun motiv să punem în discuție măcar limitări de consum pentru marii consumatori industriali”, a explicat Cristian Bușoi.

În ceea ce privește lista marilor consumatori de energie, acesta a explicat că aceasta a fost întocmită pentru situația în care normativul de limitări ar ajunge să fie pus în aplicare.

„Vorbim doar de o înștiințare că se află pe o listă, că sunt obiectul unui normativ de limitări care, dacă va fi pus în aplicare, se va iniția procedura cu 24 de ore înainte, se va discuta, vor vedea care sunt capabilitățile tehnice de limitare, să nu punem în pericol echipamentele, să nu existe probleme în ceea ce privește securitatea. Toate aceste lucruri sunt destul de clar specificate în hotărârile de guvern și în normativ. Pentru că am decis să nu publicăm anexa cu acești consumatori care se află pe normativ din anumite ramuri industriale, cu un anume consum de electricitate, a fost natural să fie înștiințați fiecare, pentru că și pentru reputația lor și pentru strategiile lor comerciale este mai bine să fie așa”, a mai declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei.

Editor : A.D.