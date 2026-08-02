Furnizorii de energie care fac contracte noi nu şi-au anunţat intenţia de a creşte preţul în aceste zile, însă cu cât perioada va fi mai lungă şi cu cât condiţiile vor fi mai dificile, toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, în preţurile pe care cu toţii le vom plăti, a declarat duminică secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, într-o intervenție la Digi24.

„Suntem pregătiţi să luăm toate măsurile necesare pentru ca situaţia regională dificilă să nu afecteze prea tare România. Toate capacităţile de producţie posibilă în acest moment funcţionează la maxim, atât cele pe cărbune, cât şi cele pe gaz. Sigur că există unele îngrijorări legate de prognoza pentru producţia Hidroelectrica, dar astăzi nu sunt probleme şi efortul este de a face să funcţioneze în continuare Unitatea 2 de la Cernavodă. În acest moment, consumatorii români au contracte în vigoare şi contractele sunt valabile. Preţul este clar. N-am văzut în aceste zile intenţii ale furnizorilor care fac contracte noi de a creşte preţul. Dar cu cât perioada va fi mai lungă şi cu cât condiţiile vor fi mai dificile, la un moment dat, toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, din păcate, în preţurile pe care cu toţii le vom plăti”, a precizat Cristian Buşoi.

Secretarul de stat a spus că, fără acţiunile care se pregătesc în aceste zile pe Dunăre, cel de-al doilea reactor de la Cernavodă ar mai putea funcţiona pentru încă aproximativ cinci zile.

„Există calcule foarte clare, există proceduri foarte clare şi în funcţie de debit şi în funcţie de centimetri care sunt necesari pentru a funcţiona pompele care asigură răcirea. Suntem aproape de acel moment, dar încă avem câteva zile de funcţionare. Toate detaliile tehnice care evident ar trebui să fie comunicate de către specialişti, le putem comunica şi în contextul în care trebuie să înţelegem că Nuclearelectrica este totuşi o societate în care nu doar statul român este acţionar, este listată şi la bursă şi trebuie să respectăm toate regulile de comunicare. Fără acţiunile care se pregătesc în aceste zile în jur de 5 zile (mai poate funcţiona reactorul 2 de la Cernavodă, n.r.), dar avem încredere că ceea ce se întâmplă în acest moment şi intervenţiile care se fac de către instituţiile statului pot să ducă la o prelungire, să trecem de perioada critică, o prelungire a perioadei, apa necesară pentru funcţionare şi să trecem de aceste zile critice”, a explicat Cristian Buşoi.

Autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică, a anunţat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan.

„Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea", a precizat Bolojan, care ocupă şi funcţia de ministru interimar al Energiei, după şedinţa extraordinară de Guvern de vineri.

El a amintit, în context, că este vorba despre o scădere la mai puţin de jumătate a debitelor Dunării faţă de valorile normale din această perioadă.

În context, Executivul a alocat, în şedinţa de Guvern, printr-o hotărâre, şapte milioane de lei Ministerului Transporturilor, pentru Administraţia Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducţiunii dinspre Cernavodă, pentru menţinerea în funcţiune a Grupului 2 al centralei.

Scopul este de a menţine, chiar în condiţiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducţiune, de unde îşi extrag apa pompele care asigură răcirea Centralei de la Cernavodă, în aşa fel încât pe Canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă, să fie un debit relativ constant.

Pe de altă parte, premierul interimar a arătat că autorităţile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară şi există proceduri gestionate de Transelectrica şi care vor fi puse în practică astfel încât să fie asigurată funcţionarea sistemului.

De asemenea, şeful Executivului a afirmat că prosumatorii care au capacităţi de stocare pot fi de ajutor în această perioadă, aceştia putând stoca energie pe parcursul zile, când există un exces de producţie, şi pe care să o pot elibera, seara, în reţeaua naţională.

România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, iar prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică faptul că, în 6 august, Dunărea ar putea atinge la intrarea în ţară un debit mai mic decât minimumul înregistrat în august 2003, când debitul a fost de 1.600 mc/s, conform unui comunicat de presă al Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Editor : B.E.