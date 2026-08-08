Operațiunea pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă a intrat în linie dreaptă. Toate cele patru barje au fost scufundate controlat pe brațul Bala al Dunării, pentru a redirecționa o parte mai mare din debit către zona centralei nucleare. Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza curenților puternici, iar scufundarea ultimelor două barje a fost finalizată după aproximativ șapte ore. Autoritățile așteaptă acum primele efecte ale intervenției, respectiv creșterea nivelului apei pe traseul către Cernavodă. Măsura ar trebui să ofere un răgaz pentru funcționarea reactorului 2, în condițiile în care nivelul Dunării continuă să fie foarte scăzut.

Dunărea Veche ar putea crește cu 6-7 cm

ACTUALIZARE 22.23 Administraţia Naţională „Apele Române” a transmis, într-o actualizare a situaţiei, că ultimele două barje sunt amplasate la 300 metri, distanţa dintre cele două puncte de mijloc.

Al doilea grup de barje este în amonte, mai înclinat pentru orientarea curentului către braţul Bala.

„Cele 4 barje scufundate prin inundare controlată vor acţiona ca două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi de debit către braţul care alimentează centrala. Efectele operaţiunii se vor resimţi cel mai devreme mâine seara şi în cursul zilei de luni”, a transmis sursa citată.

Estimarea specialiştilor ar fi ca, imediat, pe Dunărea Veche, după intersecţie, să se resimtă o creştere de nivel de 6-7 cm şi 2-4 cm la Centrală (la 60 km).

„Scopul ar fi ca în dreptul CNE Cernavodă să reuşim să ajungem la un nivel minim de -228 cm”, au precizat specialiştii.

ACTUALIZARE 20.40 Administraţia Naţională Apele Române anunţă, sâmbătă seară, că operaţiunea de scufundare a ultimelor două barje pentru a limita scăderea nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă a fost finalizată după 7 ore.

„Operaţiunea s-a finalizat cu succes. A durat aproximativ 7 ore (n.r. între 12.30-19.22). Efectele operaţiunii se vor resimţi cel mai devreme maine seara si in cursul zilei de luni”, anunţă, sâmbătă seară, Apele Române.

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La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioşteanu, a precizat că procedura s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii de siguranţă şi a fost respectat cu stricteţe amplasamentul stabilit de Apele Române.

„Pentru această operaţiune, au fost folosite 4 împingătoare de mare putere, care au fost ajutate de ambarcaţiunile AFDJ. Mulţumesc tuturor celor implicaţi, mai ales căpitanilor împingătoarelor pentru bună coordonare”, a transmis Scrioşteanu.

ACTUALIZARE 14:48 Operațiunea de creștere a nivelului Dunării din zona centralei de la Cernavodă se va încheia astăzi, odată cu scufundarea ultimelor două barje încărcate cu pietriș. Au început deja procedurile. Scopul întregii misiuni este de a devia apa spre termocentrală, pentru a menține în funcțiune reactorul doi. Situația rămâne însă una critică. Nivelul Dunării în zonă a mai scăzut cu patru centrimetri față de ziua de ieri, arată datele de la Apele Române (ANAR). Ana-Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt a instituției, a declarat că deocamdată eforturile se concentrează asupra celei de-a doua operațiuni de scufundare a barjelor, dar s-a arătat optimistă în ceea ce privește debitul Dunării în perioada următoare.

ACTUALIZARE 11:15 Azi-noapte, in jurul orei 01:00, s-a finalizat scufundarea celei de-a doua barje, anunţă reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR). Procedura a durat 11 ore (în medie 5 ore/scufundare).

„S-a efectuat prin coborâre lenta in poziţia indicata de experţii Apelor Române. Inundarea controlată s-a efectuat prin pomparea apei in coferdamuri pentru a putea cobori barjele pana la suprafaţa apei. Ulterior, s-a trecut la umplerea lor astfel încât coborârea sa se efectueze cat mai echilibrat. Cele două sunt amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea in braţul Bala.

Sâmbătă va continua scufundarea celorlalte două, care vor fi poziţionate in amonte, intr-o configuraţie oblică faţă de direcţia curentului. Împreună, vor forma două praguri artificiale, menite sa favorizeze redirecţionarea unei părţi de debit către braţul care alimentează centrala”, potrivit ANAR.

„Debitul Dunării este staţionar în jurul valorii minime de 1.400 mc/s și se va menţine astfel până în data de 13 August când va avea o uşoară tendinţă de creştere. Toate acestea sunt indiciile efectelor creşterii debitelor Dunării din Ungaria ca efect al propagării precipitaţiilor înregistrate anterior în bazinul superior al Dunării (Austria).

Nivelul Dunării la Cernavodă este astăzi -222 cm în scădere cu 4 cm față de ziua de ieri. Ulterior acestei scăderi de nivel la Cernavodă se înregistrează o uşoară staționaritate, începând de marţi, 11.08, în jurul valorii de -229 cm. Staționaritatea semnalată începând de marțea viitoare (11.08) în zona Cernavodă este datorată stabilizării și ulterior uşoarei creşteri de debite înregistrate la intrarea în țară (13.08). Distanţa de la Baziaş la Cernavodă (echivalată în zile) este de 5-6 (zile), intervalul 7.08/8.08-12.08/13.08.2026”, a mai transmis Administraţia Naţională „Apele Române”.

Știrea inițială. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a ajuns vineri seară la locul unde a fost scufundată prima barjă pentru salvarea centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruță a luat barca pentru a vedea cum a decurs operațiunea.

„Dimineață înțeleg că se scufundă, la propunerea celor de la Apele Române, și următoarele două barje. Efectele sunt gândite de specialiști. Este o soluție propusă de cei de la Apele Române. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie”, a afirmat ministrul interimar al Transporturilor.

Scufundarea acestor barje ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult trei zile, estimează specialiștii.

„Având în vedere măsurile luate de autorități înainte de scufundarea barjelor și faptul că, în urma acestor activități, și anume deblocarea de la Bala și dragarea canalului, am obținut un surplus de nivel, așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea câteva zile”, a explicat Emil Macovei. „Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm că am mai putea câștiga undeva în jur de două-trei zile în urma operațiunilor”, a declarat Emil Macovei, directorul tehnic al Nuclearelectrica.

Primele două barje au fost poziționate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două vor fi amplasate în amonte.

Potrivit specialiștilor, acestea sunt așezate „într-o configuraţie oblică faţă de direcţia curentului, pentru a crea două praguri artificiale care să favorizeze redirecţionarea unei părţi din debit către braţul vechi al Dunării”.

Obiectivul intervenției este creșterea nivelului apei în zona Cernavodă, necesar pentru funcționarea în condiții optime a centralei nucleare.



Editor : Ș.R.