România este tot mai aproape de începerea exploatării gazelor din perimetrul Neptun Deep, însă profesorul de economie Cristian Păun avertizează că beneficiile proiectului ar putea fi limitate dacă resursa va fi exportată fără a fi valorificată în industria locală. „În loc să avem un PIB de două ori mai mare, valoarea adăugată se va produce în altă parte”, spune economistul, care critică lipsa unei strategii de industrializare și rolul statului în proiect.

România a făcut un nou pas important pentru punerea în funcțiune a proiectului Neptun Deep, care ar urma să transforme țara în cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că exploatarea gazelor din Marea Neagră va începe anul viitor, după finalizarea instalării platformei offshore și a conductei care transportă gazele naturale către țărm.

În acest context, profesorul de economie Cristian Păun avertizează că adevărata miză a proiectului nu este doar extragerea gazului, ci modul în care acesta va fi valorificat în economia românească.

„Din gazele alea se poate produce, în ordine, energie electrică, îngrășăminte, produse petrochimice, mase plastice, produse farmaceutice și tot ce înseamnă produse chimice. Dacă noi luăm gazul de acolo și îl trimitem prin conductă către Germania, iar acolo este transformat în produse cu valoare adăugată, avem o problemă”, afirmă economistul.

Potrivit lui Păun, România ar fi trebuit să atragă investitori interesați să dezvolte industrii pe baza resurselor din Marea Neagră, astfel încât valoarea adăugată să rămână în țară.

Trebuia să avem acolo investitori strategici și să dezvoltăm un parc industrial în care să existe fabrică lângă fabrică, de la îngrășăminte chimice la polipropilenă. Să devenim nu principalul producător de gaz din Europa, ci principalul producător de produse obținute din acest gaz

Economistul avertizează că lipsa unei astfel de strategii va avea consecințe economice importante.

În loc să avem un PIB de două ori mai mare, o să avem doar gazele acelea, iar valoarea adăugată se va produce în altă parte. Asta înseamnă să n-ai viziune. Asta înseamnă să vorbești despre industrializarea României, dar să nu îți dai seama cum se face, de fapt, industrializarea

Cristian Păun consideră că timpul pentru schimbarea direcției este foarte scurt: „Cred că deja putem spune că este un fapt împlinit. Nu cred că mai este timp să facem gazul acela să fie altceva decât gaz.”

Profesorul de economie atrage atenția și asupra structurii de proprietate a proiectului Neptun Deep, susținând că implicarea majoră a statului reprezintă un risc.

În opinia sa, dacă platforma ar fi aparținut integral unui investitor american, securitatea obiectivului ar fi fost și în interesul direct al Statelor Unite. În schimb, spune Păun, statul român este în prezent un actor major în proiect, atât prin Romgaz, cât și prin participația pe care o deține în cealaltă companie implicată.

„Faptul că statul se află la butoane reprezintă o altă sursă de temere pentru mine în ceea ce privește acest proiect și succesul lui mai departe.”

Economistul critică și menținerea controlului politic asupra companiilor de stat implicate în exploatarea gazelor din Marea Neagră, susținând că acest lucru poate afecta eficiența și dezvoltarea proiectului pe termen lung.

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Editor : C.A.