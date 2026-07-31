Motorina standard a atins un nou maxim istoric în România și a depășit, în unele benzinării, pragul de 10,5 lei pe litru. Scumpirile continuă pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor din aprovizionarea cu țiței, în timp ce autoritățile pregătesc măsuri care ar urma să limiteze creșterea prețurilor la carburanți.

Motorina standard continuă să se scumpească și a stabilit un nou record istoric în România. Dacă joi, în stațiile liderului pieței, litrul de motorină era afișat la 10,42 lei, vineri prețul a urcat până la 10,53 lei în unele benzinării.

Și în celelalte mari rețele de distribuție, prețurile au atins niveluri fără precedent. La una dintre ele, litrul de motorină standard se vinde cu 10,48 lei, iar în stațiile unei alte companii costă 10,47 lei.

În acest context, autoritățile sunt așteptate să pună în aplicare legea care reintroduce starea de criză pe piața carburanților, măsură utilizată și în primăvara acestui an pentru a limita efectele scumpirilor.

Actul normativ prevede introducerea unei accize dinamice, mecanism prin care nivelul accizei ar putea fi redus gradual, în funcție de evoluția prețurilor. Reducerea ar urma să fie aplicată în trepte de câte 5%, până la un maximum de 20%, ceea ce s-ar putea traduce printr-o ieftinire de aproximativ 14 bani pe litru de motorină pentru fiecare prag de reducere.

Nici benzina nu este ocolită de valul de scumpiri. Litrul de benzină standard a ajuns la 9,44 lei și se apropie rapid de pragul psihologic de 10 lei.

Creșterea prețurilor este alimentată de reluarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și de perturbările transportului de țiței din Kazahstan către Europa. România depinde într-o măsură importantă de acest flux, peste jumătate din petrolul rafinat în țară provenind din Kazahstan.

Potrivit autorităților, starea de criză pe piața carburanților ar putea fi prelungită și după data de 31 octombrie, prin hotărâre de Guvern, dacă presiunile asupra pieței vor continua.

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Editor : C.A.